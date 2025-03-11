ICT Phantom Trader

ICT Phantom Trader es un algoritmo de trading profesional que aprovecha los patrones envolventes de Inner Circle Trader (ICT) y las estrategias de trading institucionales. Está diseñado para operadores que siguen los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), centrándose en la liquidez, los bloques de órdenes y la confirmación de la acción del precio.

Anteriormente a un precio de $ 100 por mes, todos mis robots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo $ 36 por mes.


Características y Funcionalidades:

  • Detección de patrones envolventes de las TIC - Identifica configuraciones envolventes alcistas y bajistas de alta probabilidad.
  • Análisis de Liquidez y Bloque de Órdenes - Detecta zonas de negociación institucional y actividad de dinero inteligente.
  • Confirmación Multi-Timeframe - Funciona en H1 y H4 para una mayor precisión.
  • Gestión automatizada del riesgo - Stop-Loss (SL), Take-Profit (TP) y Break-even ajustables.
  • Tamaño de lote dinámico: ajustes de riesgo fijos o basados en porcentajes.
  • Protección de diferencial y deslizamiento - Garantiza la ejecución sólo en condiciones óptimas de negociación.
  • Entradas fáciles de usar - Ajustes totalmente personalizables para diferentes estilos de negociación.
  • Funciona con XAUUSD y pares de divisas - Optimizado para el oro (XAUUSD), pero también es compatible con los principales pares de divisas.

Requisito de Saldo Mínimo:

  • Saldo mínimo recomendado: $500
  • Para una experiencia más segura, se recomienda un saldo de 1.000 $.


Estrategia de Trading:

Criterios de entrada:

  • Identifica un patrón envolvente ICT alcista/bajista en zonas clave de liquidez.
  • Confirma la operación con análisis de múltiples marcos temporales (H1, H4).
  • Filtra las operaciones en función de los cambios en la estructura del mercado.

Criterios de salida:

  • Take-Profit basado en niveles Fibonacci, puntos de estructura o relación riesgo-recompensa.
  • Colocación dinámica de Stop-Loss por debajo/por encima de los puntos de liquidez.
  • Opción de cerrar la operación anticipadamente si cambian las condiciones del mercado.

Parámetros de entrada:

  • Tamaño del Lote - Fijo o basado en el porcentaje de gestión de riesgos.
  • Stop-Loss & Take-Profit - Niveles personalizables basados en ATR/Fibonacci.
  • Selección del marco temporal: H1, H4 por defecto.
  • Filtros de sesión - Opción de limitar las operaciones a las sesiones de Londres y Nueva York.
  • Spread máximo y deslizamiento - Protección contra condiciones volátiles.
  • Trailing Stop & Break-even - Opciones dinámicas de gestión de operaciones.
  • Filtro de Noticias (Opcional) - Evita operar durante eventos de alto impacto.

Cómo utilizarlo:

  1. Conecte ICT Phantom Trader al gráfico H1 o H4 de XAUUSD o a un par de divisas.
  2. Configure el tamaño del lote, los ajustes de riesgo, y los filtros según su estrategia.
  3. Active el auto-trading y deje que el bot analice el mercado.
  4. El bot identificará las configuraciones ICT Engulfing, confirmará las entradas y ejecutará las operaciones.
  5. Supervisar el rendimiento y ajustar los parámetros si es necesario.

Notas Importantes:

  • Este EA está optimizado para H1/H4 en XAUUSD, pero puede ser utilizado en otros pares.
  • Funciona mejor en las sesiones de Londres y Nueva York, donde la liquidez es alta.
  • Siempre backtest antes de usar en una cuenta real.
  • Utilice un VPS para un rendimiento ininterrumpido.


