RSI Speed mp
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado.
- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI.
- RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal.
- Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes).
- El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de dirección; es muy sensible.
- Se recomienda usar el indicador RSI SPEED para estrategias de trading con momentum: si su valor es < 0, el momentum del precio baja; si es > 0, el momentum del precio sube.
- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.