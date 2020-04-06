DoubleSAR X - Bot avanzado de seguimiento de tendencias y recuperación





Visión general

DoubleSAR X es un potente Asesor Experto (EA) basado en seguimiento de tendencias y recuperación que combina la estrategia de Doble SAR Parabólico (Stop and Reverse) con el sistema Martingala para mejorar la ejecución de las operaciones. Detecta los cambios de tendencia mediante una estrategia de doble SAR y aplica un escalado de lotes basado en martingala para una gestión eficaz del riesgo. Este EA garantiza entradas precisas, pérdidas controladas y un mecanismo de recuperación inteligente, lo que lo convierte en una valiosa herramienta para el trading automatizado.





Características principales

Estrategia Doble SAR: Utiliza dos indicadores SAR Parabólico para confirmar los cambios de tendencia y filtrar las señales falsas.

Recuperación del riesgo Martingala: Ajustes inteligentes del tamaño del lote para una recuperación controlada de las operaciones.

Detección Adaptativa de Tendencias: Sigue la dirección del mercado y evita las señales de tendencia débiles.

Gestión del riesgo personalizable: Permite modificar el tamaño del lote, el take profit, el stop loss y los multiplicadores de martingala.

Compatibilidad con múltiples marcos temporales: Funciona en M5, M15 y H1 y puede optimizarse para diferentes estilos de negociación.

Operativa Multi-Pair: Optimizado para Oro (XAU/USD) pero puede ser usado en otros pares de divisas también.



Funcionamiento

Escanea el mercado usando dos indicadores Parabolic SAR para confirmar una fuerte dirección de tendencia.

Coloca operaciones en la dirección de la tendencia confirmada para entradas óptimas.

Si una operación se mueve en contra de la tendencia, el sistema de martingala ajusta el tamaño de los lotes para una recuperación efectiva.

Cierra las operaciones estratégicamente en los niveles TP o al detectar una nueva señal de cambio de tendencia.



Ajustes recomendados

Plazos: M5, M15, H1 (Elija en función de sus preferencias)

Pares: Optimizado para Oro (XAU/USD) pero funciona con cualquier par de divisas

Personalización: Póngase en contacto para obtener un archivo de configuración para un par de divisas específico.



¿Por qué elegir DoubleSAR X?

Este EA está diseñado tanto para traders agresivos como conservadores que quieren seguir tendencias con precisión mientras mantienen un fuerte mecanismo de recuperación. Tanto si opera con oro como con pares de divisas, DoubleSAR X se adapta a su estrategia, garantizando operaciones de alta probabilidad y una rentabilidad constante.



