RSI Bullseye Gold

Visión general
RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad.

Características principales
Entrada de precisión basada en RSI: Detecta condiciones de sobrecompra y sobreventa para operaciones precisas de francotirador.
Estrategia centrada en el oro: Especialmente optimizada para operar con el XAU/USD en el marco temporal H1.
Objetivo de la diana: Opera sólo con configuraciones de alta probabilidad, reduciendo riesgos innecesarios.
Gestión inteligente de operaciones: Implementa ajustes dinámicos de stop-loss y take-profit para un rendimiento óptimo.

Confirmación y filtrado de tendencias: Garantiza que las operaciones se alineen con el impulso del mercado para una mayor precisión.


Cómo funciona
Analiza los niveles de RSI para detectar puntos fuertes de inversión.
Confirma las operaciones con filtros de tendencia adicionales para entradas precisas de francotirador.
Ejecuta operaciones utilizando niveles de stop-loss y take-profit ajustados al riesgo.

Maximiza los beneficios y minimiza las caídas.


Ajustes recomendados
Marco temporal: H1 (1 Hora)

Activo: XAU/USD (Oro)


¿Por qué elegir RSI Bullseye Gold?
RSI Bullseye Gold está diseñado para los operadores que buscan precisión y exactitud en el comercio de oro. Con su estrategia de francotirador basada en el RSI, este AE garantiza que cada operación se ejecute en el momento perfecto, como si diera en la diana.

Productos recomendados
Major Currency Momentum
Colin Mundia
2.33 (3)
Asesores Expertos
Este EA aprovecha el Momentum en las principales divisas . Si una determinada divisa tiene suficiente impulso, el EA realiza operaciones en los pares relacionados. Las entradas de usuario del EA son muy sencillas, están en forma de preguntas y sugerencias. Por ejemplo, usted verá tales preguntas o declaraciones en el panel de entrada: "¿Deberíamos operar como máximo una vez al día por par?" "Cerrar orden si Break Even no se activa después de estos segundos:" Especificará la diferencia porcentual
FREE
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Asesores Expertos
Bienvenido, Trader! ¿Está buscando un EA que opere con la precisión de un inversor experimentado y la inteligencia de una automatización avanzada? Presentamos Elirox Trading EA - un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen precisión, consistencia y crecimiento a largo plazo . Basado en la Inteligencia Artificial de Reversión de última generación , Elirox Trading EA analiza meticulosamente las estructuras del mercado, identifica los puntos de inflexión críticos y ej
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
EA Sky7 Golden
Maulana Bin Ibrahim
Asesores Expertos
Sólo para oro por parejas Tipo Martingle o Entrada Simple. Ajuste : Estilo Entrada Capa : 1. Pip Step Entry (Recomendado para tipo Martingle) = 250 puntos recomendados 2. Entrada Instantánea (Recomendada para el tipo de Entrada Simple pero sin SL) Opción Take Profit : 1. 1. Por Razón Dorada de Fibonacci 2. Por Smart Averanging PIPS Estilo de Tamaño de Lote : 1. Tamaño de Lote Auto 2. Tamaño de lote Manual (Recomendado) 3. Porcentaje de tamaño de lote (aún se está trabajando en ello) Interruptor
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Asesores Expertos
Gracias por su interés en "HERO_Time_USDJPY". Resumen de "HERO_Time_USDJPY": Operable con un capital mínimo Mantiene posiciones solo durante algunas horas Operación completamente automatizada Configuración sencilla y fácil de entender Le invitamos a tomarse su tiempo para leer sobre este Asesor Experto, ya que podría ser una adición valiosa a su cartera. Detalles de "HERO_Time_USDJPY": Puede operarse con un margen de 1,000 USD utilizando 0.27 lotes. Opera en el marco de tiempo de 1 hora de USDJP
Mid Night Scalper EA
Wichayuth Chotklang
Asesores Expertos
Mid Night Scalper EA Expert Advisor es una simbiosis de algoritmos de negociación. Diseñado para el comercio de los pares EURUSD,GBPUSD,EURCHF,EURGBP,AUDCHF,USDCHF Con Roll Over Time (00.00-01.00) Tiene protección contra fallos - cuando se restablece la conexión, el asesor seguirá trabajando con sus órdenes. Ajustes avanzados de trailing e intervalos de tiempo de negociación permiten que el EA funcione correctamente en un ordenador y VPS.El robot controla el volumen de las posiciones comerciales
Eliminator EA
Burcak Sengezer
Asesores Expertos
Eliminator EA es un scalper profesional y totalmente automatizado. Fácil de usar, estrategia probada muchos años y sólo se centró en GBPCAD. Este EA utiliza algunas acciones calculadas de precio y tiempo con confirmaciones de 6 indicadores. No hay necesidad de parámetros innecesarios EA. El EA establece todo automáticamente. Ventajas NO Grid, NO Martingale, NO Averaging y estrategias de alto riesgo. El EA siempre utiliza Stop Loss y Trailing. No hay necesidad de introducir Stop Loss o Take Prof
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Ea 555
Aleksandr Nadein
Asesores Expertos
El EA trabaja con ordenes pendientes.Par de divisas recomendado GPBUSD H1.Con buena valontilidad de mercado da un buen beneficio.Advisor esta totalmente automatizado para trabajar en el mercado.Tambien es posible utilizar auto-management.Es posible utilizar el tamaño swap, ideal para fuerte volatilidad o por la noche.Al operar, se colocan dos ordenes pendientes, cuando una funciona, la segunda se elimina. El trading no es intermitente.
Wave Rider EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Presentamos el EA Wave Rider: ¡Tu centro neurálgico para operar con oro! ¿Está listo para elevar sus operaciones con oro (XAUUSD) al siguiente nivel? Conozca el Wave Rider EA, un sofisticado Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para capturar poderosos movimientos en el mercado del oro con una estrategia inteligente y consciente de la volatilidad. Olvídese del trading emocional y de los complejos análisis manuales. El EA Wave Rider está diseñado para un rendimiento máximo , cent
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Asesores Expertos
Esta es una versión gratuita del EA TrendSurfer OsMa https://www.mql5.com/en/market/product/104264 TrendSurfer OsMa recibe señales de un análisis técnico de MetaTrader 4 incorporado indicador Oscilador de una Media Móvil (OsMA) y luego implementa The Quantum Forex Trading System para generar resultados positivos. Descubra: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefiniendo el trading en Forex: En el vasto reino de Forex, d
FREE
Elliot wave grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Asesores Expertos
Los oficios EA orden pendiente cuando el precio de ruptura de la onda 1 y ejecutar la onda 3 . Mejor marco de tiempo 1h , Cualquier par cualquier broker no limitado, recomendamos deposito minimo 500$. CONFIGURACIÓN Symbole - Establece el símbolo a operar. Wave_depth - Establece el tamaño de la onda. Wave_deviation - Establece el ancho de la onda. Lots - Lote inicial. Multiple_lots - Multiplica el lote para la siguiente orden. Max_lots - Lote máximo. Grid_boost - Frecuencia de apertura de posici
PolPol5 AudNzd
Yusuke Goto
Asesores Expertos
Características de este EA Sólo se mantiene una posición por operación. No más Grid ni martingala, por lo que se puede operar desde un capital bajo. Par de divisas: AUDNZD Tiempo: 5 min o 1min Lote：100USD/0.1 Por favor, utilice una bolsa con spreads bajos. *Puede haber días en los que no opere en absoluto a lo largo del día, ya que seleccionamos cuidadosamente nuestras entradas. *Cuando el mercado tiene una ventana, es más probable que se cumplan las condiciones de entrada, pero le recom
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Asesores Expertos
. .. *** Señal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD) El proceso de trabajo calculará el soporte y la resistencia incluyendo el precio más alto y más bajo de cada vela El EA calculará las órdenes pendientes en el precio más alto o más bajo después del nivel de soporte / resistencia. y cerrará la orden pendiente en el día siguiente si no está en uso -EA no martingala -EA tiene Stop Loss y Tak
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Asesores Expertos
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Presentamos Fx Kenji , ¡el Asesor Experto definitivo para los operadores serios! Impulsado por una estrategia de ruptura altamente sofisticada , Fx Ken ji está expertamente diseñado para dominar el símbolo USDCAD, EURGBP y EURUSD. ¡GBPUSD es también una excelente opción! Probado a través de rigurosas pruebas retrospectivas de 2010 a 2024 con una impresionante calidad de modelado del 99,90% , Fx Kenji demuestra el extraordinario potencial de su estrat
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Silkyway
Segun Oladipo
Asesores Expertos
Silkyway es un Asesor Experto avanzado que calcula cómo fluyen las órdenes en el mercado y reacciona rápidamente al flujo cuando es seguro hacerlo. Cumple estrictamente con las reglas básicas de la negociación y tiene su punto fuerte en su capacidad para preservar el capital inicial y tomar posiciones cuando se considera seguro. No hay tóxicos o margen abrazando técnica, como Martingala, Promedio, Gridding, Estrategia de Recuperación de Zona . El EA siempre utilizará un stop loss duro y tiene di
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Asesores Expertos
El experto se construye utilizando tres guaridas de neuronas para cada lado, largas/cortas y todas ellas están condicionadas por una complementaria que se utiliza como filtro. La dirección comercial se restablece si la primera guarida de neuronas da una señal opuesta. El experto está construido principalmente para los pares EUR\USD, GBP\USD, marco de tiempo M15. Todas las configuraciones están disponibles en la sección "Comentarios" en la Publicación #1. El conjunto predeterminado tiene un ni
SuperGrid
ying liu
Asesores Expertos
SupuerGrid EA Este sistema de comercio comercia durante todos los tiempos de los días de comercio . Plazo recomendado: M15 Se ejecuta en un par , recomendado EURUSD . Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con bajo spread y rápida ejecución, aconsejo utilizar un buen broker ECN. El EA ya tiene un historial en vivo de muchos meses de comercio estable con drawdown bajo. Múltiples técnicas de seguridad se aplican para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios. El EA se ejecuta de for
Stelc13
Stanislav Balaziuk
Asesores Expertos
Stelc13 es el resultado de la investigación del mercado de divisas y la programación de Asesores Expertos de trading. El Asesor Experto utiliza un algoritmo de entrada avanzado y tiene incorporado un filtro de spread y un algoritmo de control de deslizamiento. Configuración flexible del Asesor Experto. La lógica básica del Asesor Experto está diseñada para operar en el par de divisas EURUSD. Teóricamente, el Asesor Experto se puede utilizar en cualquier mercado con bajo spread y buena liquidez.
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Alien Golden Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Alien Golden Ai Robot es un sistema seguro para operar en Forex y Criptodivisas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO), cualquier par de divisas y cualquier broker. ¡Pruébelo ahora! El Robot Ai está diseñado para operar en el par XAUUSD (GOLD) y en cualquier mercado de divisas, entrando sólo cuando existen altas probabilidades de éxito y ciertas condiciones únicas. El Robot Ai se basa en una estrategia robusta, rentable y utilizando el paso
Crazy Boom
Sergei Kravchenko
Asesores Expertos
Este es uno de los Asesores Expertos más potentes. El Asesor Experto aprovecha al máximo aquellas oportunidades de tendencia que un trader no puede percibir y, en consecuencia, reacciona ante ellas. Esto permite al robot actuar 3 veces más eficientemente. Por supuesto, no todos los brokers aceptan estrategias de scalping, por lo que se puede decir que Crazy BOOM es una herramienta de trading bursátil estrechamente profesional. Crazy BOOM es un robot accesible y conveniente para los principiantes
Candles Power
Alexander Nikolaev
4.5 (2)
Asesores Expertos
Este asesor analiza las velas, determina su fuerza y volumen. Opera cuando existe una alta probabilidad de que continúe una tendencia que se ha formado un poco antes (basándose en varias velas, cuyo número es ajustable). Tiene la capacidad de utilizar varios métodos para analizar la fuerza del movimiento por velas. Muchas opciones son personalizables. Parámetros de entrada Lotes - tamaño del lote; MinProfitForAutoClose - cierre automático de una transacción ante una señal de retorno cuando la ga
FREE
QuantStars Blackop Ai
Johan Sebastiaan Blancke
Asesores Expertos
BLACKOP-AI | Asesor Experto Ilimitado (MT4) - Opera con EURUSD y GBPUSD en el gráfico de 5 minutos - Asesor Experto (EX4) - CONFIGURAR archivos - Soporte ilimitado - Tamaño mínimo de cuenta 200 (EUR/USD/X) - Apalancamiento mínimo 1:10 Utilizando una serie de complejos algoritmos de detección de patrones de precios, este EA puede generar resultados estables a largo plazo. Tiene una tasa de strike (porcentaje de victorias) del 74% y realiza alrededor de 2,7 operaciones por día. Durante un per
Noirtier Scalper
Anvar Gadadov
Asesores Expertos
Noirtier Scalper es una solución de trading preparada para su cuenta. Este robot puede ser de interés para aquellos que están en el comienzo de su viaje en el comercio, así como para los comerciantes más avanzados que deseen diversificar sus riesgos. Este Asesor Experto realiza operaciones de trading al final de la sesión de Nueva York. Las operaciones se abren y cierran en base a un algoritmo especial, que proporciona la máxima precisión de las entradas. También el Asesor Experto incluye el sis
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala . Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará beneficios en pequeños y grandes movimientos . Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado lejos del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede funcionar en ambos lados al mism
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Otros productos de este autor
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vela
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Rejilla RSI Dinámica - Negociación Inteligente en Rejilla con Optimización RSI Visión General Dynamic RSI Grid es un Asesor Experto (EA) avanzado que ajusta inteligentemente los niveles de Take Profit (TP) basándose en las señales RSI. Este enfoque garantiza salidas optimizadas de las operaciones, reducciones reducidas y mayor rentabilidad al alinearse con el impulso real del mercado. Diseñado para operadores que buscan operaciones automatizadas, precisas y adaptables, este AE modifica dinámic
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Gold Blitz es un avanzado robot de trading basado en IA diseñado para ofrecer precisión, velocidad y rentabilidad en el trading de oro. Utilizando algoritmos de vanguardia, escanea las tendencias del mercado, identifica configuraciones comerciales de alta probabilidad y las ejecuta con la máxima eficiencia. Tanto si realiza scalping, day trading o mantiene posiciones, Gold Blitz está optimizado para ofrecer un rendimiento constante con un riesgo controlado. Nota : Establezca MQLTEST en falso en
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 es un EA de Forex de última generación , diseñado para dominar el mercado con 13 potentes modos de trading . Inspirado en el legendario Hydra, este bot ofrece operaciones de alta precisión en el marco temporal H1 y es compatible con todos los pares de divisas principales y exóticos . Características principales: 13 Modos de Trading Adaptativos - Optimizados para cada condición de mercado Soporte Multidivisa - Funciona con todos los pares principales y exóticos Lógica Inteli
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DualEdge FX – Bot Avanzado de Trading de Tendencias y Reversiones Descripción: DualEdge FX es un bot de trading profesional diseñado para seguir tendencias del mercado e identificar puntos de reversión con alta precisión. Permite a los traders aprovechar tanto estrategias de seguimiento de tendencia como operaciones contrarias , adaptándose automáticamente a las condiciones del mercado. Características Principales: Modo de Estrategia Dual: Combina seguimiento de tendencias y trading de reversió
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
BullionX Trader - Operador avanzado de oro, criptomonedas y multidivisas Visión general BullionX Trader es un potente robot de trading basado en IA diseñado para oro (XAU/USD), criptodivisas (BTC/USD) y los principales pares de divisas. Tanto si opera con metales preciosos, divisas o criptodivisas, este asesor experto se adapta a las condiciones del mercado y ejecuta operaciones de alta precisión en múltiples clases de activos. Características principales Optimización de Oro y Cripto: Diseñado
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SARXpert es un robot profesional de Forex que utiliza una estrategia de Doble SAR Parabólico para capturar las tendencias del mercado y los retrocesos con alta precisión. Está diseñado para operadores que buscan puntos de entrada y salida optimizados para obtener la máxima rentabilidad tanto en mercados con tendencias como con fluctuaciones. Características principales: Estrategia de Doble SAR: Utiliza dos indicadores SAR Parabólico para una mejor detección de tendencias. Detección de Tendencia
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SafeTradeX - Seguro y Estable Forex Trading Bot Visión general SafeTradeX es un robot de comercio altamente seguro y estable diseñado para una rentabilidad constante sin depender de estrategias de alto riesgo como Martingala o el aumento de tamaño de los lotes. Construido para los traders que priorizan la protección del capital y el crecimiento constante , este EA garantiza un trading disciplinado y gestionado por el riesgo en todas las condiciones del mercado. Características principales Sin M
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vel
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Divergence Sniper - Bot para operar con divergencias MACD de alta precisión Visión general Divergence Sniper es un bot de trading automatizado de alta precisión diseñado para los traders que capitalizan las divergencias MACD y los patrones de acción del precio. Explora el mercado en busca de divergencias ocultas y regulares, combinándolas con señales clave de la acción del precio para generar oportunidades precisas de compra y venta. Características principales Detección de divergencias MACD: Id
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Breakout Hunter es un potente robot de trading automatizado diseñado para identificar y capitalizar las rupturas de los niveles clave de soporte y resistencia. Explora continuamente el mercado en busca de oportunidades de ruptura de alta probabilidad, permitiendo a los operadores capturar fuertes movimientos de precios con precisión. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica fuertes niveles de mercado para identificar oportunidades de ruptura.
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GoldVertex EA - Bot de Oro y Forex de Grado Institucional Visión general El EA GoldVertex es un bot de trading de alto rendimiento y grado institucional diseñado específicamente para el trading premium de oro (XAU/USD) y forex. Construido para los operadores de alto patrimonio neto, este EA se centra en la precisión, la ejecución de riesgo controlado, y la máxima rentabilidad a través del análisis avanzado del mercado y la gestión inteligente de órdenes. El nombre "Vértice" representa el punt
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general FVG Scalper Pro es un robot de trading de alta velocidad diseñado para explotar los Fair Value Gaps (FVGs) con estrategias de scalping de precisión. Este asesor experto detecta las ineficiencias del mercado y ejecuta operaciones rápidas y de alta precisión, por lo que es una opción ideal para los operadores que buscan sacar provecho de las condiciones volátiles del mercado. Garantiza entradas y salidas optimizadas al tiempo que mantiene una estricta gestión del riesgo para un re
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Candle Beast EA es un avanzado robot de scalping de alta frecuencia diseñado para sacar provecho de los rápidos movimientos de precios dentro de una sola vela. Este asesor experto ejecuta operaciones con la precisión de la velocidad del rayo, por lo que es ideal para estrategias de scalping tanto en forex como en materias primas como el XAU/USD (Oro). Características principales Single Candle Scalping: Se centra en operaciones rápidas basadas en el impulso de una sola vela. Ent
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general CloudMaster EA es un potente algoritmo de trading totalmente automatizado diseñado para maximizar el potencial de la estrategia de la Nube Ichimoku. Este asesor experto está diseñado para los operadores que buscan precisión, automatización y rentabilidad constante mediante la utilización de Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, y Chikou Span Confirmaciones para identificar las configuraciones de comercio de alta probabilidad. Configuración y especificaciones del EA Símbolo:
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 - Avanzado H1 Forex Trading Bot Visión general FX Hydra 13 es un robot de Forex de alto rendimiento diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad en el marco temporal H1. Inspirado en la mítica Hydra, este asesor experto integra 13 potentes modos de negociación, lo que le permite adaptarse perfectamente a las diferentes condiciones del mercado. Está totalmente optimizado para trabajar con todos los pares de divisas principales y exóticos, garantizando un trading consistente y efi
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
AuricDynamiX - Oro avanzada y Forex Trading Bot He añadido el indicador de este robot en la sección de comentarios por favor revise la sección de comentarios a continuación, instalar la versión demo Visión general AuricDynamiX es un bot de alto rendimiento basado en IA diseñado específicamente para el oro (XAU/USD) y los principales pares de divisas. Mediante la adaptación dinámica de estrategias, este asesor experto identifica el impulso del mercado, los cambios de tendencia y las oportunid
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GridFortune es un robot de negociación de divisas basado en IA diseñado para ejecutar estrategias de negociación de cuadrícula con un mecanismo de cierre de órdenes de beneficio primero y último. A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales, GridFortune prioriza las operaciones rentables, garantizando una asignación de lotes controlada y una gestión de riesgos optimizada para un crecimiento constante y sostenible en varios pares de divisas. El nombre "GridFortune" representa la acumulaci
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Trap Grid EA es un bot de trading avanzado diseñado para el marco temporal H1, por lo que es ideal para operar con múltiples pares de divisas como EUR/USD, NZD/USD y otras divisas importantes. También se puede utilizar para el comercio de oro (XAU/USD), pero debido a la volatilidad del oro, los ajustes manuales son necesarios para un rendimiento óptimo. Características principales Detección de Fakeouts y Breakouts: Identifica trampas de mercado y falsas rupturas para maximizar la rentabilidad.
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Grid Synergy es un robot de negociación automatizado diseñado para aplicar una estrategia de negociación estructurada en cuadrícula que se adapta a las condiciones del mercado. Proporciona a los operadores un enfoque sistemático para la gestión de las operaciones, centrándose en las entradas estratégicas y la gestión controlada del riesgo. El EA está optimizado para varios pares de divisas y oro, ofreciendo ajustes personalizables para alinearse con diferentes estilos de negociac
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Pro Grid Master es un robot de negociación totalmente automatizado diseñado para maximizar los beneficios utilizando una estrategia de cuadrícula avanzada. Gestiona eficientemente las operaciones a través de múltiples pares de divisas, adaptándose a las condiciones del mercado para asegurar puntos óptimos de entrada y salida. Nota Importante: Si desea probar este bot, por favor asegúrese de que en la configuración, SL = 0 para una correcta funcionalidad. Especificaciones Técnic
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DynaGrid Diver - EA Avanzado para Operar con Divergencias y Cuadrículas Visión general DynaGrid Diver es un potente Asesor Experto (EA) que combina la detección de divergencias con una estrategia de negociación de cuadrícula para maximizar la rentabilidad. Identifica de forma inteligente las inversiones del mercado utilizando señales de divergencia mientras gestiona las operaciones a través de un sistema de cuadrícula estructurado, asegurando entradas y salidas optimizadas. Este AE está diseña
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
XAU TrendSeeker - Bot de negociación de oro avanzado basado en EMA Visión general XAU TrendSeeker es un Asesor Experto (EA) de seguimiento de tendencias basado en Medias Móviles Exponenciales (EMA) diseñado específicamente para operar con XAU/USD (Oro). Este EA ayuda a los operadores a identificar y seguir las tendencias fuertes del mercado, asegurando entradas y salidas comerciales de alta probabilidad. Tanto si se centra en rupturas, retrocesos o continuaciones de tendencia, XAU TrendSeeker
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general ScalpX 5M es un Asesor Experto (EA) de scalping de alta velocidad diseñado para el marco temporal M5 (5 minutos). Aprovecha patrones precisos de velas y entradas basadas en el impulso para capturar movimientos rápidos de precios, asegurando una ejecución rápida de las operaciones y una toma de beneficios optimizada. Este EA es perfecto para los operadores que buscan scalping de alta frecuencia y bajo riesgo en condiciones de mercado volátiles. Características principales Scalpi
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DoubleSAR X - Bot avanzado de seguimiento de tendencias y recuperación Visión general DoubleSAR X es un potente Asesor Experto (EA) basado en seguimiento de tendencias y recuperación que combina la estrategia de Doble SAR Parabólico (Stop and Reverse) con el sistema Martingala para mejorar la ejecución de las operaciones. Detecta los cambios de tendencia mediante una estrategia de doble SAR y aplica un escalado de lotes basado en martingala para una gestión eficaz del riesgo. Este EA garantiza
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
TheLeoTraderFX - Supreme - Bot de scalping de alto nivel para Oro (XAU/USD) Visión general TheLeoTraderFX - Supreme no es sólo otro bot de trading - es un Asesor Experto (EA) premium, de grado institucional, diseñado para traders de élite que exigen precisión, velocidad y ejecución de mercado exclusiva. Específicamente construido para XAU/USD (Oro) en el marco de tiempo M1, este bot ofrece scalping de alta frecuencia, gestión avanzada de operaciones y control de riesgo superior. Característic
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
ICT Phantom Trader es un algoritmo de trading profesional que aprovecha los patrones envolventes de Inner Circle Trader (ICT) y las estrategias de trading institucionales. Está diseñado para operadores que siguen los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), centrándose en la liquidez, los bloques de órdenes y la confirmación de la acción del precio. Anteriormente a un precio de $ 100 por mes , todos mis robots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo $ 36 por mes. Ca
Smart Throwback Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Smart Throwback Pro es un algoritmo de negociación profesional que se especializa en la identificación de entradas de retroceso (pullback) dentro de los mercados en tendencia. Detecta retrocesos de precios a niveles clave como soportes, resistencias, bloques de órdenes y zonas de Fibonacci, garantizando configuraciones comerciales de alta probabilidad. Este asesor experto es ideal para los operadores que se centran en estrategias de continuación de tendencia, minimizando el riesgo. Característic
Filtro:
Abdelrahman Abdallah
29
Abdelrahman Abdallah 2025.08.12 07:42 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
8519
Respuesta del desarrollador Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan 2025.08.12 10:46
welcome sir
Md Shied Yusuf
229
Md Shied Yusuf 2025.07.10 15:50 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
8519
Respuesta del desarrollador Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan 2025.08.12 10:46
welcome sir
Respuesta al comentario