Grid Synergy
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión general
Grid Synergy es un robot de negociación automatizado diseñado para aplicar una estrategia de negociación estructurada en cuadrícula que se adapta a las condiciones del mercado. Proporciona a los operadores un enfoque sistemático para la gestión de las operaciones, centrándose en las entradas estratégicas y la gestión controlada del riesgo. El EA está optimizado para varios pares de divisas y oro, ofreciendo ajustes personalizables para alinearse con diferentes estilos de negociación.
Características principales
- Compatibilidad Multi-Divisa - Funciona con pares de divisas como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, y XAU/USD (Oro).
- Optimizado para M15 Timeframe - Diseñado para el comercio a corto plazo con la ejecución de comercio eficiente.
- Sistema de parrilla flexible - Se ajusta dinámicamente en función de las condiciones del mercado para gestionar las posiciones comerciales.
- Control de riesgo personalizable: permite modificar el tamaño de los lotes y los ajustes de take profit y stop loss.
- Gestión automatizada de operaciones - Garantiza la ejecución continua de las operaciones con un enfoque adaptativo.
Cómo funciona
- Identifica las condiciones del mercado y coloca operaciones estructuradas.
- Ajusta dinámicamente los niveles de la parrilla para optimizar las entradas y salidas.
- Gestiona las posiciones comerciales con parámetros de riesgo predefinidos.
- Supervisa los movimientos de los precios y los cambios de tendencia para ajustar la configuración en consecuencia.
Ajustes recomendados
- Marco temporal: M15
- Pares: Soporta múltiples pares de divisas y oro
- Tamaño de lote y parámetros de riesgo: Ajustable en función de las preferencias de la estrategia individual
Anteriormente con un precio de 100$ al mes, todos mis bots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo 50$ al mes.
Grid Synergy se ha desarrollado para los operadores que prefieren la ejecución automatizada con un enfoque estructurado basado en la cuadrícula. El EA ofrece opciones de personalización para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y las preferencias de negociación.
