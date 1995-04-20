RSI Speed mp

Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado.





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI.

- RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal.

- Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes).

- El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de dirección; es muy sensible.

- Se recomienda usar el indicador RSI SPEED para estrategias de trading con momentum: si su valor es < 0, el momentum del precio baja; si es > 0, el momentum del precio sube.

- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.