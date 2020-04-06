Mitsuha MT5

Este EA aprovecha las anomalías del USDJPY y ejecuta unas 12 operaciones al mes.

Por lo tanto, el par de divisas recomendado es USDJPY, y no hay un marco de tiempo específico recomendado (puede operar en cualquier gráfico).

El rendimiento tiende a ser mejor con corredores que ofrecen un spread USDJPY ajustado y swap positivo en posiciones de COMPRA.

Dado que el EA utiliza el comercio basado en el tiempo, por favor, utilice un corredor donde el desplazamiento GMT es +3 durante el horario de verano (DST) y +2 durante la hora estándar.

Si utiliza un corredor con un desplazamiento GMT diferente, por favor, ajuste la configuración de tiempo manualmente.

Por defecto, el EA asume GMT+3 en verano y GMT+2 en invierno.

Los valores de Take Profit y Stop Loss se establecen en puntos.