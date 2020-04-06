SP500 Mean Reversal EA MT5

No es ningún secreto. Una de las mejores ventajas del trading es la estrategia de reversión a la media de los índices estadounidenses. ¿No me cree? Investigue un poco.

Por lo tanto, tener un EA que haga esto es imprescindible en cualquier cartera.

Hice esto para mí, pero también lo estoy ofreciendo a cualquier persona que lo necesite, así a un precio justo.

El proceso de hacerlo fue usando RSI y usando un punto para comprar y cerrar.

Luego usé aprendizaje automático para probar 100.000s de variables para llegar a esta configuración.

¿Cómo sale? Saldrá después de 11 días o si se alcanza la reversión a la media.

Esta estrategia no es para todos y tiene el riesgo de golpear drawdowns significativos debido a una gran caída en el S & P 500.

¿Cómo utilizarla?

Adjunte el gráfico diario del S&P 500. Establezca su nivel de riesgo o tamaño de lote. Déjelo así.

Utilícelo en una cartera diversificada y obtendrá buenos rendimientos a largo plazo.

¡Cualquiera que compre esto obtendrá otros 2 EAs de pago de forma gratuita! Por lo tanto ayudando a obtener una cartera diversificada.

Cada 2 EAs vendidos, el precio subirá 15$.