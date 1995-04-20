Morning Star pattern ms

Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4.





- El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso.

- Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación).

- El indicador "Estrella de la Mañana" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.