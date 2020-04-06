DynaGrid Diver - EA Avanzado para Operar con Divergencias y Cuadrículas





Visión general

DynaGrid Diver es un potente Asesor Experto (EA) que combina la detección de divergencias con una estrategia de negociación de cuadrícula para maximizar la rentabilidad. Identifica de forma inteligente las inversiones del mercado utilizando señales de divergencia mientras gestiona las operaciones a través de un sistema de cuadrícula estructurado, asegurando entradas y salidas optimizadas. Este AE está diseñado para adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado, proporcionando a los operadores una ejecución estable y precisa de las operaciones.





Características principales

Estrategia de divergencia: Detecta la divergencia precio-momento para inversiones de tendencia precisas.

Sistema de negociación de cuadrícula: Utiliza un enfoque de cuadrícula controlada para maximizar los beneficios tanto en los mercados de oscilación como en los de tendencia.

Optimización del marco temporal H1: Especialmente diseñado para operar en H1, asegurando señales precisas y estabilidad.

Compatibilidad multidivisa: Funciona con cualquier par de divisas, lo que permite diversificar las oportunidades de negociación.

Gestión del riesgo: Tamaño de lote totalmente personalizable, objetivos de beneficios y ajustes de brecha de rejilla para un control de riesgo personalizado.

Algoritmo Auto-Adaptable: Se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado para optimizar el rendimiento.



Cómo funciona

Identifica la divergencia entre el precio y un oscilador (RSI, MACD o Estocástico).

Confirma las señales de entrada y coloca la primera operación en la inversión de tendencia detectada.

Si el mercado se mueve en contra de la operación, el sistema de rejilla gestiona estratégicamente las entradas adicionales.

Las operaciones se cierran en función del Take Profit (TP), el Stop Loss (SL) o los cambios de tendencia, lo que garantiza un riesgo controlado y unas ganancias optimizadas.



Ajustes recomendados

Marco temporal: H1 (1 Hora)

Pares: Funciona con cualquier par de divisas (EUR/USD, GBP/JPY, USD/CHF, etc.)

Tamaño del lote y configuración de la cuadrícula: Totalmente personalizable en función del riesgo preferido



¿Por qué elegir DynaGrid Diver?

DynaGrid Diver proporciona lo mejor de ambos mundos: entradas de precisión utilizando señales de divergencia y operaciones que maximizan los beneficios a través de la gestión inteligente de la cuadrícula. Ya sea que prefiera el comercio de tendencia o estrategias de rango limitado, este EA se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado para un rendimiento constante.



