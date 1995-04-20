**La herramienta más limpia y precisa de Break & Bounce para Scalpers y Day Traders.

¿Está cansado de gráficos desordenados llenos de viejos fractales que representan niveles inválidos? ¿Le cuesta distinguir entre un máximo débil y un punto de inversión fuerte?

**Daily Active Fractals AO** es una herramienta de trading de última generación diseñada específicamente para instrumentos volátiles como **Oro (XAUUSD), índices y pares de divisas**. A diferencia de los indicadores estándar que saturan su pantalla con la historia, esta herramienta se centra **sólo en el Día Actual** y gestiona activamente su gráfico para mostrarle *sólo* los niveles que importan en este momento.

### Por qué este indicador es diferente

La mayoría de los indicadores fractales dejan flechas en el gráfico incluso después de que el precio las haya atravesado. Este indicador es dinámico:

1. **Romper = Eliminar:** Si el precio rompe un nivel de Soporte o Resistencia, el indicador elimina inmediatamente la señal. Nunca se ven niveles "fallidos", sólo activos.

2. **Rebote = Permanecer:** Si el nivel se mantiene, la línea y la flecha permanecen, confirmando una zona válida para la entrada.

3. **Filtro de Momento AO:** No sólo mira el precio. Escanea el **Awesome Oscillator (AO)** para asegurar que el fractal se alinea con un pico o valle de impulso.

--- Características principales

* **Limpieza inteligente del historial:** Oculta automáticamente los fractales de días anteriores. Su gráfico se reinicia todos los días a las 00:00 hora del servidor.

* **Lógica de Auto-Validación:**

* **Fuerte Señal (Flecha de color + Línea):** Fractal coincide con un Pico Oscilador Impresionante. Esta es una zona de inversión de alta probabilidad.

* Señal débil (punto gris):** El fractal existe pero carece de confirmación de impulso. Buena para scalping agresivo o zonas de take-profit.

* Alineación flexible:** Incluye una función inteligente de "Tolerancia" que detecta los picos de impulso incluso si están ligeramente desplazados (1 barra) del precio máximo/mínimo.

* Líneas "Túnel" visuales:** Dibuja líneas horizontales de Soporte/Resistencia que se extienden hasta la vela actual. Mientras la línea sea visible, el nivel se mantiene.

* Protección fantasma: Cuando carga el gráfico, escanea el historial de hoy y oculta cualquier nivel que ya se haya roto anteriormente en el día.

* **Sistema de Alertas:** Recibe notificaciones Push instantáneas en tu móvil o PC cuando se confirma un NUEVO Nivel Fuerte válido.

--- ### 🎮 Cómo Operar

**Estrategia 1: El rebote (Reversión)**

1. Espere a que aparezca una **Flecha de color (Verde/Rojo)** y una línea horizontal.

2. Esto confirma un Nivel Fuerte donde el Precio y el Momentum (AO) están alineados.

3. **Entrar:** Si la siguiente vela toca la línea y no la rompe (la línea permanece en pantalla), entrar en la dirección de la flecha.

4. **Stop Loss:** Justo después de la flecha fractal.

**Estrategia 2: La ruptura**

1. Identifique una Línea Horizontal activa en el gráfico.

2. Observe cómo el precio se acerca a la línea.

3. **Entrada:** Si el precio se mueve a través de la línea y la **línea desaparece repentinamente**, esto indica un Breakout.

4. Opere en la dirección de la ruptura. ---

### ⚙️ Ajustes de Entrada

* **Señales Válidas (Colores):** Personalizar colores para Resistencia Fuerte (AO > 0) y Soporte (AO < 0).

* MostrarLíneas:Activar/desactivar las líneas de tendencia horizontales.

* **ShowWarnings:** Elija ver fractales "Débiles" (Puntos grises) u ocultarlos completamente para una vista más limpia.

* **UseFlexibleAO:** *(Recomendado: True)* Permite que el pico AO esté dentro de +/- 1 barra del precio alto/bajo. Crucial para pares volátiles como el Oro.

* **Alertas:** Habilitar alertas emergentes o notificaciones Push móviles.

### 📋 FAQ

**Q: ¿Se repinta?

** R: La formación fractal es **No repinta** (confirma después de 2 barras). Sin embargo, el indicador cuenta con un ** "Borrar en Break "** lógica. Esto no es repintado; es una característica para limpiar el gráfico de niveles inválidos.

**P: ¿Cuál es el mejor marco temporal?

** R: Funciona en todos los marcos temporales. **M15 / M30:** Mejor para Oro (XAUUSD) y Scalping Intradía. * **H1 / H4:** Mejor para Swing Trading valido en zonas de Soporte/Resistencia. --- Limpie sus gráficos y opere con precisión hoy mismo.

** ¡Descargue Daily Active Fractals AO ahora!**

