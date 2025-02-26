Visión general

Grid Synergy es un robot de negociación automatizado diseñado para aplicar una estrategia de negociación estructurada en cuadrícula que se adapta a las condiciones del mercado. Proporciona a los operadores un enfoque sistemático para la gestión de las operaciones, centrándose en las entradas estratégicas y la gestión controlada del riesgo. El EA está optimizado para varios pares de divisas y oro, ofreciendo ajustes personalizables para alinearse con diferentes estilos de negociación.

Características principales

Compatibilidad Multi-Divisa - Funciona con pares de divisas como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, y XAU/USD (Oro).

Optimizado para M15 Timeframe - Diseñado para el comercio a corto plazo con la ejecución de comercio eficiente.

Sistema de parrilla flexible - Se ajusta dinámicamente en función de las condiciones del mercado para gestionar las posiciones comerciales.

Control de riesgo personalizable: permite modificar el tamaño de los lotes y los ajustes de take profit y stop loss.

Gestión automatizada de operaciones - Garantiza la ejecución continua de las operaciones con un enfoque adaptativo.

Cómo funciona

Identifica las condiciones del mercado y coloca operaciones estructuradas. Ajusta dinámicamente los niveles de la parrilla para optimizar las entradas y salidas. Gestiona las posiciones comerciales con parámetros de riesgo predefinidos. Supervisa los movimientos de los precios y los cambios de tendencia para ajustar la configuración en consecuencia.

Ajustes recomendados

Marco temporal : M15

: M15 Pares : Soporta múltiples pares de divisas y oro

: Soporta múltiples pares de divisas y oro Tamaño de lote y parámetros de riesgo: Ajustable en función de las preferencias de la estrategia individual

Anteriormente con un precio de 100$ al mes, todos mis bots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo 50$ al mes.

Grid Synergy se ha desarrollado para los operadores que prefieren la ejecución automatizada con un enfoque estructurado basado en la cuadrícula. El EA ofrece opciones de personalización para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado y las preferencias de negociación.



