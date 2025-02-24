GridFortune es un robot de negociación de divisas basado en IA diseñado para ejecutar estrategias de negociación de cuadrícula con un mecanismo de cierre de órdenes de beneficio primero y último. A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales, GridFortune prioriza las operaciones rentables, garantizando una asignación de lotes controlada y una gestión de riesgos optimizada para un crecimiento constante y sostenible en varios pares de divisas.





El nombre "GridFortune" representa la acumulación constante de beneficios a través de la negociación inteligente basada en la red, por lo que es una opción ideal para los operadores que buscan maximizar los rendimientos al tiempo que garantiza la asignación inteligente de capital.





Características principales

Sistema inteligente de negociación grid: Ejecuta órdenes de cuadrícula estructuradas para una generación de beneficios constante.

Profit-First & Last Order Closure: Prioriza las operaciones rentables y cierra estratégicamente la última orden.

Soporte multidivisa: Funciona con todos los pares de divisas principales y exóticos.

Gestión avanzada del riesgo: Incluye funciones automáticas de tamaño de lote, stop-loss y trailing stop.

Ejecución de operaciones con IA: Ajusta la frecuencia de las operaciones en función de las condiciones del mercado en tiempo real.

Optimizado para plazos M15 y M5: Diseñado para estrategias de negociación a corto y medio plazo.



Información técnica

Plazos: H1, M15, M5

Tamaño mínimo del lote: 0.01

Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4

Depósito mínimo: $1000

Apalancamiento: 1:10 - 1:1000

Tipos de cuenta admitidos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN

Pares admitidos: Todos los pares de divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, etc.)



¿Por qué elegir GridFortune?

GridFortune está construido para la rentabilidad a largo plazo con un enfoque de riesgo-recompensa controlada, asegurando un flujo de ingresos constante y la preservación del capital. Con su ejecución inteligente del comercio, el sistema de cierre de beneficios en primer lugar, y la compatibilidad multi-par, se destaca como una red de alto rendimiento de comercio EA para los comerciantes serios.





¡Opere con inteligencia y construya su fortuna con GridFortune!



