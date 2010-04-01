ZRP TFMS Gold - EA de tendencia EMA200 RSI ATR

ZRP TFMS Gold es un Asesor Experto de seguimiento de tendencia totalmente automático diseñado principalmente para XAUUSD (Oro), pero también se puede utilizar en los principales pares de divisas y símbolos BTC.

El EA combina un filtro clásico de tendencia de media móvil con señales rápidas de RSI, filtros de volatilidad ATR, confirmación en múltiples marcos temporales, protección de noticias y gestión inteligente del dinero.

Lógica principal

Filtro de tendencia principal - EMA200

El EA sólo opera en la dirección de la tendencia predominante relativa a la EMA200 en el marco temporal del gráfico. Precio por encima de EMA200 → sólo comprar configuraciones Precio por debajo de EMA200 → sólo configuraciones de venta

Señal de entrada - RSI(3) sobrecompra/sobreventa En una tendencia alcista, el EA busca la sobreventa del RSI(3 ) para comprar caídas. En una tendencia bajista, busca RSI(3) sobrecomprado para vender subidas.

ATR Trend-Distance Filter

La distancia entre el precio y la EMA200 se mide en unidades ATR : Si el precio está demasiado cerca de la EMA → el mercado está lateral → no se negocia . Si el precio está demasiado lejos de la EMA → tendencia agotada → no operar .

Esto ayuda a evitar tendencias entrecortadas y "cansadas".

Filtro de pendiente de EMA

Filtro opcional que comprueba la pendiente de EMA200 en las últimas N barras. EMA plana → no operar Pendiente suficientemente fuerte → se permite operar

Higher Timeframe Confirmation (HTF)

El EA puede confirmar la dirección utilizando una EMA de plazo superior (por ejemplo, EMA100 en H1 mientras se opera en M15): HTF alcista → sólo se permiten señales de compra HTF bajista → sólo se permiten señales de venta



Gestión monetaria y control del riesgo

Lote fijo basado en porcentaje

El tamaño del lote se calcula como un porcentaje fijo del saldo de la cuenta

(por ejemplo, 0,01% del saldo → 0,10 lote en 1.000 USD, 0,20 lote en 2.000 USD, etc.),

independiente de la distancia de stop-loss.

Lote máximo por operación

Puede establecer un tope duro para el tamaño del lote. Aunque el saldo crezca, el EA no abrirá operaciones por encima de este máximo.

Perfiles de Símbolo (Forex / XAU / BTC)

Los perfiles internos adaptan los "pips" SL/TP por defecto y la lógica del valor del pip dependiendo de si el símbolo es: FOREX XAUUSD / ORO BTCUSD / XBT

Filtro de Spread

El EA no abrirá nuevas operaciones si el spread está por encima del máximo definido (en pips).

Break-Even & Trailing Stop

Una vez que una posición alcanza un umbral de beneficio configurable, el EA puede: Mover el SL al punto de equilibrio más un pequeño beneficio bloqueado (BE Lock). Activar un trailing stop escalonado para seguir la tendencia y proteger las ganancias flotantes.



Filtro de noticias (basado en CSV)

Para reducir la exposición durante eventos de alto impacto, el EA puede bloquear nuevas entradas en torno a noticias:

Lee un archivo CSV simple de la carpeta MQL4/Files, con una fecha y hora por línea, por ejemplo:

2023.02.01 20:30

2023.03.15 21:00

Para cada evento de noticias, el EA puede bloquear nuevas operaciones: N días antes del evento N días después del evento

Las posiciones abiertas siguen siendo gestionadas por la lógica BE & trailing; sólo se bloquean las nuevas entradas.

Esto le da control total para importar su propio calendario económico o fechas históricas de noticias.

Ajustes recomendados

Símbolo: XAUUSD (Oro). También se puede utilizar en los principales pares de divisas y BTC con preajustes adecuados.

Marco temporal: M15-H1 (pruebe y elija según las condiciones de su broker).

Tipo de cuenta: Optimizar en cuenta FBS debido a su spread estable y bajo deslizamiento. Puede probar el mismo broker aquí : https://fbs.partners?ibl=860774&ibp=30599879 .

: https://fbs.partners?ibl=860774&ibp=30599879 Depósito Mínimo: Depende del porcentaje de lote y del broker, pero se recomienda un saldo de $1000 o más para XAUUSD.

Backtesting: Utilice el modo Every tick con datos de alta calidad para obtener resultados realistas.

Resumen de Entradas (Corto)

Ajustes de EMA y RSI (periodos, niveles de sobrecompra/sobreventa)

Filtros ATR (periodo, distancia ATR mín./máx.)

Ajustes de pendiente de EMA (barras de retroceso, pendiente mínima en pips)

Confirmación de marcos temporales superiores (marco temporal, periodo de EMA, activación/desactivación)

Gestión monetaria (uso de lote porcentual / lote fijo, porcentaje de lote, lote máximo por operación)

SL/TP en pips, deslizamiento, spread máximo

BE y trailing (activación, bloqueo, trailing step)

Filtro de noticias (on/off, nombre de archivo CSV, días antes/después)

Aviso importante

Este Asesor Experto no garantiza beneficios .

El rendimiento pasado en pruebas retrospectivas o en cuentas reales no garantiza resultados futuros .

Operar con productos apalancados como Forex, Oro y criptomonedas es de alto riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total de su capital.

Usted es plenamente responsable de: Elegir el tamaño del lote, el nivel de riesgo y el broker; Probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real; Asegurarse de que todos los ajustes (incluido el archivo CSV de noticias) están configurados correctamente.



Al comprar y/o utilizar ZRP TFMS Gold, usted acepta que el autor no se hace responsable de las pérdidas financieras u otros daños resultantes de su uso.