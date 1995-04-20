Adjustable Fractals Pro m

"Adjustable Fractals Pro" es una versión avanzada del indicador fractal, ¡una herramienta de trading muy útil!





- Como sabemos, el indicador fractal estándar de mt4 no tiene ninguna configuración, lo que resulta muy incómodo para los traders.

- Adjustable Fractals Pro ha resuelto ese problema: tiene todas las configuraciones necesarias:

- Período ajustable del indicador (valores recomendados: por encima de 7).

- Distancia ajustable de los máximos y mínimos del precio.

- Diseño ajustable de las flechas fractales.

- Tiene una pantalla de información de spread swap: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está conectado.

- La pantalla también muestra el saldo de la cuenta, el capital y los márgenes.

- Es posible ubicar la pantalla de información de spread swap en cualquier esquina del gráfico:

0: para la esquina superior izquierda, 1: superior derecha, 2: inferior izquierda, 3: inferior derecha.

- El indicador tiene alertas móviles y de PC integradas.

Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.