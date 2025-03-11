ICT Phantom Trader es un algoritmo de trading profesional que aprovecha los patrones envolventes de Inner Circle Trader (ICT) y las estrategias de trading institucionales. Está diseñado para operadores que siguen los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), centrándose en la liquidez, los bloques de órdenes y la confirmación de la acción del precio.

Anteriormente a un precio de $ 100 por mes, todos mis robots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo $ 36 por mes.

Características y Funcionalidades:

Detección de patrones envolventes de las TIC - Identifica configuraciones envolventes alcistas y bajistas de alta probabilidad.

Análisis de Liquidez y Bloque de Órdenes - Detecta zonas de negociación institucional y actividad de dinero inteligente.

Confirmación Multi-Timeframe - Funciona en H1 y H4 para una mayor precisión.

Gestión automatizada del riesgo - Stop-Loss (SL), Take-Profit (TP) y Break-even ajustables.

Tamaño de lote dinámico: ajustes de riesgo fijos o basados en porcentajes.

Protección de diferencial y deslizamiento - Garantiza la ejecución sólo en condiciones óptimas de negociación.

Entradas fáciles de usar - Ajustes totalmente personalizables para diferentes estilos de negociación.

Funciona con XAUUSD y pares de divisas - Optimizado para el oro (XAUUSD), pero también es compatible con los principales pares de divisas.

Requisito de Saldo Mínimo: Saldo mínimo recomendado: $500

Para una experiencia más segura, se recomienda un saldo de 1.000 $.



Estrategia de Trading:

Criterios de entrada:

Identifica un patrón envolvente ICT alcista/bajista en zonas clave de liquidez.

Confirma la operación con análisis de múltiples marcos temporales (H1, H4).

Filtra las operaciones en función de los cambios en la estructura del mercado.

Criterios de salida:

Take-Profit basado en niveles Fibonacci, puntos de estructura o relación riesgo-recompensa.

Colocación dinámica de Stop-Loss por debajo/por encima de los puntos de liquidez.

Opción de cerrar la operación anticipadamente si cambian las condiciones del mercado.

Parámetros de entrada:

Tamaño del Lote - Fijo o basado en el porcentaje de gestión de riesgos.

Stop-Loss & Take-Profit - Niveles personalizables basados en ATR/Fibonacci.

Selección del marco temporal: H1, H4 por defecto.

Filtros de sesión - Opción de limitar las operaciones a las sesiones de Londres y Nueva York.

Spread máximo y deslizamiento - Protección contra condiciones volátiles.

Trailing Stop & Break-even - Opciones dinámicas de gestión de operaciones.

Filtro de Noticias (Opcional) - Evita operar durante eventos de alto impacto.

Cómo utilizarlo:

Conecte ICT Phantom Trader al gráfico H1 o H4 de XAUUSD o a un par de divisas. Configure el tamaño del lote, los ajustes de riesgo, y los filtros según su estrategia. Active el auto-trading y deje que el bot analice el mercado. El bot identificará las configuraciones ICT Engulfing, confirmará las entradas y ejecutará las operaciones. Supervisar el rendimiento y ajustar los parámetros si es necesario.

Notas Importantes:

Este EA está optimizado para H1/H4 en XAUUSD, pero puede ser utilizado en otros pares.

Funciona mejor en las sesiones de Londres y Nueva York, donde la liquidez es alta.

Siempre backtest antes de usar en una cuenta real.

Utilice un VPS para un rendimiento ininterrumpido.



