Pink Gold
- Asesores Expertos
- Roland Aimua Akenuwa
- Versión: 1.100
- Actualizado: 16 enero 2026
- Activaciones: 10
Pink Gold EA es un Asesor Experto 100% automatizado construido para dominar el mercado del Oro (XAUUSD) mientras opera los principales pares de divisas con confianza. Potenciado por el análisis multi-marco de tiempo (1H & 4H) y la detección de sobrecompra/sobreventa, identifica entradas de alta probabilidad y gestiona el riesgo como un trader profesional.
Tanto si opera con cuentas de empresas de apoyo, brokers estándar o carteras personales, Pink Gold EA ofrece una combinación equilibrada de rendimiento, seguridad y consistencia.
¿Por qué elegir Pink Gold EA?
-
✅ Especializado para Oro (XAUUSD) - optimizado para manejar la volatilidad del oro.
-
✅ También opera con los principales pares de divisas - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, y más.
-
✅ Inteligencia Multi-Timeframe - combina señales 1H & 4H para una confirmación fiable.
-
✅ Estrategia de sobrecompra y sobreventa: detecta retrocesos y retrocesos con precisión.
-
✅ 100% Automatizado - no requiere intervención manual.
-
✅ Gestión de riesgos incorporada - SL, TP, trailing stop y protección de punto de equilibrio.
-
✅ Tamaño de lote flexible - lotes fijos o % de riesgo de balance.
-
✅ Prop Firm Ready - diseñado para respetar las reglas de drawdown y los límites de riesgo.
-
✅ Fácil de usar para principiantes: plug & play, sin configuraciones complicadas.
Configuración recomendada:
-
Mejor Par: XAUUSD (Oro), Índices, Crypto, se negocia todo.
-
Otros Pares: Principales divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.)
-
Plazos: 1H
-
Cuentas: Estándar, ECN, o Cuentas Prop Firm
⚡ Lleve su trading al siguiente nivel con Pink Gold EA - un sistema de trading inteligente, potente y adaptable diseñado para manejar la volatilidad del Oro y la estabilidad de Forex.
Ajuste ATR SL y TP, ATR Trailing e Indicador cierre la operación para una salida inteligente.