Smart Throwback Pro
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Smart Throwback Pro es un algoritmo de negociación profesional que se especializa en la identificación de entradas de retroceso (pullback) dentro de los mercados en tendencia. Detecta retrocesos de precios a niveles clave como soportes, resistencias, bloques de órdenes y zonas de Fibonacci, garantizando configuraciones comerciales de alta probabilidad.
Este asesor experto es ideal para los operadores que se centran en estrategias de continuación de tendencia, minimizando el riesgo.
Características y Funcionalidades:
- Estrategia Throwback & Pullback - Captura retrocesos en mercados tendenciales.
- Confirmación multicapa - Utiliza la acción del precio, la estructura del mercado y el análisis de liquidez.
- Optimizado para H1 Timeframe - Asegura entradas y salidas precisas.
- Tamaño de lote dinámico: configuración de riesgo fija o porcentual.
- Configuración fácil de usar - Totalmente personalizable para adaptarse a varios estilos de negociación.
- Funciona en XAUUSD y los principales pares de divisas - Optimizado principalmente para el oro (XAUUSD), pero soporta otros activos.
Estrategia de negociación:
Criterios de Entrada:
- Identifica retrocesos de precios a zonas clave de soporte y resistencia.
- Confirma la operación con la estructura del mercado y la dirección de la tendencia.
- Utiliza filtros adicionales como niveles de Fibonacci, barridos de liquidez y velas envolventes.
Criterios de salida:
- Take-Profit basado en niveles de estructura, objetivos Fibonacci, o una relación riesgo-recompensa.
- Stop-Loss colocado estratégicamente por debajo/por encima de los niveles de liquidez.
- Trailing Stop y Breakeven para maximizar los beneficios y reducir el riesgo.
Parámetros de entrada:
- Tamaño del Lote - Asignación de riesgo fija o porcentual.
- Stop-Loss & Take-Profit - Niveles personalizables basados en Fibonacci/ATR.
- Marco temporal - Por defecto en H1 para un rendimiento óptimo.
- Filtro de Confirmación de Tendencia - Asegura operar en la dirección correcta.
- Filtros de Sesión - Opción para limitar las operaciones durante las sesiones de Londres y Nueva York.
- Diferencial máximo y deslizamiento - Protección contra condiciones volátiles.
- Filtro de Noticias (Opcional) - Evita las operaciones con noticias de alto impacto.
Saldo mínimo requerido:
- Saldo mínimo recomendado: 500
- Para una experiencia más segura, se recomienda un saldo de 1.000 $.
Modo de empleo:
- Conecte Smart Throwback Pro a un gráfico H1 de XAUUSD o a un par de divisas.
- Configure el tamaño del lote, los ajustes de riesgo y los filtros de estrategia según su plan de trading.
- Habilite la operativa automática y deje que el EA identifique las oportunidades de retroceso.
- El bot detectará las zonas de retroceso, confirmará las entradas y ejecutará las operaciones.
- Supervisar el rendimiento y ajustar los parámetros si es necesario.
Notas importantes:
- Funciona mejor en los mercados de tendencia donde el precio hace fuertes retrocesos antes de la continuación.
- Optimizado para el marco de tiempo H1 pero puede ser probado en otros marcos de tiempo.
- Siempre hacer backtest antes de usar en una cuenta real.
- Se recomienda utilizar con un VPS para el comercio sin interrupciones.