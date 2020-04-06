Smart Throwback Pro es un algoritmo de negociación profesional que se especializa en la identificación de entradas de retroceso (pullback) dentro de los mercados en tendencia. Detecta retrocesos de precios a niveles clave como soportes, resistencias, bloques de órdenes y zonas de Fibonacci, garantizando configuraciones comerciales de alta probabilidad.



Este asesor experto es ideal para los operadores que se centran en estrategias de continuación de tendencia, minimizando el riesgo.

Características y Funcionalidades:

Estrategia Throwback & Pullback - Captura retrocesos en mercados tendenciales.

- Captura retrocesos en mercados tendenciales. Confirmación multicapa - Utiliza la acción del precio, la estructura del mercado y el análisis de liquidez.

- Utiliza la acción del precio, la estructura del mercado y el análisis de liquidez. Optimizado para H1 Timeframe - Asegura entradas y salidas precisas.

- Asegura entradas y salidas precisas. Tamaño de lote dinámico : configuración de riesgo fija o porcentual.

: configuración de riesgo fija o porcentual. Configuración fácil de usar - Totalmente personalizable para adaptarse a varios estilos de negociación.

- Totalmente personalizable para adaptarse a varios estilos de negociación. Funciona en XAUUSD y los principales pares de divisas - Optimizado principalmente para el oro (XAUUSD), pero soporta otros activos.

Estrategia de negociación:

Criterios de Entrada:

Identifica retrocesos de precios a zonas clave de soporte y resistencia .

precios . Confirma la operación con la estructura del mercado y la dirección de la tendencia .

. Utiliza filtros adicionales como niveles de Fibonacci, barridos de liquidez y velas envolventes.

Criterios de salida:

Take-Profit basado en niveles de estructura, objetivos Fibonacci, o una relación riesgo-recompensa.

basado en niveles de estructura, objetivos Fibonacci, o una relación riesgo-recompensa. Stop-Loss colocado estratégicamente por debajo/por encima de los niveles de liquidez.

colocado estratégicamente por debajo/por encima de los niveles de liquidez. Trailing Stop y Breakeven para maximizar los beneficios y reducir el riesgo.

Parámetros de entrada:

Tamaño del Lote - Asignación de riesgo fija o porcentual.

- Asignación de riesgo fija o porcentual. Stop-Loss & Take-Profit - Niveles personalizables basados en Fibonacci/ATR.

- Niveles personalizables basados en Fibonacci/ATR. Marco temporal - Por defecto en H1 para un rendimiento óptimo.

- Por defecto en para un rendimiento óptimo. Filtro de Confirmación de Tendencia - Asegura operar en la dirección correcta.

- Asegura operar en la dirección correcta. Filtros de Sesión - Opción para limitar las operaciones durante las sesiones de Londres y Nueva York.

- Opción para limitar las operaciones durante las sesiones de Londres y Nueva York. Diferencial máximo y deslizamiento - Protección contra condiciones volátiles.

- Protección contra condiciones volátiles. Filtro de Noticias (Opcional) - Evita las operaciones con noticias de alto impacto.

Saldo mínimo requerido:

Saldo mínimo recomendado: 500

Para una experiencia más segura, se recomienda un saldo de 1.000 $.

Modo de empleo:

Conecte Smart Throwback Pro a un gráfico H1 de XAUUSD o a un par de divisas. Configure el tamaño del lote, los ajustes de riesgo y los filtros de estrategia según su plan de trading. Habilite la operativa automática y deje que el EA identifique las oportunidades de retroceso. El bot detectará las zonas de retroceso, confirmará las entradas y ejecutará las operaciones. Supervisar el rendimiento y ajustar los parámetros si es necesario.

Notas importantes:

Funciona mejor en los mercados de tendencia donde el precio hace fuertes retrocesos antes de la continuación.

Optimizado para el marco de tiempo H1 pero puede ser probado en otros marcos de tiempo.

Siempre hacer backtest antes de usar en una cuenta real.

Se recomienda utilizar con un VPS para el comercio sin interrupciones.



