Smoothed Trend Histogram m

Indicador Crypto_Forex "Histograma de tendencia suavizado" para MT4, sin repintado.





- El indicador de histograma de tendencia suavizado es mucho más eficiente que cualquier cruce de medias móviles estándar.

- Está especialmente enfocado en la detección de grandes tendencias.

- El indicador tiene 2 colores: rojo para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).

- Con alertas para dispositivos móviles y PC.

- Es una gran idea combinar este indicador con cualquier otro método de negociación: acción del precio, scalping, negociación de momentum y otros indicadores.



