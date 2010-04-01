Zrp Tfms Gold

ZRP TFMS Gold - EA de tendencia EMA200 RSI ATR

ZRP TFMS Gold es un Asesor Experto de seguimiento de tendencia totalmente automático diseñado principalmente para XAUUSD (Oro), pero también se puede utilizar en los principales pares de divisas y símbolos BTC.
El EA combina un filtro clásico de tendencia de media móvil con señales rápidas de RSI, filtros de volatilidad ATR, confirmación en múltiples marcos temporales, protección de noticias y gestión inteligente del dinero.

Lógica principal

  • Filtro de tendencia principal - EMA200
    El EA sólo opera en la dirección de la tendencia predominante relativa a la EMA200 en el marco temporal del gráfico.

    • Precio por encima de EMA200 → sólo comprar configuraciones

    • Precio por debajo de EMA200 → sólo configuraciones de venta

  • Señal de entrada - RSI(3) sobrecompra/sobreventa

    • En una tendencia alcista, el EA busca la sobreventa del RSI(3 ) para comprar caídas.

    • En una tendencia bajista, busca RSI(3) sobrecomprado para vender subidas.

  • ATR Trend-Distance Filter
    La distancia entre el precio y la EMA200 se mide en unidades ATR:

    • Si el precio está demasiado cerca de la EMA → el mercado está lateral → no se negocia.

    • Si el precio está demasiado lejos de la EMA → tendencia agotada → no operar.
      Esto ayuda a evitar tendencias entrecortadas y "cansadas".

  • Filtro dependiente deEMA
    Filtro opcional que comprueba la pendiente de EMA200 en las últimas N barras.

    • EMA plana → no operar

    • Pendiente suficientemente fuerte → se permite operar

  • Higher Timeframe Confirmation (HTF)
    El EA puede confirmar la dirección utilizando una EMA de plazo superior (por ejemplo, EMA100 en H1 mientras se opera en M15):

    • HTF alcista → sólo se permiten señales de compra

    • HTF bajista → sólo se permiten señales de venta

Gestión monetaria y control del riesgo

  • Lotefijo basado en porcentaje
    El tamaño del lote se calcula como un porcentaje fijo del saldo de la cuenta
    (por ejemplo, 0,01% del saldo → 0,10 lote en 1.000 USD, 0,20 lote en 2.000 USD, etc.),
    independiente de la distancia de stop-loss.

  • Lote máximo por operación
    Puede establecer un tope duro para el tamaño del lote. Aunque el saldo crezca, el EA no abrirá operaciones por encima de este máximo.

  • Perfiles de Símbolo (Forex / XAU / BTC)
    Los perfiles internos adaptan los "pips" SL/TP por defecto y la lógica del valor del pip dependiendo de si el símbolo es:

    • FOREX

    • XAUUSD / ORO

    • BTCUSD / XBT

  • Filtro de Spread
    El EA no abrirá nuevas operaciones si el spread está por encima del máximo definido (en pips).

  • Break-Even & Trailing Stop
    Una vez que una posición alcanza un umbral de beneficio configurable, el EA puede:

    • Mover el SL al punto de equilibrio más un pequeño beneficio bloqueado (BE Lock).

    • Activar un trailing stop escalonado para seguir la tendencia y proteger las ganancias flotantes.

Filtro de noticias (basado en CSV)

Para reducir la exposición durante eventos de alto impacto, el EA puede bloquear nuevas entradas en torno a noticias:

  • Lee un archivo CSV simple de la carpeta MQL4/Files, con una fecha y hora por línea, por ejemplo:
    2023.02.01 20:30
    2023.03.15 21:00

  • Para cada evento de noticias, el EA puede bloquear nuevas operaciones:

    • N días antes del evento

    • N días después del evento

  • Las posiciones abiertas siguen siendo gestionadas por la lógica BE & trailing; sólo se bloquean las nuevas entradas.

Esto le da control total para importar su propio calendario económico o fechas históricas de noticias.

Ajustes recomendados

  • Símbolo: XAUUSD (Oro). También se puede utilizar en los principales pares de divisas y BTC con preajustes adecuados.

  • Marco temporal: M15-H1 (pruebe y elija según las condiciones de su broker).

  • Tipo de cuenta: Optimizar en cuenta FBS debido a su spread estable y bajo deslizamiento.

    Puede probar el mismo broker aquí : https://fbs.partners?ibl=860774&ibp=30599879

    .

  • Depósito Mínimo: Depende del porcentaje de lote y del broker, pero se recomienda un saldo de $1000 o más para XAUUSD.

  • Backtesting: Utilice el modo Every tick con datos de alta calidad para obtener resultados realistas.

Resumen de Entradas (Corto)

  • Ajustes de EMA y RSI (periodos, niveles de sobrecompra/sobreventa)

  • Filtros ATR (periodo, distancia ATR mín./máx.)

  • Ajustes de pendiente de EMA (barras de retroceso, pendiente mínima en pips)

  • Confirmación de marcos temporales superiores (marco temporal, periodo de EMA, activación/desactivación)

  • Gestión monetaria (uso de lote porcentual / lote fijo, porcentaje de lote, lote máximo por operación)

  • SL/TP en pips, deslizamiento, spread máximo

  • BE y trailing (activación, bloqueo, trailing step)

  • Filtro de noticias (on/off, nombre de archivo CSV, días antes/después)

Aviso importante

  • Este Asesor Experto no garantiza beneficios.

  • El rendimiento pasado en pruebas retrospectivas o en cuentas reales no garantiza resultados futuros.

  • Operar con productos apalancados como Forex, Oro y criptomonedas es de alto riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total de su capital.

  • Usted es plenamente responsable de:

    • Elegir el tamaño del lote, el nivel de riesgo y el broker;

    • Probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real;

    • Asegurarse de que todos los ajustes (incluido el archivo CSV de noticias) están configurados correctamente.

Al comprar y/o utilizar ZRP TFMS Gold, usted acepta que el autor no se hace responsable de las pérdidas financieras u otros daños resultantes de su uso.


Productos recomendados
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Supertrend El Supertrend Expert Advisor con elementos de promediación. Ha sido desarrollado durante tres meses hasta que finalmente obtuve buenos resultados. No es un scalper. El saldo mínimo para empezar a operar - 100 $ . Se ajusta automáticamente a los precios de 4 y 5 dígitos. Tiene un sistema eficiente de gestión de riesgos. El lote y el límite en el lote máximo se calcula automáticamente en base a la configuración especificada en el EA. Como resultado, usted tiene un comp
Gold Hawk EA
Justinus Andjarwirawan
Asesores Expertos
Gold Hawk - El Asesor Experto definitivo para MT4 Gold Hawk no es sólo otro robot de trading - es su socio definitivo para conquistar el mercado del Oro (XAUUSD) . Meticulosamente diseñado para maximizar los beneficios y proteger su capital , este Asesor Experto está diseñado para adaptarse a las condiciones volátiles del mercado al tiempo que ofrece una flexibilidad sin precedentes y la gestión de riesgos de vanguardia . Por qué Gold Hawk es un Must-Have en su Arsenal de Trading: Sistema de Rec
Desbot
Luke Joel Desmaris
Asesores Expertos
Suscríbase a nuestro boletín para recibir también una copia de nuestros parámetros de optimización: https://desbot.ai/#Newsletter Parámetros de entrada A continuación se presentan todas las opciones de entrada (también conocido como: Parámetros) para Desbot y cómo utilizarlos. Puede encontrar los mejores parámetros a través de la optimización. Porcentaje de riesgo: Introduzca el número que representa el porcentaje del saldo de su cuenta que desea que Desbot arriesgue por operación. Por ejemplo,
Sangkakala Merbabu MT4
Yudi Sri Warsito
Asesores Expertos
Sangkakala Merbabu es un asesor experto muy preciso para AUDCAD. Este EA está diseñado con muchos indicador de impulso para los puntos de entrada. Características de la señal : IMF Índice de Fuerza De Marcador WPR CCI RSI Estocástico Bandas de Bollinger Señal adicional : Media móvil PSAR MACD ADX Recomendaciones: Par de divisas: AUDCAD Marco temporal: M5 Depósito mínimo divisas : $500 Tipo de cuenta: Standart, Raw o cuentas de spread cero IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con
Babylon
Sergey Ermolov
Asesores Expertos
Babylon Expert Advisor opera en niveles de soporte y resistencia. Los niveles de soporte y resistencia se determinan en base a un algoritmo genético basado en inteligencia artificial. Esto le permite abrir operaciones no sólo en los niveles que ya son visibles en la historia, sino también en los niveles previstos que pueden formarse en el futuro. Además, operar sólo en la dirección del trend aumenta la fiabilidad y minimiza los posibles drawdowns. Después de la compra, envíeme un mensaje privado
Two Kids
Natalya Sopina
Asesores Expertos
Two Kids - EA-escalador de alta frecuencia. Two Kids - utiliza sólo dos indicadores estándar para generar la señal de apertura oder. Two Kids -universal y simple. Two Kids - opera con precisión y rapidez. Two Kids - independiente de TF. Two Kids - funciona con todos los pares de divisas. Two Kids - no utiliza martingala ni rejilla. Two Kids - necesita 20 unidades de moneda para el lote 0.01 para cada par de divisas utilizado. Parámetros del EA Two Kids : Horas de negociación HH . ММ (hora del s
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
CryptoSecurency MT4
Ruslan Brezovskiy
4 (4)
Asesores Expertos
Cryptosecurency es un robot de trading automático de tendencias para operar con criptomonedas. El robot ingresa al mercado en momentos de alta volatilidad en la dirección del impulso. La determinación del impulso se realiza mediante uno de dos algoritmos: basado en el cambio porcentual del precio durante un período de tiempo específico o en función de los indicadores de las Bandas de Bollinger incorporados. Para medir la fuerza de la tendencia, se puede utilizar el indicador ADX. Las posiciones
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
EA ichimoku Cloud
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
La Nube Ichimoku del EA consta de varios componentes: Tenkan-sen (Línea de Conversión) : Es una media móvil a corto plazo que indica la tendencia a corto plazo del mercado. Kijun-sen (Línea Base) : Es una media móvil a largo plazo que indica la tendencia del mercado a medio plazo. Senkou Span A (Span Líder A) : Forma uno de los bordes de la nube Ichimoku y se calcula promediando la Tenkan-sen y la Kijun-sen. Ayuda a identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Senkou Span B (Leading Sp
Zeus Hedge AI
Cong Wei Jia
Asesores Expertos
Zeus Hedge AI es un sistema de trading avanzado basado en tecnologías de aprendizaje automático y aprendizaje profundo , desarrollado mediante una amplia optimización en vivo y un modelado algorítmico profesional. Aunque está profundamente optimizado para el oro (XAUUSD) , también es totalmente compatible con EURUSD y EURGBP , manteniendo una alta estabilidad y un bajo riesgo en diversas condiciones de mercado y plazos. El EA utiliza modelos de Deep Learning impulsados por IA para analizar el co
FRPattern
Aleksandr Butkov
Asesores Expertos
FRPattern El Asesor Experto se puede utilizar en cualquier mercado con bajo spread y buena liquidez. Sin embargo, recomiendo los siguientes pares de divisas: EURUSD, USDJPY, GBPUSD y XAUUSD. Operativa totalmente automatizada con cálculo de entradas basado en análisis de patrones en el timeframe alto y el filtrado en el marco de tiempo inferior. Principales características del Asesor Experto Gestión avanzada de stop-loss Algoritmo de control de deslizamiento, que le permite evitar grandes pér
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Asesores Expertos
El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader LOTE MÁXIMO : 100 Lotes (US$10.000.000) por OPERACIÓN/POSICIÓN ¡TOTALMENTE PROBADO, COMPROBADO Y VERIFICADO EN UNA CUENTA REAL! ¡PRUEBE LA DEMO! La versión de Trader Experimentado y Gestor Global de Dinero. 89% Porcentaje de Operaciones Ganadas. 32.679% de Ganancia o ROI en 2 Días de Operación. Factor de ganancia 3.59 Duración media de la operación 1h 22m. El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader es fácil de usar. Tiene La Ventaja De Retira
Agile
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto profesional, que implementa la estrategia de trading utilizando los indicadores Divergents y DivergentsPoint , así como filtros de la tendencia global en periodos superiores. Analizando los indicadores, el sistema entra en el mercado con una martingala limitada y la capacidad de abrir hasta 8 órdenes en una dirección. Cada serie de órdenes tiene niveles obligatorios de TakeProfit y StopLoss . Además, se activa un trailing stop basado en el indicador SAR para una ser
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Asesores Expertos
<Lógica> EA entrará cuando el precio rompa el precio medio de la vela stick. EA hará Grid orden con la lógica de cobertura. Cuando se coloca la orden de cuadrícula, EA comprueba la tendencia y si la tendencia es de COMPRA, entonces coloca la orden de compra. Si la tendencia es de venta, entonces coloca una orden de venta. Esto es para reducir una gran caída. <Parámetro de entrada> Deslizamiento(pips) Posición máxima Tamaño del lote base Toma de beneficios stoploss Riesgo (MM) Configuración de l
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída c
Pyramid Magic
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Pyramid Magic EA es un robot de trading automático para operar con Oro(XAUUSD) . Utilizando cálculos avanzados abre y gestiona las operaciones por usted de forma automática. Es un robot específicamente adaptado para soportar las condiciones de alta volatilidad que se suelen dar en el oro. Es una estrategia basada en una serie de indicadores que miden la fuerza del mercado para entrar en operaciones, cuando las condiciones del mercado lo permiten . No se requiere experiencia y es fácil de config
Yen Scalper Mt4
Samuel Mark Jackson
Asesores Expertos
Estrategia sin martingala ni cuadrícula que espera operaciones de alta probabilidad en condiciones de baja volatilidad en el USDJPY. También se puede optimizar para otros Pares YEN y marcos de tiempo. También hay una versión para mt5. Backtest mostrado con el modelo fill tick usando spreads variables reales con una calidad del 99,90%. Adecuado para empresas de apoyo y tiene un drawdown bajo. Se recomienda operar con un tamaño de lote de 0,01 por cada 1000 USD de saldo para una reducción máxima e
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Asesores Expertos
EUROGEDDON EA – Inigualable Performance con Riesgo Controlado EUROGEDDON EA es un robot de INTELIGENCIA ADAPTATIVA , 100% automático, que realiza un verdadero trabajo hormiga para el crecimiento de cuentas pequeñas, manteniendo una gran estabilidad y control total sobre tu capital. Con un lote de 0.01 por cada $200 en cuenta, opera con un riesgo realmente bajo y logra un drawdown mínimo , con una performance inigualable que vale la pena probar por ti mismo. Descarga la versión demo y compr
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Reversal smart grid
Arjan Hazewinkel
Asesores Expertos
Use our recommended broker:   https://icmarkets.com/?camp=61478 Marco temporal: M1 Pares base: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: GBPNZD Reversal smart grid utiliza múltiples análisis de marco de tiempo para detectar posibles retrocesos en el mercado. Estos retrocesos tienen un gran potencial para obtener grandes beneficios, entramos en estos retrocesos en el marco de tiempo más bajo ( M1 ). Todas las pruebas retrospectivas se realizan durante un período de más de 17 años, mostrando resu
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
TrendRVR
Aleksandr Butkov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto destaca por el hecho de que está diseñado para operar con cualquier par de divisas. El robot "Patrón + RSI" demuestra un buen rendimiento durante mucho tiempo sin cambiar la configuración, y no es algún sistema prohibitivamente complejo, sino simplemente una combinación exitosa de Prise Action, indicadores y una cuadrícula de órdenes. El EA se puede utilizar en cualquier mercado con un bajo spread y buena liquidez. Sin embargo, recomiendo los siguientes pares de divisas: EU
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
ReliableTool
Aleksej Shcherbak
Asesores Expertos
El Asesor Experto está creado y configurado para operar en el par GBPUSD durante un período a largo plazo. La expectativa matemática positiva se proporciona mediante la observación de la regla PROFIT/STOP>3 El Asesor Experto opera utilizando la MA de cuatro horas y el indicador de fuerza de su propio desarrollo. El comercio se lleva a cabo en una tendencia. La duración de la operación puede ser de varias horas a varias semanas con una buena tendencia. Las operaciones no son frecuentes una o dos
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
AI TRADING SYSTEM para MT4 - ¡Tu Máquina de Beneficios Definitiva impulsada por IA! Desbloquea el futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un avanzado Asesor Experto (EA) que utiliza potentes estrategias impulsadas por IA para maximizar las ganancias en todos los pares de divisas. Aunque está diseñado para ser versátil, ofrece un rendimiento excepcional en los principales pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, ayudándote a estar a la vanguardia del mercado. Con dos modos de trading distintos ,
Muholov Trend Trader
Alexander Chelovechkov
Asesores Expertos
Asesor de tendencias multidivisa. Analiza y negocia simultáneamente hasta 300 instrumentos de negociación. Sigue siempre la tendencia. Se toman 4 marcos temporales para el análisis: W1, D1, H4, H1. La tendencia principal es determinada por el marco de tiempo más alto seleccionado (W1, D1, H4 - seleccionado por un operador en la configuración). Las operaciones se abren con una señal en H1. El cierre de órdenes tiene lugar por take profit o por cadenas, cuando se alcanza el beneficio especificado
FIBO Trend EA mt4
Evgenii Aksenov
5 (2)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199). Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de tende
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> Precio de mañana: $399 Stratos Mistral es un robusto robot de comercio de divisas diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de ADX, media móvil, y los indicadores de nivel alto / bajo , Stratos Mistral ofrece señales de alta calidad y el comercio totalmente automatizado en el marco de tie
Otros productos de este autor
Zrp Tfms Scalper
Zulfictar Reza Pahley
Asesores Expertos
ZRP TFMS AutoProtect Scalper ZRP TFMS AutoProtect Scalper es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para el scalping y el trading a corto plazo en los principales pares de divisas. Integra filtros de tendencia, volatilidad y momentum para asegurar que las operaciones se abran sólo en condiciones de alta probabilidad. El EA incluye un sistema AutoProtect inteligente que mueve el Stop Loss automáticamente para asegurar el beneficio una vez que la operación está en ganancia, evitan
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario