Stock Eagle EA MT5
- Asesores Expertos
- Ivan Pochta
- Versión: 2.0
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas. Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caídas temporales de los precios.
A diferencia de Stock Trader Pro (página del producto >>), la estrategia de negociación de Stock Eagle EA no se basa en el análisis técnico, sino más bien en los principios de Price Action. El núcleo de la estrategia emplea las Bandas de Bollinger y la Media Móvil como principales indicadores para las entradas y salidas de las operaciones. Además, el sistema utiliza TPs más cortos, lo que reduce el tiempo medio de mantenimiento de las posiciones.
Stock Eagle EA es compatible con una amplia gama de valores de EE.UU., incluyendo (Descargar Presets >> y Backtests >>):
ADI, AMZN, AXP, DELL, EBAY, GD, GOOG, IBM, JNJ, JPM, KO, LMT, MA, MCD, META, MSFT, NOC, ORCL, PEP, PG, V
S&P 500 Filtro de Régimen de Mercado
Stock Eagle EA introduce un avanzadofiltro de tendencia S&P 500, diseñado para proteger el sistema durante periodos de estrés del mercado y alta volatilidad.
El filtrobloquea automáticamente las operaciones durante las caídas del mercado y las condiciones turbulentas
Ayuda a evitar la negociación durante las ventas masivas y los movimientos de pánico (por ejemplo, el desplome del COVID o las crisis macroeconómicas).
Mejora la protección del capital y reduce las fases de estancamiento prolongado.
El filtro S&P 500 está activado por defecto, lo que hace que el sistema sea más conservador y consciente del riesgo desde el primer momento.
Diseñado para inversiones profesionales a largo plazo
Stock Eagle EA está pensado como una herramienta de inversión a largo plazo centrada en la acumulación de beneficios y, según las pruebas retrospectivas, ha demostrado un rendimiento estable desde mayo de 2008. El saldo mínimo recomendado es de 500 $.
Principales características y ventajas
Sólo posiciones largas:
El EA sólo abre posiciones largas, lo que se alinea con la tendencia alcista a largo plazo observada históricamente en el mercado bursátil estadounidense, respaldada por el comportamiento de índices como el S&P 500 desde 1871.
Basada en la Acción del Precio:
La estrategia se basa en los principios de la Acción del Precio y utiliza las Bandas de Bollinger y la Media Móvil tanto para definir la dirección de la tendencia como para dar señales de entrada a las operaciones. Cada operación incluye niveles incorporados de Stop Loss y Take Profit, lo que refleja un enfoque conservador con un número limitado de operaciones.
Personalización y versatilidad:
Todos los parámetros de entrada son totalmente personalizables, lo que permite a los operadores ajustar el sistema a sus propias preferencias o crear preajustes personalizados. Esta flexibilidad también permite la adaptación a otros valores o incluso a diferentes mercados si es necesario.
Gestión del riesgo:
Stock Eagle EA está desarrollado pensando en la gestión del riesgo y evita métodos como la Martingala o las estrategias de Cuadrícula. Su enfoque conservador con menos operaciones está diseñado para minimizar los drawdowns.
Ivan – the creator of the best EA on mql5, Stock Trader Pro – is back with Stock Eagle. It’s built on smart price-action logic combined with Bollinger Bands, trend filters and MACD/RSI confirmation – everything working together for precision and safety. No grids, no martingale, no risky averaging – just clean, technical trading that reacts intelligently to market structure. The entries are well-timed, the exits are logical, and the equity curve stays smooth even during strong market swings. Risk control is excellent and drawdown stays impressively low while the Win-% is very high. So far I've had 6 trades, all closed in profit, all with low DD. I’m seriously impressed — this is another masterpiece from Ivan. Don't miss out!