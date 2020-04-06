RSI Bullseye Gold MT5

Visión general

RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad.





Características principales

Entrada de precisión basada en RSI: Detecta condiciones de sobrecompra y sobreventa para operaciones precisas de francotirador.

Estrategia centrada en el oro: Especialmente optimizada para operar con el XAU/USD en el marco temporal H1.

Objetivo de la diana: Opera sólo con configuraciones de alta probabilidad, reduciendo riesgos innecesarios.

Gestión inteligente de operaciones: Implementa ajustes dinámicos de stop-loss y take-profit para un rendimiento óptimo.

Confirmación y filtrado de tendencias: Garantiza que las operaciones se alineen con el impulso del mercado para una mayor precisión.



Cómo funciona

Analiza los niveles de RSI para detectar puntos fuertes de inversión.

Confirma las operaciones con filtros de tendencia adicionales para entradas precisas de francotirador.

Ejecuta operaciones utilizando niveles de stop-loss y take-profit ajustados al riesgo.

Maximiza los beneficios y minimiza las caídas.



Ajustes recomendados

Marco temporal: H1 (1 Hora)

Activo: XAU/USD (Oro)



¿Por qué elegir RSI Bullseye Gold?

RSI Bullseye Gold está diseñado para los operadores que buscan precisión y exactitud en el comercio de oro. Con su estrategia de francotirador basada en el RSI, este AE garantiza que cada operación se ejecute en el momento perfecto, como si diera en la diana.