GOLDExter

track record of myfxbook :

Haz el backtest en una cuenta con spread bruto y verás resultados impresionantes.

🔍 Resumen del Asesor Experto (EA):
Este EA está optimizado principalmente para operar en XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense), con mejor rendimiento en el marco temporal de 1 hora (H1) y con H4 como una sólida opción secundaria.
Su rendimiento ha sido ajustado específicamente para la volatilidad y estructura únicas del mercado del oro.

No te vendemos un sueño de hacerte rico rápidamente.
Te ofrecemos una herramienta de trading poderosa y efectiva — si realmente entiendes lo que significa operar de forma profesional.

Este EA ha sido construido con inteligencia excepcional para detectar con precisión zonas de ruptura (breakout) en la estructura del precio, y operar de forma profesional bajo un sistema avanzado de gestión de riesgos que protege tu capital.
El sistema analiza dinámicamente la estructura del mercado y combina la detección de niveles clave con filtros de dirección utilizando indicadores inteligentes, evitando señales falsas.

🎯 El rendimiento de este EA no es solo una decoración estadística — es real, consistente y sostenible, sin riesgos excesivos ni emociones volátiles, siempre que sigas la configuración recomendada.

🔧 Este EA es ideal para traders que:

  • Buscan seguridad y estabilidad de capital a largo plazo

  • Quieren evitar grandes caídas y el ruido del mercado

  • Valoran una exposición al riesgo controlada y un crecimiento constante

🔑 Características clave:

  • 🔍 Detección inteligente de soportes y resistencias con algoritmos avanzados

  • ⚖️ Gestión de capital flexible: riesgo fijo en USD o como porcentaje del saldo

  • 📊 Escalado dinámico del riesgo basado en el rendimiento de la cuenta

  • 🔁 Evita operaciones duplicadas en la misma dirección

  • ✅ Verifica automáticamente si está permitido operar en el símbolo actual antes de ejecutar

  • 🪙 Totalmente optimizado para el mercado del oro (XAUUSD)

  • 💰 Apto para cuentas pequeñas con configuraciones de bajo riesgo

  • 📆 Probado extensamente con datos históricos de 9 años

  • 🕒 El marco H1 ofrece los resultados más consistentes — H4 es una buena opción secundaria

📈 Resultados del Backtest durante 9 años (2016–2025):

  • 💵 Ganancia neta: $1,657,593.11 con un depósito inicial de $10,000

  • ✅ Tasa de crecimiento: 16,500%

  • 🔄 Factor de beneficio: 1.61

  • 📈 Factor de recuperación: 14.79

  • ⏱️ Rentabilidad media por operación (AHPR): 0.32%

  • 🧮 Rentabilidad geométrica (GHPR): 0.32%

  • 📈 Ratio de Sharpe: 14.98 — un equilibrio excepcional entre riesgo y retorno

  • 📊 Curva de capital con crecimiento estable y sin caídas significativas

⚙️ Configuración inteligente por defecto – con control manual completo:
Este EA se ha probado y optimizado para lograr la máxima eficiencia con una configuración predeterminada validada.
Sin embargo, puedes ajustar fácilmente los parámetros para adaptarlos a tus objetivos personales y perfil de riesgo:

  • 🔺 Mayor riesgo = mayor potencial de beneficio

  • 🔻 Menor riesgo = más seguridad y sostenibilidad

🧪 Versión de prueba gratuita:
💡 Puedes descargar una prueba gratuita de 1 día para realizar tu propio backtest y verificar el rendimiento del EA en tu plataforma antes de comprar.

💰 Opciones de compra:

  • 📅 Suscripción mensual

  • 📆 Suscripción anual con descuento

  • 🔒 Compra única con acceso de por vida y actualizaciones gratuitas

🛠️ Soporte y actualizaciones:
Todos los clientes reciben actualizaciones de por vida y soporte técnico directo, garantizando compatibilidad futura con nuevas versiones de la plataforma y un rendimiento continuo al máximo nivel.

