DEBE OPTIMIZAR ANTES DE PROBAR Y COMPRAR PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONA PARA USTED.


ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE A TIEMPO PARA QUE EL USUARIO PUEDA OPTIMIZAR. SIGUE UTILIZANDO ULTRA VPS PARA MENOS DE MILISEGUNDOS. LOS RESULTADOS VARÍAN SEGÚN EL CORREDOR Y EL VPS PARA LAS ÓRDENES.


Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102748


El EA de negociación de alta frecuencia es mejor para las cuentas de FX reales de nivel Pro que permiten HFT + llenarse con liquidez real. Si tiene esto, ya sabe lo que se necesita y tiene lo que se necesita.


Lea sobre lo que se necesita:


https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806


Descubra un verdadero experto en HFT


¿Está buscando la excelencia en negociación de alta frecuencia (HFT) para sus cuentas de negociación de alto rendimiento? No busque más. Nuestro experto en HFT está diseñado para satisfacer sus necesidades, siempre que tenga acceso al bróker, el software y los servidores adecuados para las operaciones de HFT.


Cómo funciona nuestro experto en HFT:


Manejo de eventos de tick:


Nuestro EA monitorea continuamente el mercado en busca de nuevos ticks (actualizaciones de precios).

Cuando llega un nuevo tick, se activa el controlador de eventos On Tick() y el EA inicia su lógica de negociación.

Límite de tiempo para las transacciones:


Nos aseguramos de evitar transacciones excesivas al verificar el tiempo transcurrido desde la última transacción. Debe ser mayor que el valor especificado para Max Trades Per seconds.

Si el tiempo transcurrido es inadecuado, el EA omite más transacciones para evitar la sobrecarga del mercado.

Obtención de diferencial y valor en puntos:


Nuestro EA recupera el diferencial actual (diferencia de precio de oferta y demanda) y el valor en puntos, el cambio de precio más pequeño (pip) para el instrumento negociado.

Realización de órdenes de compra y venta:


El EA calcula los precios de compra y venta en función de los precios de oferta y demanda actuales y el diferencial.

Los niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) se calculan para órdenes de compra y venta, respetando los pips de stop-loss y take-profit definidos por el usuario, convertidos a valores en puntos.

Se realizan verificaciones de rango de precios válidos para los niveles de SL y TP.

Comprobación del tamaño del lote:


El EA verifica la exactitud del volumen de la operación (tamaño del lote), asegurándose de que se adhiera a los volúmenes mínimo y máximo permitidos del símbolo y que sea un múltiplo del paso mínimo para la ejecución de la operación.

Límite de órdenes:


El EA verifica si se permite otra orden, asegurándose de que el total no exceda el límite máximo.

Ejecución de operaciones:


Si se cumplen todas las condiciones, el EA coloca órdenes de compra y venta simultáneas.

Los niveles de SL y TP se establecen de manera adecuada en relación con los precios de oferta y demanda.

Operación continua:


El EA opera de manera continua.

Descargo de responsabilidad: No ofrecemos garantías y usted utiliza nuestro HFT Expert bajo su propio riesgo.

MrR1 Yellow
670
MrR1 Yellow 2024.06.25 03:12 
 

需要設定檔

需要設定檔

