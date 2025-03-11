ICT Phantom Trader
ICT Phantom Trader es un algoritmo de trading profesional que aprovecha los patrones envolventes de Inner Circle Trader (ICT) y las estrategias de trading institucionales. Está diseñado para operadores que siguen los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), centrándose en la liquidez, los bloques de órdenes y la confirmación de la acción del precio.
Características y Funcionalidades:
- Detección de patrones envolventes de las TIC - Identifica configuraciones envolventes alcistas y bajistas de alta probabilidad.
- Análisis de Liquidez y Bloque de Órdenes - Detecta zonas de negociación institucional y actividad de dinero inteligente.
- Confirmación Multi-Timeframe - Funciona en H1 y H4 para una mayor precisión.
- Gestión automatizada del riesgo - Stop-Loss (SL), Take-Profit (TP) y Break-even ajustables.
- Tamaño de lote dinámico: ajustes de riesgo fijos o basados en porcentajes.
- Protección de diferencial y deslizamiento - Garantiza la ejecución sólo en condiciones óptimas de negociación.
- Entradas fáciles de usar - Ajustes totalmente personalizables para diferentes estilos de negociación.
- Funciona con XAUUSD y pares de divisas - Optimizado para el oro (XAUUSD), pero también es compatible con los principales pares de divisas.
Requisito de Saldo Mínimo:
- Saldo mínimo recomendado: $500
- Para una experiencia más segura, se recomienda un saldo de 1.000 $.
Estrategia de Trading:
Criterios de entrada:
- Identifica un patrón envolvente ICT alcista/bajista en zonas clave de liquidez.
- Confirma la operación con análisis de múltiples marcos temporales (H1, H4).
- Filtra las operaciones en función de los cambios en la estructura del mercado.
Criterios de salida:
- Take-Profit basado en niveles Fibonacci, puntos de estructura o relación riesgo-recompensa.
- Colocación dinámica de Stop-Loss por debajo/por encima de los puntos de liquidez.
- Opción de cerrar la operación anticipadamente si cambian las condiciones del mercado.
Parámetros de entrada:
- Tamaño del Lote - Fijo o basado en el porcentaje de gestión de riesgos.
- Stop-Loss & Take-Profit - Niveles personalizables basados en ATR/Fibonacci.
- Selección del marco temporal: H1, H4 por defecto.
- Filtros de sesión - Opción de limitar las operaciones a las sesiones de Londres y Nueva York.
- Spread máximo y deslizamiento - Protección contra condiciones volátiles.
- Trailing Stop & Break-even - Opciones dinámicas de gestión de operaciones.
- Filtro de Noticias (Opcional) - Evita operar durante eventos de alto impacto.
Cómo utilizarlo:
- Conecte ICT Phantom Trader al gráfico H1 o H4 de XAUUSD o a un par de divisas.
- Configure el tamaño del lote, los ajustes de riesgo, y los filtros según su estrategia.
- Active el auto-trading y deje que el bot analice el mercado.
- El bot identificará las configuraciones ICT Engulfing, confirmará las entradas y ejecutará las operaciones.
- Supervisar el rendimiento y ajustar los parámetros si es necesario.
Notas Importantes:
- Este EA está optimizado para H1/H4 en XAUUSD, pero puede ser utilizado en otros pares.
- Funciona mejor en las sesiones de Londres y Nueva York, donde la liquidez es alta.
- Siempre backtest antes de usar en una cuenta real.
- Utilice un VPS para un rendimiento ininterrumpido.
