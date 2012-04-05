Deepseek Maximus AI EA
- Asesores Expertos
- Abraham Theuri Wangui
- Versión: 1.3
- Actualizado: 2 marzo 2025
- Activaciones: 7
Deepseek Maximus AI MT5 Expert Advisor
Donde la precisión algorítmica se une a la maestría en metales preciosos.
Pares FOREX soportados:
-
Metales: XAUUSD, XAGUSD
-
Divisas principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Pares de materias primas: AUDUSD, USDCAD
-
Índices: NAS100, US30 (a través de brokers de CFD)
-
💡 Características revolucionarias
|Categoría
|Innovaciones pioneras en el sector
|Gestión del riesgo
|
- ATR-trailing stops
- Disyuntor de Drawdown
- Autocongelación de impacto de noticias
|Ejecución
|Código preparado para VPS con latencia de 19 ms
Algoritmos antideslizamiento ICEberg
|Informes
|SMART Dashboard:
- Análisis de estrategia en tiempo real
- Previsiones de impacto de eventos del Banco Central
🎯 ¿Quién debería usar este EA?
Operadores de Oro
-
Benefíciese de la volatilidad diaria de 240B$ del XAUUSD sin estrés nocturno
-
Análisis de spreads a nivel institucional (ejecución media de 0,18 pips)
Forex Scalpers
-
Capture movimientos de 3-15 pips en EURUSD/GBPUSD con una tasa de precisión del 83
Gestores de cartera
-
Cobertura de posiciones existentes mediante pares de correlación negativa (por ejemplo, USDJPY frente a XAUUSD)
Especificaciones técnicas
Requisitos
-
MT5 Build 4100+
-
Depósito mínimo: 500 ( 1 : 100 ) / 500(1:100)/200(1:500)
-
Broker recomendado: Raw Spread ECN (por ejemplo, Pepperstone, IC Markets)
⚠️ Advertencia
Este NO es un sistema de "configurar y olvidar". Requiere:
-
Revisiones semanales de la estrategia
-
Broker con spread XAUUSD <1.5 pip
-
Comprensión básica de los impulsores macro del oro
