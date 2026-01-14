Pegasus Gold Alpha

Pegasus Oro Alfa

Motor de negociación construido con análisis multicapa para mayor coherencia y estabilidad,

Aplica un conjunto de datos algorítmicos de entrada y salida que se adapta a las condiciones del mercado, al tiempo que mantiene estrictas normas de gestión del riesgo.

Ideal para operadores que buscan una solución de negociación basada en algoritmos y manos libres.


Activos:

XAUUSD(Oro), Marco temporal H1


Características:

  • Algoritmo inteligente de detección de volatilidad

  • Excelente capacidad de memoria

  • Algoritmo TP/SL adaptable


Parámetros clave:

  • MagicNumber - Identificador único utilizado por el EA para distinguir sus operaciones de otras en la misma cuenta.
  • Activo - Representa el valor del Oro (XAUUSD)reconocido por el broker; utilizado en los cálculos de ganancias/pérdidas.Mayormente 1 por defecto.
  • Auto Lots Mode - Cuando se establece en true, el EA calcula automáticamente el tamaño del lote, false significa que se utiliza un tamaño de lote fijo.
  • Lotes - El tamaño de lote fijo para cada operación cuando el Modo de Lotes Automáticos está desactivado.

Compatibilidad::

Pegasus Gold Alpha funciona de forma fiable en los corredores que apoyan plenamente los cálculos de valor tick como IC Markets (cuenta Raw), Pepperstone, o un corredor con ECN tipo de propagación.


