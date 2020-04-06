FX Hydra 13 Modes

FX Hydra 13 - Avanzado H1 Forex Trading Bot





Visión general

FX Hydra 13 es un robot de Forex de alto rendimiento diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad en el marco temporal H1. Inspirado en la mítica Hydra, este asesor experto integra 13 potentes modos de negociación, lo que le permite adaptarse perfectamente a las diferentes condiciones del mercado. Está totalmente optimizado para trabajar con todos los pares de divisas principales y exóticos, garantizando un trading consistente y eficiente.





Características principales

13 modos de negociación adaptables: Optimizado para diversas condiciones de mercado para maximizar la rentabilidad.

Soporte multidivisa: Funciona eficientemente con todos los pares de divisas principales y exóticos.

Lógica inteligente basada en IA: Implementa una gestión avanzada del riesgo y una ejecución inteligente de las operaciones.

Optimización del marco temporal H1: Proporciona un enfoque equilibrado entre precisión y velocidad.

Lote automático y control de riesgos: Garantiza una negociación segura, escalable y con gestión de riesgos.

¿Por qué elegir FX Hydra 13?

Al igual que la legendaria Hydra, que tenía múltiples cabezas, FX Hydra 13 integra múltiples estrategias de negociación, lo que la convierte en una herramienta de negociación de divisas potente y resistente. Está diseñada para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, manteniendo al mismo tiempo un fuerte control del riesgo.





*El mejor archivo de configuración está disponible en la sección de comentarios.