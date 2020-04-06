



Visión general

Candle Beast EA es un avanzado robot de scalping de alta frecuencia diseñado para sacar provecho de los rápidos movimientos de precios dentro de una sola vela. Este asesor experto ejecuta operaciones con la precisión de la velocidad del rayo, por lo que es ideal para estrategias de scalping tanto en forex como en materias primas como el XAU/USD (Oro).





Características principales

Single Candle Scalping: Se centra en operaciones rápidas basadas en el impulso de una sola vela.

Entrada y Salida Inteligente: Utiliza la lógica de la IA para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas.

Ejecución de alta velocidad: Optimizado para operaciones de baja latencia para capturar los movimientos rápidos del mercado.

Gestión de riesgos personalizable: Ajuste el tamaño del lote, el stop-loss, el take-profit y el trailing stop para adaptarlos a su estrategia.

Compatible con los principales pares de divisas y oro: Funciona eficientemente en pares de divisas y materias primas como XAU/USD.

Reducción mínima: Diseñado para un scalping seguro con protección ajustada de stop-loss.

Plazos y requisitos de capital

Plazos soportados: M15, M5

Capital Mínimo: $50,000 (Cuenta Estándar) o 500 Cent para Cuentas Cent

Nivel de riesgo: EA de alto riesgo - Requiere una gestión adecuada del riesgo para obtener resultados óptimos

¿Por qué elegir el EA Candle Beast?

Candle Beast EA está diseñado para los operadores que exigen velocidad, precisión y eficiencia. Si usted está scalping pares de divisas o el comercio de oro, esta EA ofrece una ejecución rápida y fiable gestión del comercio.