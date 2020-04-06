CloudMaster EA


Visión general
CloudMaster EA es un potente algoritmo de trading totalmente automatizado diseñado para maximizar el potencial de la estrategia de la Nube Ichimoku. Este asesor experto está diseñado para los operadores que buscan precisión, automatización y rentabilidad constante mediante la utilización de Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, y Chikou Span Confirmaciones para identificar las configuraciones de comercio de alta probabilidad.

Configuración y especificaciones del EA
Símbolo: XAU/USD (Oro)
Marco temporal: M15
Ajustes: Por defecto (Optimizado para la estabilidad y la rentabilidad)
Compatibilidad con brokers: Funciona con cualquier broker
Depósito mínimo: $100 (para 0.01 lote)

Depósito recomendado: $300 (para 0.01 lote, para mantener el drawdown por debajo del 10%)

Características principales
Sin Martingala, Sin Cuadrícula: Utiliza un enfoque de trading seguro y constante sin estrategias de alto riesgo.
Protección Stop Loss integrada: Cada operación está asegurada con salvaguardas que minimizan el riesgo.
Configuración Plug & Play: Funciona eficazmente con los ajustes predeterminados, sin necesidad de configuraciones complejas.
Filtro horario inteligente: Evita operar durante picos de mercado, huecos y volatilidad extrema.
Entradas y salidas de alta precisión: Utiliza los indicadores de la Nube de Ichimoku para detectar las mejores oportunidades de negociación.
Análisis Multi-Tiempo: Confirma las operaciones en múltiples marcos temporales para una mayor precisión.

Totalmente automatizado: Funciona 24/5 sin problemas, no requiere intervención manual.


¿Por qué elegir CloudMaster EA?
Optimizado para operadores de oro (XAU/USD): Diseñado para una rentabilidad consistente en los volátiles mercados de oro.
Estrategia de seguimiento de tendencias: Opera con el impulso del mercado utilizando las señales de la Nube de Ichimoku.
Estable y fiable: Diseñado para un rendimiento a largo plazo con una reducción controlada.
Gestión inteligente del riesgo: Implementa ajustes adaptables de stop-loss y take-profit para la protección del capital.
CloudMaster EA es la solución perfecta para los operadores que buscan dominar la estrategia de la Nube Ichimoku y operar con confianza. Si usted es un principiante o un operador avanzado, este EA proporciona una ventaja estratégica en los mercados volátiles.

Opere con el poder de la Nube - ¡Comience a usar el EA CloudMaster hoy mismo!

