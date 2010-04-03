Pink Gold EA es un Asesor Experto 100% automatizado construido para dominar el mercado del Oro (XAUUSD) mientras opera los principales pares de divisas con confianza. Potenciado por el análisis multi-marco de tiempo (1H & 4H) y la detección de sobrecompra/sobreventa, identifica entradas de alta probabilidad y gestiona el riesgo como un trader profesional.

Tanto si opera con cuentas de empresas de apoyo, brokers estándar o carteras personales, Pink Gold EA ofrece una combinación equilibrada de rendimiento, seguridad y consistencia.

¿Por qué elegir Pink Gold EA?

✅ Especializado para Oro (XAUUSD) - optimizado para manejar la volatilidad del oro.

✅ También opera con los principales pares de divisas - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, y más.

✅ Inteligencia Multi-Timeframe - combina señales 1H & 4H para una confirmación fiable.

✅ Estrategia de sobrecompra y sobreventa : detecta retrocesos y retrocesos con precisión.

✅ 100% Automatizado - no requiere intervención manual.

✅ Gestión de riesgos incorporada - SL, TP, trailing stop y protección de punto de equilibrio.

✅ Tamaño de lote flexible - lotes fijos o % de riesgo de balance.

✅ Prop Firm Ready - diseñado para respetar las reglas de drawdown y los límites de riesgo.

✅ Fácil de usar para principiantes: plug & play, sin configuraciones complicadas.

Configuración recomendada:

Mejor Par: XAUUSD (Oro), Índices, Crypto, se negocia todo.

Otros Pares: Principales divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.)

Plazos: 1H

Cuentas: Estándar, ECN, o Cuentas Prop Firm

⚡ Lleve su trading al siguiente nivel con Pink Gold EA - un sistema de trading inteligente, potente y adaptable diseñado para manejar la volatilidad del Oro y la estabilidad de Forex.





Ajuste ATR SL y TP, ATR Trailing e Indicador cierre la operación para una salida inteligente.