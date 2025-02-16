DualEdge FX The Ultimate Trend
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
DualEdge FX – Bot Avanzado de Trading de Tendencias y Reversiones
Descripción:
DualEdge FX es un bot de trading profesional diseñado para seguir tendencias del mercado e identificar puntos de reversión con alta precisión. Permite a los traders aprovechar tanto estrategias de seguimiento de tendencia como operaciones contrarias, adaptándose automáticamente a las condiciones del mercado.
Características Principales:
- Modo de Estrategia Dual: Combina seguimiento de tendencias y trading de reversión.
- Análisis de Mercado con IA: Detecta cambios y ajusta operaciones automáticamente.
- Soporte Multidivisa: Compatible con pares principales y exóticos.
- Gestión de Riesgo Precisa: Tamaño de lote automático y control de exposición al riesgo.
- Optimizado para Diferentes Marcos de Tiempo: Compatible con H1, M15 y M5.
Especificaciones Técnicas:
- Marcos de tiempo: H1, M15, M5
- Tamaño mínimo de lote: 0.01
- Plataforma: MetaTrader 4
- Depósito mínimo: $100
- Apalancamiento: 1:10 – 1:1000
- Tipos de cuenta compatibles: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
- Pares soportados: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF
¿Por qué elegir DualEdge FX?
Como una espada de doble filo, DualEdge FX captura momentos de tendencia y detecta puntos de reversión, asegurando eficiencia en todas las condiciones del mercado.
Opera de manera más inteligente con DualEdge FX.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración