Deepseek Maximus AI EA

Deepseek Maximus AI MT5 Expert Advisor
Donde la precisión algorítmica se une a la maestría en metales preciosos.


Pares FOREX soportados:

    • Metales: XAUUSD, XAGUSD

    • Divisas principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

    • Pares de materias primas: AUDUSD, USDCAD

    • Índices: NAS100, US30 (a través de brokers de CFD)

    💡 Características revolucionarias

    Categoría Innovaciones pioneras en el sector
    Gestión del riesgo
    - ATR-trailing stops
    - Disyuntor de Drawdown
    - Autocongelación de impacto de noticias
    Ejecución Código preparado para VPS con latencia de 19 ms
    Algoritmos antideslizamiento ICEberg
    Informes SMART Dashboard:
    - Análisis de estrategia en tiempo real
    - Previsiones de impacto de eventos del Banco Central



    🎯 ¿Quién debería usar este EA?

    Operadores de Oro

    • Benefíciese de la volatilidad diaria de 240B$ del XAUUSD sin estrés nocturno

    • Análisis de spreads a nivel institucional (ejecución media de 0,18 pips)

    Forex Scalpers

    • Capture movimientos de 3-15 pips en EURUSD/GBPUSD con una tasa de precisión del 83

    Gestores de cartera

    • Cobertura de posiciones existentes mediante pares de correlación negativa (por ejemplo, USDJPY frente a XAUUSD)


    Especificaciones técnicas

    Requisitos

    • MT5 Build 4100+

    • Depósito mínimo: 500 ( 1 : 100 ) / 500(1:100)/200(1:500)

    • Broker recomendado: Raw Spread ECN (por ejemplo, Pepperstone, IC Markets)

      ⚠️ Advertencia

      Este NO es un sistema de "configurar y olvidar". Requiere:

      • Revisiones semanales de la estrategia

      • Broker con spread XAUUSD <1.5 pip

      • Comprensión básica de los impulsores macro del oro

      📥 Únase a otros traders que están revolucionando sus operaciones con oro y divisas - ¡Haga clic en [COMPRAR AHORA] para comenzar su viaje!

