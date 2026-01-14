Pegasus Gold Alpha
- Asesores Expertos
- Ebunoluwa Abimb Owodunni
- Versión: 1.0
- Activaciones: 11
Pegasus Oro Alfa
Motor de negociación construido con análisis multicapa para mayor coherencia y estabilidad,
Aplica un conjunto de datos algorítmicos de entrada y salida que se adapta a las condiciones del mercado, al tiempo que mantiene estrictas normas de gestión del riesgo.
Ideal para operadores que buscan una solución de negociación basada en algoritmos y manos libres.
Activos:
XAUUSD(Oro), Marco temporal H1
Características:
-
Algoritmo inteligente de detección de volatilidad
-
Excelente capacidad de memoria
-
Algoritmo TP/SL adaptable
Parámetros clave:
- MagicNumber - Identificador único utilizado por el EA para distinguir sus operaciones de otras en la misma cuenta.
- Activo - Representa el valor del Oro (XAUUSD)reconocido por el broker; utilizado en los cálculos de ganancias/pérdidas.Mayormente 1 por defecto.
- Auto Lots Mode - Cuando se establece en true, el EA calcula automáticamente el tamaño del lote, false significa que se utiliza un tamaño de lote fijo.
- Lotes - El tamaño de lote fijo para cada operación cuando el Modo de Lotes Automáticos está desactivado.
Compatibilidad::
Pegasus Gold Alpha funciona de forma fiable en los corredores que apoyan plenamente los cálculos de valor tick como IC Markets (cuenta Raw), Pepperstone, o un corredor con ECN tipo de propagación.