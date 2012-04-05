Deepseek Maximus AI EA

Deepseek Maximus AI MT5 Expert Advisor

Donde la precisión algorítmica se une a la maestría en metales preciosos.





Pares FOREX soportados:

Metales : XAUUSD, XAGUSD Divisas principales : EURUSD, GBPUSD, USDJPY Pares de materias primas : AUDUSD, USDCAD Índices : NAS100, US30 (a través de brokers de CFD)



💡 Características revolucionarias

Categoría Innovaciones pioneras en el sector Gestión del riesgo

- ATR-trailing stops

- Disyuntor de Drawdown

- Autocongelación de impacto de noticias Ejecución Código preparado para VPS con latencia de 19 ms

Algoritmos antideslizamiento ICEberg Informes SMART Dashboard:

- Análisis de estrategia en tiempo real

- Previsiones de impacto de eventos del Banco Central









🎯 ¿Quién debería usar este EA?

Operadores de Oro

Benefíciese de la volatilidad diaria de 240B$ del XAUUSD sin estrés nocturno

Análisis de spreads a nivel institucional (ejecución media de 0,18 pips)

Forex Scalpers

Capture movimientos de 3-15 pips en EURUSD/GBPUSD con una tasa de precisión del 83

Gestores de cartera

Cobertura de posiciones existentes mediante pares de correlación negativa (por ejemplo, USDJPY frente a XAUUSD)





Especificaciones técnicas

Requisitos

MT5 Build 4100+

Depósito mínimo: 500 ( 1 : 100 ) / 500(1:100)/200(1:500)

Broker recomendado: Raw Spread ECN (por ejemplo, Pepperstone, IC Markets)

⚠️ Advertencia

Este NO es un sistema de "configurar y olvidar". Requiere:

Revisiones semanales de la estrategia

Broker con spread XAUUSD <1.5 pip

Comprensión básica de los impulsores macro del oro

📥 Únase a otros traders que están revolucionando sus operaciones con oro y divisas - ¡Haga clic en [COMPRAR AHORA] para comenzar su viaje!

