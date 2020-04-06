GOLDExter
- Asesores Expertos
- Youcef Seghir
- Versión: 2.3
- Actualizado: 21 octubre 2025
- Activaciones: 5
track record of myfxbook :
Haz el backtest en una cuenta con spread bruto y verás resultados impresionantes.
🔍 Resumen del Asesor Experto (EA):
Este EA está optimizado principalmente para operar en XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense), con mejor rendimiento en el marco temporal de 1 hora (H1) y con H4 como una sólida opción secundaria.
Su rendimiento ha sido ajustado específicamente para la volatilidad y estructura únicas del mercado del oro.
❗ No te vendemos un sueño de hacerte rico rápidamente.
Te ofrecemos una herramienta de trading poderosa y efectiva — si realmente entiendes lo que significa operar de forma profesional.
Este EA ha sido construido con inteligencia excepcional para detectar con precisión zonas de ruptura (breakout) en la estructura del precio, y operar de forma profesional bajo un sistema avanzado de gestión de riesgos que protege tu capital.
El sistema analiza dinámicamente la estructura del mercado y combina la detección de niveles clave con filtros de dirección utilizando indicadores inteligentes, evitando señales falsas.
🎯 El rendimiento de este EA no es solo una decoración estadística — es real, consistente y sostenible, sin riesgos excesivos ni emociones volátiles, siempre que sigas la configuración recomendada.
🔧 Este EA es ideal para traders que:
-
Buscan seguridad y estabilidad de capital a largo plazo
-
Quieren evitar grandes caídas y el ruido del mercado
-
Valoran una exposición al riesgo controlada y un crecimiento constante
🔑 Características clave:
-
🔍 Detección inteligente de soportes y resistencias con algoritmos avanzados
-
⚖️ Gestión de capital flexible: riesgo fijo en USD o como porcentaje del saldo
-
📊 Escalado dinámico del riesgo basado en el rendimiento de la cuenta
-
🔁 Evita operaciones duplicadas en la misma dirección
-
✅ Verifica automáticamente si está permitido operar en el símbolo actual antes de ejecutar
-
🪙 Totalmente optimizado para el mercado del oro (XAUUSD)
-
💰 Apto para cuentas pequeñas con configuraciones de bajo riesgo
-
📆 Probado extensamente con datos históricos de 9 años
-
🕒 El marco H1 ofrece los resultados más consistentes — H4 es una buena opción secundaria
📈 Resultados del Backtest durante 9 años (2016–2025):
-
💵 Ganancia neta: $1,657,593.11 con un depósito inicial de $10,000
-
✅ Tasa de crecimiento: 16,500%
-
🔄 Factor de beneficio: 1.61
-
📈 Factor de recuperación: 14.79
-
⏱️ Rentabilidad media por operación (AHPR): 0.32%
-
🧮 Rentabilidad geométrica (GHPR): 0.32%
-
📈 Ratio de Sharpe: 14.98 — un equilibrio excepcional entre riesgo y retorno
-
📊 Curva de capital con crecimiento estable y sin caídas significativas
⚙️ Configuración inteligente por defecto – con control manual completo:
Este EA se ha probado y optimizado para lograr la máxima eficiencia con una configuración predeterminada validada.
Sin embargo, puedes ajustar fácilmente los parámetros para adaptarlos a tus objetivos personales y perfil de riesgo:
-
🔺 Mayor riesgo = mayor potencial de beneficio
-
🔻 Menor riesgo = más seguridad y sostenibilidad
🧪 Versión de prueba gratuita:
💡 Puedes descargar una prueba gratuita de 1 día para realizar tu propio backtest y verificar el rendimiento del EA en tu plataforma antes de comprar.
💰 Opciones de compra:
-
📅 Suscripción mensual
-
📆 Suscripción anual con descuento
-
🔒 Compra única con acceso de por vida y actualizaciones gratuitas
🛠️ Soporte y actualizaciones:
Todos los clientes reciben actualizaciones de por vida y soporte técnico directo, garantizando compatibilidad futura con nuevas versiones de la plataforma y un rendimiento continuo al máximo nivel.