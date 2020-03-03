Metatron MT5





Metatron – Sistema de Trading con Tendencia Adaptativa y Red Inteligente





Metatron es un Asesor Experto avanzado diseñado para operadores que buscan un equilibrio entre entradas inteligentes siguiendo tendencias y una gestión controlada de posiciones.

Desarrollado con lógica de nivel institucional, Metatron combina la confirmación de tendencias de la EMA, el filtrado de fuerza del ADX, el promedio de la red inteligente y la gestión de riesgos basada en la volatilidad para ofrecer un rendimiento estable a largo plazo en los mercados de Forex y Oro.





Este Asesor Experto puede funcionar de forma totalmente automática o como un gestor de operaciones profesional para operadores manuales.





Características principales

1. Lógica de entrada siguiendo tendencias

Evita entradas aleatorias: las operaciones se realizan solo durante condiciones direccionales fuertes.

2. Sistema de Promedio Inteligente (Cuadrícula Controlada)

Abre posiciones adicionales cuando el mercado retrocede en contra de la tendencia principal.

La distancia de la cuadrícula es totalmente personalizable mediante una tabla dinámica de pasos de pip.

El escalado de lotes utiliza una progresión geométrica segura con un multiplicador ajustable.

3. Gestión de Riesgos Adaptable a la Volatilidad

Metatron ajusta automáticamente sus objetivos a la volatilidad del mercado en tiempo real:

Esto le permite a Metatron mantenerse flexible y estable tanto en mercados con tendencia como volátiles.

4. Trading Totalmente Automatizado o Semi-Manual

Metatron incluye dos modos de funcionamiento:

• Modo AUTO

El EA gestiona todo: entradas, promedio, SL/TP, seguimiento y cierre. • Modo MANUAL

Perfecto para operadores discrecionales:

El EA solo gestiona operaciones abiertas manualmente.

Botones integrados de Comprar/Vender/Cerrar todo para una ejecución rápida.

Número Mágico que se establece automáticamente en 0 para una operación manual fluida.

5. Protección basada en el tiempo.

Filtro de ventana de operación (Iniciar/Detener operación).

Cerrar todas las posiciones opcionalmente en un momento específico.

Evita operaciones no deseadas durante noticias o periodos de rollover.

6. Interfaz clara y control en el gráfico.

Panel de información minimalista.

Botones de operación en el gráfico (Comprar/Vender/Cerrar todo).

Diseño fácil de configurar e intuitivo.





Notas.

No es una martingala en el sentido peligroso: Metatron utiliza una lógica de cuadrícula controlada con salidas basadas en la volatilidad para una gestión segura y consistente.

Pruebe siempre en la demo antes de lanzarla.

Ajuste los valores de la cuadrícula y del multiplicador en función de la volatilidad de su símbolo.





Metatron: Precisión. Control. Adaptación.

Metatron está diseñado para operadores que buscan una plataforma de trading potente, adaptable y altamente configurable. Ya sea que prefiera la automatización total o quiera un asistente inteligente para administrar sus operaciones manuales, Metatron le ofrece la ventaja.