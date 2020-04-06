SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot

SARXpert es un robot profesional de Forex que utiliza una estrategia de Doble SAR Parabólico para capturar las tendencias del mercado y los retrocesos con alta precisión. Está diseñado para operadores que buscan puntos de entrada y salida optimizados para obtener la máxima rentabilidad tanto en mercados con tendencias como con fluctuaciones.

Características principales:

  • Estrategia de Doble SAR: Utiliza dos indicadores SAR Parabólico para una mejor detección de tendencias.
  • Detección de Tendencias y Reversiones: Se adapta de forma inteligente a las diferentes condiciones del mercado.
  • Compatibilidad Multidivisa: Compatible con divisas, oro (XAU/USD) y criptomonedas (BTC/USD).
  • Gestión de riesgos basada en IA: Incluye ajustes automatizados de tamaño de lote y stop-loss adaptable.
  • Optimizado para el marco temporal H1: Proporciona una alta precisión y resultados de trading estables.

Especificaciones técnicas:

  • Marco temporal: H1
  • Tamaño mínimo del lote: 0.01
  • Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4
  • Depósito mínimo: $1000
  • Rango de apalancamiento: 1:10 - 1:1000
  • Tipos de cuenta admitidos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • Pares de divisas admitidos: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, BTC/USD

¿Por qué elegir SARXpert?

SARXpert significa "Experto en SAR", destacando su experiencia en señales de SAR Parabólico para seguir tendencias y estrategias de trading basadas en inversiones.

Opere eficientemente con SARXpert - una elección inteligente para dominar tendencias y reversiones.


