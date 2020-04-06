Visión general

Pro Grid Master es un robot de negociación totalmente automatizado diseñado para maximizar los beneficios utilizando una estrategia de cuadrícula avanzada. Gestiona eficientemente las operaciones a través de múltiples pares de divisas, adaptándose a las condiciones del mercado para asegurar puntos óptimos de entrada y salida.





Nota Importante: Si desea probar este bot, por favor asegúrese de que en la configuración, SL = 0 para una correcta funcionalidad.





Especificaciones Técnicas

Pares de Divisas: EUR/USD, GBP/USD, EUR/NZD

Plazos: H1

Depósito mínimo: $500

Tipo de cuenta recomendado: Cualquiera

Apalancamiento: 1:30 a 1:1000



Características principales

✔ Trading de red inteligente: Riesgo controlado con una estrategia optimizada de maximización de beneficios.

Ejecución automatizada: Garantiza una gestión de las operaciones basada en la precisión sin intervención manual.

✔ Compatibilidad flexible: Funciona en cualquier tipo de cuenta con variadas opciones de apalancamiento.





¿Por qué elegir Pro Grid Master?

Pro Grid Master está diseñado para los operadores que buscan automatizar sus operaciones con un sistema de cuadrícula fiable. Tanto si opera con los principales pares de divisas como si utiliza configuraciones personalizadas, este EA se adapta a las condiciones del mercado, ofreciendo una experiencia de trading potente y eficiente.



