Daily Active Fractals

**La herramienta más limpia y precisa de Break & Bounce para Scalpers y Day Traders.

¿Está cansado de gráficos desordenados llenos de viejos fractales que representan niveles inválidos? ¿Le cuesta distinguir entre un máximo débil y un punto de inversión fuerte?

**Daily Active Fractals AO** es una herramienta de trading de última generación diseñada específicamente para instrumentos volátiles como **Oro (XAUUSD), índices y pares de divisas**. A diferencia de los indicadores estándar que saturan su pantalla con la historia, esta herramienta se centra **sólo en el Día Actual** y gestiona activamente su gráfico para mostrarle *sólo* los niveles que importan en este momento.

### Por qué este indicador es diferente

La mayoría de los indicadores fractales dejan flechas en el gráfico incluso después de que el precio las haya atravesado. Este indicador es dinámico:

1. **Romper = Eliminar:** Si el precio rompe un nivel de Soporte o Resistencia, el indicador elimina inmediatamente la señal. Nunca se ven niveles "fallidos", sólo activos.

2. **Rebote = Permanecer:** Si el nivel se mantiene, la línea y la flecha permanecen, confirmando una zona válida para la entrada.

3. **Filtro de Momento AO:** No sólo mira el precio. Escanea el **Awesome Oscillator (AO)** para asegurar que el fractal se alinea con un pico o valle de impulso.

--- Características principales

* **Limpieza inteligente del historial:** Oculta automáticamente los fractales de días anteriores. Su gráfico se reinicia todos los días a las 00:00 hora del servidor.

* **Lógica de Auto-Validación:**

* **Fuerte Señal (Flecha de color + Línea):** Fractal coincide con un Pico Oscilador Impresionante. Esta es una zona de inversión de alta probabilidad.

* Señal débil (punto gris):** El fractal existe pero carece de confirmación de impulso. Buena para scalping agresivo o zonas de take-profit.

* Alineación flexible:** Incluye una función inteligente de "Tolerancia" que detecta los picos de impulso incluso si están ligeramente desplazados (1 barra) del precio máximo/mínimo.

* Líneas "Túnel" visuales:** Dibuja líneas horizontales de Soporte/Resistencia que se extienden hasta la vela actual. Mientras la línea sea visible, el nivel se mantiene.

* Protección fantasma: Cuando carga el gráfico, escanea el historial de hoy y oculta cualquier nivel que ya se haya roto anteriormente en el día.

* **Sistema de Alertas:** Recibe notificaciones Push instantáneas en tu móvil o PC cuando se confirma un NUEVO Nivel Fuerte válido.

--- ### 🎮 Cómo Operar

**Estrategia 1: El rebote (Reversión)**

1. Espere a que aparezca una **Flecha de color (Verde/Rojo)** y una línea horizontal.

2. Esto confirma un Nivel Fuerte donde el Precio y el Momentum (AO) están alineados.

3. **Entrar:** Si la siguiente vela toca la línea y no la rompe (la línea permanece en pantalla), entrar en la dirección de la flecha.

4. **Stop Loss:** Justo después de la flecha fractal.

**Estrategia 2: La ruptura**

1. Identifique una Línea Horizontal activa en el gráfico.

2. Observe cómo el precio se acerca a la línea.

3. **Entrada:** Si el precio se mueve a través de la línea y la **línea desaparece repentinamente**, esto indica un Breakout.

4. Opere en la dirección de la ruptura. ---

### ⚙️ Ajustes de Entrada

* **Señales Válidas (Colores):** Personalizar colores para Resistencia Fuerte (AO > 0) y Soporte (AO < 0).

* MostrarLíneas:Activar/desactivar las líneas de tendencia horizontales.

* **ShowWarnings:** Elija ver fractales "Débiles" (Puntos grises) u ocultarlos completamente para una vista más limpia.

* **UseFlexibleAO:** *(Recomendado: True)* Permite que el pico AO esté dentro de +/- 1 barra del precio alto/bajo. Crucial para pares volátiles como el Oro.

* **Alertas:** Habilitar alertas emergentes o notificaciones Push móviles.

### 📋 FAQ

**Q: ¿Se repinta?

** R: La formación fractal es **No repinta** (confirma después de 2 barras). Sin embargo, el indicador cuenta con un ** "Borrar en Break "** lógica. Esto no es repintado; es una característica para limpiar el gráfico de niveles inválidos.

**P: ¿Cuál es el mejor marco temporal?

** R: Funciona en todos los marcos temporales. **M15 / M30:** Mejor para Oro (XAUUSD) y Scalping Intradía. * **H1 / H4:** Mejor para Swing Trading valido en zonas de Soporte/Resistencia. --- Limpie sus gráficos y opere con precisión hoy mismo.

** ¡Descargue Daily Active Fractals AO ahora!**

Productos recomendados
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón, lo que le ahorrará la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las inversiones deben hacerse bajo su propio riesgo. No nos hacemos r
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión de flecha. Versión para MetaTrader 5 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta. Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, más y menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicad
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en la dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de un
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Magic Filter MTF
Yaroslav Varankin
Indicadores
Magic Filter MTF es perfecto para cualquier estrategia. usted no necesita cargar el gráfico con indicadores adicionales como este un indicador reemplazará todos los filtros adicionales para usted también puede ser una gran estrategia combina bien con el trading en mínimos y máximos locales (niveles de resistencia) indicador multi-marco de tiempo-multi-divisa sistema de 4 pantallas se utiliza 4 filas de flechas indicadores UTB ajustados para diferentes períodos cuando dos flechas que apunt
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indicadores
Tendencia Bilio - un indicador de flecha sin redibujo muestra los puntos potenciales de entrada en el mercado en forma de flechas del color correspondiente: flechas rojas hacia arriba sugieren la apertura de una compra, flechas verdes hacia abajo - venta. La entrada se supone que es en la siguiente barra después de que el puntero. El indicador de flecha Trend Bilio "descarga" visualmente el gráfico de precios y ahorra tiempo de análisis: sin señal - no hay operación, si aparece una señal contr
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
FREE
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indicadores
Matrix es un indicador de flechas de Forex. ¡Muestra las señales de forma sencilla y clara! Las flechas muestran la dirección de la transacción, y son de color en consecuencia, que se puede ver en las capturas de pantalla. Como se puede ver, el comercio con un indicador de este tipo es fácil. Esperé a que apareciera una flecha en la dirección deseada - abrí una operación. Se formó una flecha en la dirección opuesta - cerré la operación. El indicador también muestra las líneas con la ayuda de las
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Asesores Expertos
Requisitos Optimizado para funcionar con EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Para el timeframe 4H. *(El depósito mínimo recomendado es de 300$ para cada Par) para lote inicial fijado en 0.10, Mis Pares favoritos son (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Advertencia será VENTA sólo 5 Copys a 60 $ Luego se actualizará hasta 200 $. Usted puede utilizar la forma en que es, Para los archivos de nuevo conjunto será añadir (Comentarios) ECN corredor con baja propagació
Dynamic Flow Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Dynamic Flow Oscillator" es un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex: ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dynamic Flow cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El indicador utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas de sobreventa
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
MACD Trend Break
Manoj Kumar Sharma
Indicadores
Oscilador MACD con filtrado de tendencia avanzado e indicación de Alerta. Determina la tendencia, se filtran las tendencias débiles y se indica la nueva fuerza en la tendencia. El oscilador MACD funciona en cualquier período de tiempo y en todos los símbolos (monedas, índices, petróleo, metales, acciones, opciones, gráficos renko sin conexión) 1. El usuario puede cambiar el valor MACD, 2. Filtro de nivel MACD mínimo, 3. El valor de división filtrará la relación de potencia con la que se necesit
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Esta es una nueva estrategia para las áreas de SUPPLY DEMAND Se basa en un cálculo utilizando el volumen de garrapatas para detectar la gran acción de los precios en el mercado tanto para acciones bajistas / alcistas esta acción inteligente de volumen de velas se utiliza para determinar las zonas de oferta y demanda los precios entre las líneas principales de oferta y demanda indican un mercado lateral se mostrarán flechas hacia arriba cuando los precios se muevan por encima de las líneas de ofe
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend es un indicador de tendencia profesional que se puede utilizar para encontrar tendencias en cualquier par y período de tiempo. El indicador puede convertirse fácilmente en su principal indicador comercial que puede usar para detectar tendencias del mercado sin importar qué par o marco de tiempo prefiera operar. Al usar un parámetro especial en el indicador, puede adaptar las señales a su estilo comercial personal. El indicador proporciona todo tipo de alertas, incluidas las n
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Otros productos de este autor
Samurai Volume SR and Fractal AO
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
# SamuraiFX Combined Pro V14 **Maneja los Giros del Mercado con Volumen y Estructura en Tiempo Real** Deje de adivinar dónde girará el mercado. El **SamuraiFX Combined Pro** es un completo sistema de trading que combina **Estructura Diaria**, **Flujo de Volumen**, y **Acción del Precio** en un único panel de control que no se repinta. Le ayuda a identificar Reversiones de alta probabilidad y Breakouts potentes sin el retraso de los indicadores tradicionales. ### Ventajas clave * **No Lag, No
SamuraiFX Pro Volume Profile
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indicadores
# Nombre del producto: SamuraiFX Pro Perfil de Volumen y Señales (MT5) **Deje de operar a ciegas. Vea Donde se Mueve el "Dinero Inteligente". ** La mayoría de los indicadores sólo le dicen *cuando* el precio se mueve. **SamuraiFX Pro** revela *donde* está el volumen realmente. Esta herramienta de grado institucional combina **Perfil de Volumen**, **VWAP**, y **Análisis de la Acción del Precio** en una superposición de gráficos limpia y sin repintados. Detecta automáticamente la estructura diaria
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**Zonar Smart Analysis** es un completo sistema de trading "Smart Money" diseñado para MetaTrader 5. Automatiza la clásica estrategia de **Opening Range Breakout (ORB)** mientras filtra las señales falsas usando algoritmos avanzados de Price Action (Wick Rejection & Swing Analysis). Deje de adivinar hacia dónde se dirige la sesión. Deja que Zonar dibuje las zonas, identifique la ruptura y destaque los Bloques de Órdenes institucionales para una máxima confluencia. ### Características Clave *
SamuraiFX PD Volume Dashboard
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indicadores
# SamuraiFX Volumen y Zonas - Guía de referencia rápida. ### 1. Las Zonas (Dónde Operar) * **Zona Premium (Arriba/Rosa):** Precios caros. **Zona de venta** institucional. * **Zona de descuento (Abajo/Verde):** Precios baratos. Zona **Compra** institucional. * **Equilibrio (Línea azul central):** Valor razonable. 50% del rango del día. ### 2. El Cuadro de Mando (El Filtro de Tendencias) *Comprueba el Dashboard antes de tomar cualquier operación. Le indica quién controla la zona. | Zon
SamuraiFX Momentum Hunter
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
# Nombre del producto: SamuraiFX Momentum Hunter **Versión Actual:** 4.0 (Smart Validation Update) **Categoría:** Tendencia / Osciladores / Fractales **Tiempos:** M15, H1, H4, D1 (Recomendado) ### ️ Opere con Disciplina. Elimine el Ruido. **SamuraiFX Momentum Hunter** no es sólo otro indicador de flecha. Es un completo sistema de trading que combina el impulso del **Oscilador Asombroso (AO)** y **Oscilador Acelerador (AC)** con la precisión estructural de **Fractales**. La mayoría de los indi
Gold Daily ATR Breakout
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
# Nombre del producto: Oro ATR Pro - Sistema de ruptura diaria **Gold ATR Pro** es un indicador especializado de seguimiento de tendencia diseñado exclusivamente para **XAUUSD (Oro)**. Elimina el ruido del mercado identificando zonas de ruptura de alta probabilidad basadas en el **Precio de Apertura Diario** y la volatilidad del **ATR (Average True Range)**. A diferencia de los indicadores estándar que se repintan, **Gold ATR Pro** proporciona señales fijas y fiables basadas en cierres de vela
Gold Seasonality Pro
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**Nombre del producto:** Oro Estacionalidad Pro (Auto Fibonacci) ** Titular:** Automatizar el "dinero inteligente" Estrategia estacional para el oro (XAUUSD). **Overview** Deja de adivinar donde el oro se invertirá. La historia muestra que **Marzo** y **Octubre** son los dos meses más poderosos para los cambios de tendencia institucionales. **Gold Seasonality Pro** busca automáticamente estos meses clave, analiza la presión de compra o venta, y dibuja los niveles exactos de Fibonacci "Sweet Spot
Zonar Breakout System
Elvin Entero Tomolin
Indicadores
**Zonar** es un asistente de trading profesional diseñado para automatizar la estrategia **Opening Range Breakout (ORB)**. A diferencia de los indicadores estándar, Zonar utiliza un motor "Smart-Align" que detecta automáticamente la verdadera apertura del mercado para **Cualquier Instrumento** (Oro, US30, NASDAQ, Forex, o Acciones) sin ajustes manuales de zona horaria. Combina análisis de volatilidad (ATR), Conceptos de Dinero Inteligente (FVG/OB), y niveles de Sentimiento Diario para proporcion
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario