CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos

Visión general

CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de velas.

Características principales

Análisis de velas basado en el impulso: Detecta fuertes señales de acción del precio para entradas óptimas en el mercado.

Detección inteligente de tendencias: Identifica la continuación e inversión de tendencias para una ejecución precisa.

Multidivisa y Oro: Compatible con XAU/USD y los principales pares de divisas.

Ejecución de operaciones con IA: Optimizada para una colocación de órdenes rápida y eficiente.

Sistema de gestión de riesgos: Incluye dimensionamiento automático de lotes y mecanismos adaptativos de stop-loss.

Optimizado para el marco temporal M5: Equilibra velocidad y precisión para scalping y operaciones a corto plazo.

Información técnica

Marco temporal: M5

Tamaño mínimo del lote: 0.01

Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4

Depósito mínimo: $1000

Apalancamiento: 1:10 - 1:1000

Tipos de cuenta admitidos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN

Pares admitidos: XAU/USD y los principales pares de divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF)

¿Por qué elegir CandleMomentum FX?

CandleMomentum FX está diseñado para capturar la acción del precio impulsada por el impulso utilizando patrones de velas para identificar oportunidades de negociación rentables. Tanto si se trata de tendencias fuertes como de retrocesos, este EA ayuda a maximizar los beneficios minimizando el riesgo en plazos cortos.



