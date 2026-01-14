Pegasus Gold Alpha

Pegasus Oro Alfa

Motor de negociación construido con análisis multicapa para mayor coherencia y estabilidad,

Aplica un conjunto de datos algorítmicos de entrada y salida que se adapta a las condiciones del mercado, al tiempo que mantiene estrictas normas de gestión del riesgo.

Ideal para operadores que buscan una solución de negociación basada en algoritmos y manos libres.





Activos:

XAUUSD(Oro), Marco temporal H1



Características:

Algoritmo inteligente de detección de volatilidad

Excelente capacidad de memoria