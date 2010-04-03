Pink Gold

Pink Gold EA - Opere Oro y Forex con Precisión

Pink Gold EA es un Asesor Experto 100% automatizado construido para dominar el mercado del Oro (XAUUSD) mientras opera los principales pares de divisas con confianza. Potenciado por el análisis multi-marco de tiempo (1H & 4H) y la detección de sobrecompra/sobreventa, identifica entradas de alta probabilidad y gestiona el riesgo como un trader profesional.

Tanto si opera con cuentas de empresas de apoyo, brokers estándar o carteras personales, Pink Gold EA ofrece una combinación equilibrada de rendimiento, seguridad y consistencia.

¿Por qué elegir Pink Gold EA?

  • ✅ Especializado para Oro (XAUUSD) - optimizado para manejar la volatilidad del oro.

  • También opera con los principales pares de divisas - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, y más.

  • Inteligencia Multi-Timeframe - combina señales 1H & 4H para una confirmación fiable.

  • ✅ Estrategia de sobrecompra y sobreventa: detecta retrocesos y retrocesos con precisión.

  • 100% Automatizado - no requiere intervención manual.

  • Gestión de riesgos incorporada - SL, TP, trailing stop y protección de punto de equilibrio.

  • Tamaño de lote flexible - lotes fijos o % de riesgo de balance.

  • Prop Firm Ready - diseñado para respetar las reglas de drawdown y los límites de riesgo.

  • Fácil de usar para principiantes: plug & play, sin configuraciones complicadas.

Configuración recomendada:

  • Mejor Par: XAUUSD (Oro), Índices, Crypto, se negocia todo.

  • Otros Pares: Principales divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.)

  • Plazos: 1H

  • Cuentas: Estándar, ECN, o Cuentas Prop Firm

⚡ Lleve su trading al siguiente nivel con Pink Gold EA - un sistema de trading inteligente, potente y adaptable diseñado para manejar la volatilidad del Oro y la estabilidad de Forex.


Ajuste ATR SL y TP, ATR Trailing e Indicador cierre la operación para una salida inteligente.

