Grid Synergy

Visión general

Grid Synergy es un robot de negociación automatizado diseñado para aplicar una estrategia de negociación estructurada en cuadrícula que se adapta a las condiciones del mercado. Proporciona a los operadores un enfoque sistemático para la gestión de las operaciones, centrándose en las entradas estratégicas y la gestión controlada del riesgo. El EA está optimizado para varios pares de divisas y oro, ofreciendo ajustes personalizables para alinearse con diferentes estilos de negociación.

Características principales

  • Compatibilidad Multi-Divisa - Funciona con pares de divisas como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, y XAU/USD (Oro).
  • Optimizado para M15 Timeframe - Diseñado para el comercio a corto plazo con la ejecución de comercio eficiente.
  • Sistema de parrilla flexible - Se ajusta dinámicamente en función de las condiciones del mercado para gestionar las posiciones comerciales.
  • Control de riesgo personalizable: permite modificar el tamaño de los lotes y los ajustes de take profit y stop loss.
  • Gestión automatizada de operaciones - Garantiza la ejecución continua de las operaciones con un enfoque adaptativo.

Cómo funciona

  1. Identifica las condiciones del mercado y coloca operaciones estructuradas.
  2. Ajusta dinámicamente los niveles de la parrilla para optimizar las entradas y salidas.
  3. Gestiona las posiciones comerciales con parámetros de riesgo predefinidos.
  4. Supervisa los movimientos de los precios y los cambios de tendencia para ajustar la configuración en consecuencia.

Ajustes recomendados

  • Marco temporal: M15
  • Pares: Soporta múltiples pares de divisas y oro
  • Tamaño de lote y parámetros de riesgo: Ajustable en función de las preferencias de la estrategia individual

Anteriormente con un precio de 100$ al mes, todos mis bots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo 50$ al mes.

Grid Synergy se ha desarrollado para los operadores que prefieren la ejecución automatizada con un enfoque estructurado basado en la cuadrícula. El EA ofrece opciones de personalización para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y las preferencias de negociación.


Productos recomendados
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Exotic Adv
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Exotic Bot es un asesor multifuncional que trabaja en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. El trabajo del robot se toma como un sistema de promedio con la progresión no -geométrica de la construcción de una rejilla de comercio. Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, spreading, restricción interna del tiempo de negociación. Construcción de una parrilla de negociación, teniendo en cuenta importantes niveles internos. Posibilidad de configurar la agresivi
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
FDM Strategy es un Asesor Experto basado en fractales y en el método de las cinco dimensiones. El sistema experto de cinco dimensiones se desarrolla en base a una teoría que combina la Teoría del Caos con la psicología del trading y los efectos que cada una de ellas tiene sobre el movimiento del mercado. También hay un ADX (que mide la fuerza de la tendencia con el índice de movimiento direccional medio) utilizado como filtro de trading. Señales de compra y venta: Si el fractal para comprar está
Moon Touch EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Moon Touch EA - Una Solución Personalizable para Operar con las Bandas de Bollinger Moon Touch EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para ayudar a los operadores a aprovechar las Bandas de Bollinger para entradas dinámicas en el mercado. Este EA está construido con flexibilidad en mente, permitiendo a los usuarios ajustar su configuración de acuerdo a su estilo de negociación único. No está optimizado, lo que significa que está creado para que usted lo optimice en función de
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Asesores Expertos
El EA " SG Opposit Grid " funciona con Virtual TakeProfit(o real) - a elección del trader. El EA busca señales para entrar en el mercado a lo largo de la tendencia en D1 y H1 . Si las señales coinciden, el EA en el período de trabajo ( М1-М30 depende de la elección del trader) busca un patrón de confirmación y abre una posición en la dirección de la tendencia. Si, después de abrir una posición, el precio se mueve en una dirección rentable, la posición se cierra al alcanzar el TProfit virtual co
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilidades
Angry Bull Opción Binaria Este es un robot de Opciones Binarias, el cual contiene 7 estrategias, puedes hacer backtest para comprobar cuales son las mejores estrategias Configuración Valor Inicial del Lote Inversión Dinámica = Si está activado utilizará un lote automático en función de su capital Saldo ($) con backtest = Saldo inicial del backtest PorcRiscoInversión = Será el valor de % para el lote automático si está activado Expiración (en minutos) = Será el tiempo de expiración de las órde
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Asesores Expertos
Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, esta herramienta le da un control total directamente desde su gráfico. usted puede obtener todas estas características directamente en su gráfico de operaciones. Todo está codificado por colores . La equidad y el P&L en vivo se muestran en verde si las operaciones están en ganancias y en rojo si las operaciones están en drawdown. Panel móvil - doble clic en la etiqueta del reloj y mover el panel en cualquier lugar de la pantalla con él. Muest
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Asesores Expertos
El robot HMA Trend para traders profesionales trabaja con un conjunto de medias móviles Hull (HMA ). Parámetros del Asesor Utilizar panel de operaciones - Utilice el panel visual para configurar y operar con el robot. Lote - Tamaño del lote para una entrada en el mercado. Take Profit(puntos) - Take Profit para una orden abierta. Stop Loss(puntos) - Stop Loss para una orden abierta. Max Spread(0 - desactivado) - Spread máximo al que puede entrar en el mercado. 0 - desactivado. Número mágico - El
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Gold 10Pip Sell Scalper
Shivanand Abzal
Asesores Expertos
10pip Gold Scalper para cuentas pequeñas es el Scalper perfecto para operar con Oro con un algoritmo avanzado para proteger su capital. Una vez desplegado en los gráficos, colocará automáticamente una operación de venta con stop loss y take profit, y una vez alcanzado el take profit, abrirá automáticamente otra con los mismos criterios. Así que suéltelo en el máximo de la semana, máximo del día, máximo de la sesión y vea la magia.... también con características adicionales para garantizar la seg
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Asesores Expertos
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - El Salvador de Cuentas Prop Firm Definitivo ¿Está cansado de fallar en sus desafíos de Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) debido a un solo error emocional o un lapso momentáneo en la gestión de riesgos? RiskGuardian Pro es su Sistema de Disciplina Obligatoria diseñado para ayudarle a aprobar evaluaciones y proteger su cuenta fondeada. Puntos de Dolor Centrales Resueltos: * Bloqueo Rígido Anti-Emocional (Anti-Tilt Hard Lock): Cierra instantáneamente todas las oper
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
KumoJoy
Mick Prater
Asesores Expertos
Visión general Descubra el poder del scalping automatizado con KumoJoy , un Asesor Experto (EA) inteligente para MetaTrader 4. KumoJoy combina el confiable indicador Ichimoku Kinko Hyo con zonas dinámicas de scalping para capturar rápidas reversiones de precios en los mercados de divisas activos. Diseñado para los operadores que desean operar sin complicaciones, KumoJoy ofrece operaciones de alta probabilidad con bajos costes y controles de riesgo incorporados. Con KumoJoy, disfrutará de : Fáci
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
Asesores Expertos
Gold Expert VR - ¡Su mejor solución automatizada para scalping! Gold Expert VR es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado y meticulosamente diseñado para scalping durante periodos de baja volatilidad en el mercado . Este EA integra algoritmos de mercado autoadaptativos con elementos de aprendizaje de refuerzo para optimizar las decisiones de trading minimizando los riesgos. Características principales de Gold Expert VR: Algoritmos autoadaptativos avanzados: Identifica automáticamente pun
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Asesores Expertos
El EA puede operar con múltiples divisas. Por favor, consulte nuestras señales ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) para obtener información detallada. ¡No hay rejilla o martingala! No necesita configuración o ajuste manual. Cada operación está protegida por stop loss. Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad e introduce operaciones basadas en indicadores. El cie
Macd Pro I
Steve Zoeger
Asesores Expertos
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vela
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Rejilla RSI Dinámica - Negociación Inteligente en Rejilla con Optimización RSI Visión General Dynamic RSI Grid es un Asesor Experto (EA) avanzado que ajusta inteligentemente los niveles de Take Profit (TP) basándose en las señales RSI. Este enfoque garantiza salidas optimizadas de las operaciones, reducciones reducidas y mayor rentabilidad al alinearse con el impulso real del mercado. Diseñado para operadores que buscan operaciones automatizadas, precisas y adaptables, este AE modifica dinámic
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Gold Blitz es un avanzado robot de trading basado en IA diseñado para ofrecer precisión, velocidad y rentabilidad en el trading de oro. Utilizando algoritmos de vanguardia, escanea las tendencias del mercado, identifica configuraciones comerciales de alta probabilidad y las ejecuta con la máxima eficiencia. Tanto si realiza scalping, day trading o mantiene posiciones, Gold Blitz está optimizado para ofrecer un rendimiento constante con un riesgo controlado. Nota : Establezca MQLTEST en falso en
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 es un EA de Forex de última generación , diseñado para dominar el mercado con 13 potentes modos de trading . Inspirado en el legendario Hydra, este bot ofrece operaciones de alta precisión en el marco temporal H1 y es compatible con todos los pares de divisas principales y exóticos . Características principales: 13 Modos de Trading Adaptativos - Optimizados para cada condición de mercado Soporte Multidivisa - Funciona con todos los pares principales y exóticos Lógica Inteli
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DualEdge FX – Bot Avanzado de Trading de Tendencias y Reversiones Descripción: DualEdge FX es un bot de trading profesional diseñado para seguir tendencias del mercado e identificar puntos de reversión con alta precisión. Permite a los traders aprovechar tanto estrategias de seguimiento de tendencia como operaciones contrarias , adaptándose automáticamente a las condiciones del mercado. Características Principales: Modo de Estrategia Dual: Combina seguimiento de tendencias y trading de reversió
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
BullionX Trader - Operador avanzado de oro, criptomonedas y multidivisas Visión general BullionX Trader es un potente robot de trading basado en IA diseñado para oro (XAU/USD), criptodivisas (BTC/USD) y los principales pares de divisas. Tanto si opera con metales preciosos, divisas o criptodivisas, este asesor experto se adapta a las condiciones del mercado y ejecuta operaciones de alta precisión en múltiples clases de activos. Características principales Optimización de Oro y Cripto: Diseñado
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SARXpert es un robot profesional de Forex que utiliza una estrategia de Doble SAR Parabólico para capturar las tendencias del mercado y los retrocesos con alta precisión. Está diseñado para operadores que buscan puntos de entrada y salida optimizados para obtener la máxima rentabilidad tanto en mercados con tendencias como con fluctuaciones. Características principales: Estrategia de Doble SAR: Utiliza dos indicadores SAR Parabólico para una mejor detección de tendencias. Detección de Tendencia
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SafeTradeX - Seguro y Estable Forex Trading Bot Visión general SafeTradeX es un robot de comercio altamente seguro y estable diseñado para una rentabilidad constante sin depender de estrategias de alto riesgo como Martingala o el aumento de tamaño de los lotes. Construido para los traders que priorizan la protección del capital y el crecimiento constante , este EA garantiza un trading disciplinado y gestionado por el riesgo en todas las condiciones del mercado. Características principales Sin M
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vel
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Divergence Sniper - Bot para operar con divergencias MACD de alta precisión Visión general Divergence Sniper es un bot de trading automatizado de alta precisión diseñado para los traders que capitalizan las divergencias MACD y los patrones de acción del precio. Explora el mercado en busca de divergencias ocultas y regulares, combinándolas con señales clave de la acción del precio para generar oportunidades precisas de compra y venta. Características principales Detección de divergencias MACD: Id
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Breakout Hunter es un potente robot de trading automatizado diseñado para identificar y capitalizar las rupturas de los niveles clave de soporte y resistencia. Explora continuamente el mercado en busca de oportunidades de ruptura de alta probabilidad, permitiendo a los operadores capturar fuertes movimientos de precios con precisión. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica fuertes niveles de mercado para identificar oportunidades de ruptura.
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GoldVertex EA - Bot de Oro y Forex de Grado Institucional Visión general El EA GoldVertex es un bot de trading de alto rendimiento y grado institucional diseñado específicamente para el trading premium de oro (XAU/USD) y forex. Construido para los operadores de alto patrimonio neto, este EA se centra en la precisión, la ejecución de riesgo controlado, y la máxima rentabilidad a través del análisis avanzado del mercado y la gestión inteligente de órdenes. El nombre "Vértice" representa el punt
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general FVG Scalper Pro es un robot de trading de alta velocidad diseñado para explotar los Fair Value Gaps (FVGs) con estrategias de scalping de precisión. Este asesor experto detecta las ineficiencias del mercado y ejecuta operaciones rápidas y de alta precisión, por lo que es una opción ideal para los operadores que buscan sacar provecho de las condiciones volátiles del mercado. Garantiza entradas y salidas optimizadas al tiempo que mantiene una estricta gestión del riesgo para un re
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Candle Beast EA es un avanzado robot de scalping de alta frecuencia diseñado para sacar provecho de los rápidos movimientos de precios dentro de una sola vela. Este asesor experto ejecuta operaciones con la precisión de la velocidad del rayo, por lo que es ideal para estrategias de scalping tanto en forex como en materias primas como el XAU/USD (Oro). Características principales Single Candle Scalping: Se centra en operaciones rápidas basadas en el impulso de una sola vela. Ent
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general CloudMaster EA es un potente algoritmo de trading totalmente automatizado diseñado para maximizar el potencial de la estrategia de la Nube Ichimoku. Este asesor experto está diseñado para los operadores que buscan precisión, automatización y rentabilidad constante mediante la utilización de Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, y Chikou Span Confirmaciones para identificar las configuraciones de comercio de alta probabilidad. Configuración y especificaciones del EA Símbolo:
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 - Avanzado H1 Forex Trading Bot Visión general FX Hydra 13 es un robot de Forex de alto rendimiento diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad en el marco temporal H1. Inspirado en la mítica Hydra, este asesor experto integra 13 potentes modos de negociación, lo que le permite adaptarse perfectamente a las diferentes condiciones del mercado. Está totalmente optimizado para trabajar con todos los pares de divisas principales y exóticos, garantizando un trading consistente y efi
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
AuricDynamiX - Oro avanzada y Forex Trading Bot He añadido el indicador de este robot en la sección de comentarios por favor revise la sección de comentarios a continuación, instalar la versión demo Visión general AuricDynamiX es un bot de alto rendimiento basado en IA diseñado específicamente para el oro (XAU/USD) y los principales pares de divisas. Mediante la adaptación dinámica de estrategias, este asesor experto identifica el impulso del mercado, los cambios de tendencia y las oportunid
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GridFortune es un robot de negociación de divisas basado en IA diseñado para ejecutar estrategias de negociación de cuadrícula con un mecanismo de cierre de órdenes de beneficio primero y último. A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales, GridFortune prioriza las operaciones rentables, garantizando una asignación de lotes controlada y una gestión de riesgos optimizada para un crecimiento constante y sostenible en varios pares de divisas. El nombre "GridFortune" representa la acumulaci
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Trap Grid EA es un bot de trading avanzado diseñado para el marco temporal H1, por lo que es ideal para operar con múltiples pares de divisas como EUR/USD, NZD/USD y otras divisas importantes. También se puede utilizar para el comercio de oro (XAU/USD), pero debido a la volatilidad del oro, los ajustes manuales son necesarios para un rendimiento óptimo. Características principales Detección de Fakeouts y Breakouts: Identifica trampas de mercado y falsas rupturas para maximizar la rentabilidad.
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Pro Grid Master es un robot de negociación totalmente automatizado diseñado para maximizar los beneficios utilizando una estrategia de cuadrícula avanzada. Gestiona eficientemente las operaciones a través de múltiples pares de divisas, adaptándose a las condiciones del mercado para asegurar puntos óptimos de entrada y salida. Nota Importante: Si desea probar este bot, por favor asegúrese de que en la configuración, SL = 0 para una correcta funcionalidad. Especificaciones Técnic
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DynaGrid Diver - EA Avanzado para Operar con Divergencias y Cuadrículas Visión general DynaGrid Diver es un potente Asesor Experto (EA) que combina la detección de divergencias con una estrategia de negociación de cuadrícula para maximizar la rentabilidad. Identifica de forma inteligente las inversiones del mercado utilizando señales de divergencia mientras gestiona las operaciones a través de un sistema de cuadrícula estructurado, asegurando entradas y salidas optimizadas. Este AE está diseña
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
XAU TrendSeeker - Bot de negociación de oro avanzado basado en EMA Visión general XAU TrendSeeker es un Asesor Experto (EA) de seguimiento de tendencias basado en Medias Móviles Exponenciales (EMA) diseñado específicamente para operar con XAU/USD (Oro). Este EA ayuda a los operadores a identificar y seguir las tendencias fuertes del mercado, asegurando entradas y salidas comerciales de alta probabilidad. Tanto si se centra en rupturas, retrocesos o continuaciones de tendencia, XAU TrendSeeker
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general ScalpX 5M es un Asesor Experto (EA) de scalping de alta velocidad diseñado para el marco temporal M5 (5 minutos). Aprovecha patrones precisos de velas y entradas basadas en el impulso para capturar movimientos rápidos de precios, asegurando una ejecución rápida de las operaciones y una toma de beneficios optimizada. Este EA es perfecto para los operadores que buscan scalping de alta frecuencia y bajo riesgo en condiciones de mercado volátiles. Características principales Scalpi
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DoubleSAR X - Bot avanzado de seguimiento de tendencias y recuperación Visión general DoubleSAR X es un potente Asesor Experto (EA) basado en seguimiento de tendencias y recuperación que combina la estrategia de Doble SAR Parabólico (Stop and Reverse) con el sistema Martingala para mejorar la ejecución de las operaciones. Detecta los cambios de tendencia mediante una estrategia de doble SAR y aplica un escalado de lotes basado en martingala para una gestión eficaz del riesgo. Este EA garantiza
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
TheLeoTraderFX - Supreme - Bot de scalping de alto nivel para Oro (XAU/USD) Visión general TheLeoTraderFX - Supreme no es sólo otro bot de trading - es un Asesor Experto (EA) premium, de grado institucional, diseñado para traders de élite que exigen precisión, velocidad y ejecución de mercado exclusiva. Específicamente construido para XAU/USD (Oro) en el marco de tiempo M1, este bot ofrece scalping de alta frecuencia, gestión avanzada de operaciones y control de riesgo superior. Característic
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
ICT Phantom Trader es un algoritmo de trading profesional que aprovecha los patrones envolventes de Inner Circle Trader (ICT) y las estrategias de trading institucionales. Está diseñado para operadores que siguen los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), centrándose en la liquidez, los bloques de órdenes y la confirmación de la acción del precio. Anteriormente a un precio de $ 100 por mes , todos mis robots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo $ 36 por mes. Ca
Smart Throwback Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Smart Throwback Pro es un algoritmo de negociación profesional que se especializa en la identificación de entradas de retroceso (pullback) dentro de los mercados en tendencia. Detecta retrocesos de precios a niveles clave como soportes, resistencias, bloques de órdenes y zonas de Fibonacci, garantizando configuraciones comerciales de alta probabilidad. Este asesor experto es ideal para los operadores que se centran en estrategias de continuación de tendencia, minimizando el riesgo. Característic
Filtro:
Tomi Luv
689
Tomi Luv 2025.11.30 15:24 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario