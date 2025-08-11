Flying Turtles

EA Tortugas Voladoras para MT5

Poder de ruptura con el ADN de Turtle Trading.

El EA Flying Turtles está inspirado en el legendario Turtle Trading System, construido para detectar rupturas de zonas de consolidación y montar tendencias con disciplina y precisión. Tanto si opera con divisas, índices o metales, este EA tiene como objetivo capturar grandes movimientos después de que el precio rompa niveles clave.

Características principales:

  • Lógica clásica de trading de tortugas: Identifica niveles de ruptura basados en máximos/mínimos recientes y ejecuta operaciones con confirmación de seguimiento de tendencia.

  • Estrategia de ruptura personalizable:

    • Periodo de canal de Donchian definido por el usuario.

    • Filtro de falsas rupturas con volatilidad ATR opcional o filtro de tendencia de media móvil

  • Gestión inteligente del riesgo:

    • Tamaño de lote fijo o dinámico

    • SL/TP personalizados en pips o basados en ATR

    • Funciones opcionales de breakeven y trailing stop

  • Filtro de hora y sesión: Opere sólo durante las horas óptimas de ruptura (por ejemplo, solapamiento Londres/NY).

  • Panel de control visual (opcional): Supervisa las señales de ruptura, las posiciones activas y el estado del mercado en tiempo real.

Cómo funciona:

El EA busca condiciones de ruptura, cuando el precio rompe por encima o por debajo de un canal definido (por ejemplo, máximos/mínimos de 20 periodos). Confirma el movimiento con filtros opcionales de tendencia/volatilidad antes de entrar en la operación, lo que ayuda a los operadores a captar la parte inicial de los movimientos direccionales fuertes.

Ideal para:

  • Operadores de ruptura

  • Traders que siguen sistemas basados en reglas

  • M15, y H1 marcos de tiempo

  • Estrategias de desafío firme Prop u operaciones de tendencia larga


Parámetros Descripción

🔹 Configuración de la operación

  • StopLoss - Stop loss fijo en pips para cada operación.

  • TakeProfit - Take profit fijo en pips para cada operación.

  • EveryTickOrNewCandle - Elija si las señales se comprueban encada tick o sólo en una nueva vela.

  • MaxPositions - Número máximo de posiciones abiertas permitidas al mismo tiempo.

  • MinStepPositions - Paso de precio mínimo (en puntos) entre múltiples posiciones abiertas.

Trailing Stop

  • Trailing - Activar/desactivar la función de trailing stop.

  • TrailingActivate - Nivel de beneficio (en pips) a partir del cual empieza a funcionar el trailing stop.

  • TrailingStop - Distancia (en pips) entre el precio y el stop loss durante el trailing.

  • InpTrailingStep - Paso (en pips) para mover el stop loss a medida que el precio se mueve hacia el beneficio.

🔹 Gestión de Riesgo

  • RiskOrManual_Lot - Seleccione si desea utilizar un tamaño de lote fijo o un porcentaje de riesgo.

  • LotOrRiskValue - Tamaño del lote (si es fijo) o porcentaje del saldo/patrimonio neto de la cuenta a arriesgar (si es el modo de riesgo).

🔹 Control de Tiempo

  • TimeControl - Activar/desactivar el filtro de tiempo de negociación.

  • StartHour / StartMinute - Hora de inicio de la sesión de negociación permitida.

  • EndHour / EndMinute - Hora de finalización de la sesión de negociación permitida.

Gestión de beneficios

  • UseEquityTrailing - Activar/desactivar el trailing stop de acciones.

  • StartPercent - Nivel de beneficio porcentual en el que comienza el arrastre de acciones.

  • TrailPercent - Porcentaje de paso para bloquear el beneficio una vez que el seguimiento de la equidad está activo.

  • UseCloseTime - Activar/desactivar el cierre automático de operaciones a una hora específica.

  • HoraCierre - Hora exacta para cerrar todas las posiciones abiertas (si está activado).

  • MaxDrawdownPercent - Reducción máxima permitida de la cuenta en porcentaje.

  • CloseTradesOnDrawdown - Si es verdadero, todas las operaciones se cierran una vez que se alcanza el límite de reducción.

  • PercentTP - Porcentaje objetivo del saldo/patrimonio neto de la cuenta para cerrar todas las operaciones.

  • CloseTradesOnPercentProfit - Si es verdadero, el EA cerrará todas las operaciones una vez que se alcance el porcentaje de ganancia objetivo.

Otras características

  • InpOnlyBuyOrSell - Restringir EA a sólo comprar operaciones, sólo vender operaciones, o ambos.

  • InpCloseOpposite - Cierra las operaciones existentes si aparece una señal opuesta.

  • InpAllowSingleEntry - Permitir sólo una operación por señal (sin entradas repetidas).

  • InpAllowSignalCloseTrade - Permitir que la lógica de la señal cierre automáticamente las operaciones abiertas.

  • InpPrintLog - Activar/desactivar la impresión de la actividad del EA en el registro del terminal.

  • InpFreezeCoefficient - Coeficiente de nivel de congelación (utilizado para corredores con restricciones de nivel de congelación).

  • Slippage - Deslizamiento máximo permitido en puntos para la ejecución de órdenes.

  • InpMagic - Identificador único (número mágico) para las operaciones abiertas por este EA.



