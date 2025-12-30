SMC Candlestick Trader 5 Framework BTCUSD
- Asesores Expertos
- Usiola Oluwadamilol Olagundoye
- Versión: 1.0
SMC CT5F BTCUSD es un marco de ejecución totalmente automatizado del Concepto de Dinero Inteligente (SMC ) diseñado específicamente para Bitcoin (BTCUSD).
No es un copiador de señales, ni un indicador, ni un gestor de posiciones - es un motor de negociación basado en reglas diseñado para identificar, confirmar y ejecutar operaciones de alta probabilidad en BTC utilizando el comportamiento de los precios institucionales.
Construido a partir de la ejecución de mercado en vivo y el refinamiento continuo, CT5F opera como un sistema de toma de decisiones, no como un EA de estrategia única.