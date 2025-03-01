



Visión general

ScalpX 5M es un Asesor Experto (EA) de scalping de alta velocidad diseñado para el marco temporal M5 (5 minutos). Aprovecha patrones precisos de velas y entradas basadas en el impulso para capturar movimientos rápidos de precios, asegurando una ejecución rápida de las operaciones y una toma de beneficios optimizada. Este EA es perfecto para los operadores que buscan scalping de alta frecuencia y bajo riesgo en condiciones de mercado volátiles.





Características principales

Scalping ultrarrápido: Opera en el marco temporal M5 para capturar las rápidas oscilaciones de los precios.

Estrategia basada en velas: Utiliza el reconocimiento inteligente de patrones de velas para entradas precisas.

Gestión dinámica del riesgo: Ajustes personalizables de stop-loss, take-profit y tamaño de lote.

Confirmación de Tendencia y Momento: Filtra las configuraciones débiles para evitar señales falsas.

Funciona en múltiples pares: Optimizado para los principales pares de divisas, índices y materias primas.



Cómo funciona

Escanea patrones de velas M5 en busca de fuertes cambios de impulso y configuraciones de inversión.

Confirma las operaciones utilizando filtros de volatilidad y lógica de entrada inteligente.

Ejecuta operaciones rápidas con stop-loss y take-profit ajustados para obtener beneficios rápidos.

Gestiona dinámicamente las posiciones para asegurar bajas pérdidas y altas tasas de ganancias.



Ajustes recomendados

Marco temporal: M5 (5 minutos)

Pares: Funciona con los principales pares de divisas (EUR/USD, GBP/USD), oro (XAU/USD) e índices.

Frecuencia de operaciones: Ejecuta múltiples operaciones por sesión, ideal para scalping de alto volumen.









