Stock Eagle EA MT5

Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas. Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caídas temporales de los precios.

A diferencia de Stock Trader Pro (página del producto >>), la estrategia de negociación de Stock Eagle EA no se basa en el análisis técnico, sino más bien en los principios de Price Action. El núcleo de la estrategia emplea las Bandas de Bollinger y la Media Móvil como principales indicadores para las entradas y salidas de las operaciones. Además, el sistema utiliza TPs más cortos, lo que reduce el tiempo medio de mantenimiento de las posiciones.

Stock Eagle EA es compatible con una amplia gama de valores de EE.UU., incluyendo (Descargar Presets >> y Backtests >>):

ADI, AMZN, AXP, DELL, EBAY, GD, GOOG, IBM, JNJ, JPM, KO, LMT, MA, MCD, META, MSFT, NOC, ORCL, PEP, PG, V

S&P 500 Filtro de Régimen de Mercado

Stock Eagle EA introduce un avanzadofiltro de tendencia S&P 500, diseñado para proteger el sistema durante periodos de estrés del mercado y alta volatilidad.

El filtro bloquea automáticamente las operaciones durante las caídas del mercado y las condiciones turbulentas

Ayuda a evitar la negociación durante las ventas masivas y los movimientos de pánico (por ejemplo, el desplome del COVID o las crisis macroeconómicas).

Mejora la protección del capital y reduce las fases de estancamiento prolongado.

El filtro S&P 500 está activado por defecto, lo que hace que el sistema sea más conservador y consciente del riesgo desde el primer momento.

Diseñado para inversiones profesionales a largo plazo

Stock Eagle EA está pensado como una herramienta de inversión a largo plazo centrada en la acumulación de beneficios y, según las pruebas retrospectivas, ha demostrado un rendimiento estable desde mayo de 2008. El saldo mínimo recomendado es de 500 $.

Principales características y ventajas