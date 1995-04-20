RVI Higher Time Frame Pro mq

Indicador Crypto_Forex HTF RVI Pro Oscillator para MT4.





- Mejora tus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI Pro para MT4. HTF significa "Marco temporal superior".

- RVI es uno de los mejores osciladores para detectar cambios de tendencia y entrar en zonas de sobreventa/sobrecompra.

- Este indicador es excelente para sistemas de trading con marcos temporales múltiples con entradas de acción del precio en zonas de sobreventa/compra.

- El indicador HTF RVI Pro te permite vincular el RVI de un marco temporal superior a tu gráfico actual; este es un enfoque de trading profesional.

- El área de sobrecompra es superior a 0,23 y el área de sobreventa es inferior a -0,23.

- El indicador cuenta con alertas integradas para móvil y PC.

- Cuenta con pantalla de información de spreads y swaps: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. Es posible ubicar la visualización del swap de spread de información en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.