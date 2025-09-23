Stock Eagle EA MT5

5

Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas. Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caídas temporales de los precios.

A diferencia de Stock Trader Pro (página del producto >>), la estrategia de negociación de Stock Eagle EA no se basa en el análisis técnico, sino más bien en los principios de Price Action. El núcleo de la estrategia emplea las Bandas de Bollinger y la Media Móvil como principales indicadores para las entradas y salidas de las operaciones. Además, el sistema utiliza TPs más cortos, lo que reduce el tiempo medio de mantenimiento de las posiciones.

Stock Eagle EA es compatible con una amplia gama de valores de EE.UU., incluyendo (Descargar Presets >> y Backtests >>):

ADI, AMZN, AXP, DELL, EBAY, GD, GOOG, IBM, JNJ, JPM, KO, LMT, MA, MCD, META, MSFT, NOC, ORCL, PEP, PG, V

S&P 500 Filtro de Régimen de Mercado

Stock Eagle EA introduce un avanzadofiltro de tendencia S&P 500, diseñado para proteger el sistema durante periodos de estrés del mercado y alta volatilidad.

  • El filtrobloquea automáticamente las operaciones durante las caídas del mercado y las condiciones turbulentas

  • Ayuda a evitar la negociación durante las ventas masivas y los movimientos de pánico (por ejemplo, el desplome del COVID o las crisis macroeconómicas).

  • Mejora la protección del capital y reduce las fases de estancamiento prolongado.

El filtro S&P 500 está activado por defecto, lo que hace que el sistema sea más conservador y consciente del riesgo desde el primer momento.

Diseñado para inversiones profesionales a largo plazo

Stock Eagle EA está pensado como una herramienta de inversión a largo plazo centrada en la acumulación de beneficios y, según las pruebas retrospectivas, ha demostrado un rendimiento estable desde mayo de 2008. El saldo mínimo recomendado es de 500 $.

Principales características y ventajas

  • Sólo posiciones largas:
    El EA sólo abre posiciones largas, lo que se alinea con la tendencia alcista a largo plazo observada históricamente en el mercado bursátil estadounidense, respaldada por el comportamiento de índices como el S&P 500 desde 1871.

  • Basada en la Acción del Precio:
    La estrategia se basa en los principios de la Acción del Precio y utiliza las Bandas de Bollinger y la Media Móvil tanto para definir la dirección de la tendencia como para dar señales de entrada a las operaciones. Cada operación incluye niveles incorporados de Stop Loss y Take Profit, lo que refleja un enfoque conservador con un número limitado de operaciones.

  • Personalización y versatilidad:
    Todos los parámetros de entrada son totalmente personalizables, lo que permite a los operadores ajustar el sistema a sus propias preferencias o crear preajustes personalizados. Esta flexibilidad también permite la adaptación a otros valores o incluso a diferentes mercados si es necesario.

  • Gestión del riesgo:
    Stock Eagle EA está desarrollado pensando en la gestión del riesgo y evita métodos como la Martingala o las estrategias de Cuadrícula. Su enfoque conservador con menos operaciones está diseñado para minimizar los drawdowns.


Comentarios
Islask
942
Islask 2025.10.27 15:13 
 

Ivan – the creator of the best EA on mql5, Stock Trader Pro – is back with Stock Eagle. It’s built on smart price-action logic combined with Bollinger Bands, trend filters and MACD/RSI confirmation – everything working together for precision and safety. No grids, no martingale, no risky averaging – just clean, technical trading that reacts intelligently to market structure. The entries are well-timed, the exits are logical, and the equity curve stays smooth even during strong market swings. Risk control is excellent and drawdown stays impressively low while the Win-% is very high. So far I've had 6 trades, all closed in profit, all with low DD. I’m seriously impressed — this is another masterpiece from Ivan. Don't miss out!

Strategy B
Ivan Pochta
5 (2)
Asesores Expertos
La Estrategia B es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Bitcoin y Ethereum. El EA se basa en un trading clásico de Price Action - Momentum. Sólo limpia la estructura del mercado, la detección de impulsos, y estricta gestión de riesgos. El EA no se basa en el apilamiento de indicadores, eliminando el riesgo de sobreajuste. Sólo utiliza dos herramientas técnicas: ADX para detectar el rango frente a la tendencia y confirmar la fuerza del impulso y las Bandas d
Gold Action EAI
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Gold Action EAI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en los marcos temporales M5 y M15. El Asesor Experto se basa en la lógica clásica de Price Action Momentum , sin sobrecarga de indicadores y sin intentar predecir el mercado utilizando modelos de "caja negra". Las decisiones se toman exclusivamente a partir del comportamiento del precio: impulso, ruptura del rango y confirmación del inicio de la tendencia. Funcionamiento totalme
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (12)
Asesores Expertos
Stock Trader Pro es un asesor de negociación automatizado desarrollado para el mercado bursátil estadounidense. Basado en una estrategia de negociación desarrollada por el autor y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir sólo posiciones largas. Intenta identificar las caídas del mercado operando en ondas y monitoriza varios marcos temporales para ayudar a identificar los puntos de entrada óptimo
Aureon EA
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Aureon EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading profesional y de alta precisión. El núcleo de la estrategia se basa en el análisis de divergencias, una de las herramientas más precisas y fiables en el análisis técnico.El EA identifica divergencias utilizando los siguientes indicadores: RSI, Estocástico, CCI, MACD, RVI. Basándose en una combinación de señales detectadas, el sistema decide si abrir una posición. Los filtros adicionales incluyen RSI, Bandas de Bollin
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Stock Trader Hedge MT5
Ivan Pochta
5 (4)
Asesores Expertos
==== Resultados en vivo ==== Stock Trader Hedge - Modo CFD: aquí >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Descargar >> > Stock Trader Hedge v .1.2 Backtests : Descargar >> Stock Trader Hedge es un asesor de trading totalmente automatizado diseñado para trabajar en el mercado de valores de EE.UU. . El sistema se basa en la estrategia de negociación del autor. A diferencia de los sistemas de Forex, Stock Trader Hedge abre sólo posiciones LARGAS por la dirección global de la
DiverX
Ivan Pochta
Indicadores
DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 5. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) y ATR Plus (indicador propio del autor, página del producto >>) . El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, propor
FREE
DiverX MT4
Ivan Pochta
Indicadores
DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) .El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, proporcionando líneas visuales, flechas y etiquetas para facilitar el an
FREE
Gold Trenches EAI
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Gold Trenches EAI (Expert Advisor Intelligence) es un sistema automatizado de trading de scalping diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1 . El algoritmo se basa en conceptos de Smart Money y se centra en la mecánica de liquidez, la acumulación de rangos y las rupturas de zonas institucionales clave. En el núcleo del sistema se encuentra la lógica pura del mercado: un gran actor acumula posiciones dentro de un rango → el precio rompe la zona → se capta liquidez → Gold
