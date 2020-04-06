RSI Bullseye Gold MT5

Überblick

RSI Bullseye Gold ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf einer RSI-basierten Sniper-Strategie und identifiziert optimale Einstiegspunkte für eine präzise und effiziente Handelsausführung. Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, RSI Bullseye Gold ist so optimiert, dass Sie durchgängig hochwahrscheinliche Trades erzielen.





Hauptmerkmale

RSI-basierter Präzisionseinstieg: Erkennt überkaufte und überverkaufte Bedingungen für zielgenaue Trades.

Auf Gold fokussierte Strategie: Speziell optimiert für den XAU/USD-Handel auf dem H1-Zeitrahmen.

Bullseye-Zielsetzung: Handelt nur mit sehr wahrscheinlichen Setups und reduziert so unnötige Risiken.

Intelligentes Handelsmanagement: Implementiert dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Anpassungen für eine optimale Performance.

Trendbestätigung & Filterung: Stellt sicher, dass die Trades mit dem Marktmomentum übereinstimmen, um die Genauigkeit zu erhöhen.



Wie es funktioniert

Analysiert RSI-Levels, um starke Umkehrpunkte zu erkennen.

Bestätigt Trades mit zusätzlichen Trendfiltern für einen präzisen Einstieg.

Führt Trades mit risikoangepassten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus.

Maximiert die Gewinne und minimiert die Drawdowns.



Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: H1 (1-Stunden)

Vermögenswert: XAU/USD (Gold)



Warum RSI Bullseye Gold wählen?

RSI Bullseye Gold wurde für Trader entwickelt, die beim Goldhandel Präzision und Genauigkeit suchen. Mit seiner RSI-basierten Scharfschützenstrategie stellt dieser EA sicher, dass jeder Handel zum perfekten Zeitpunkt ausgeführt wird, als ob man ein Bullseye treffen würde.