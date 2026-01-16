Pink Gold

Pink Gold EA - Handeln Sie Gold und Devisen mit Präzision

Pink Gold EA ist ein 100% automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren und gleichzeitig die wichtigsten Devisenpaare mit Vertrauen zu handeln. Angetrieben durch Multi-Timeframe-Analyse (1H & 4H) und Überkauft/Überverkauft-Erkennung, identifiziert es hochwahrscheinliche Einträge und verwaltet das Risiko wie ein professioneller Händler.

Egal, ob Sie mit Prop-Firm-Konten, Standard-Brokern oder persönlichen Portfolios handeln, Pink Gold EA bietet eine ausgewogene Mischung aus Leistung, Sicherheit und Konsistenz.

🚀 Warum Pink Gold EA wählen?

  • Spezialisiert auf Gold (XAUUSD) - optimiert für die Volatilität von Gold.

  • Handelt auch mit den wichtigsten Devisenpaaren - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, und mehr.

  • Multi-Timeframe-Intelligenz - kombiniert 1H & 4H Signale für eine zuverlässige Bestätigung.

  • ✅ Überkaufte & überverkaufte Strategie - fängt Umkehrungen und Pullbacks mit Präzision ab.

  • 100% automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich.

  • Eingebautes Risikomanagement - SL, TP, Trailing Stop und Breakeven-Schutz.

  • Flexible Lot-Größe - feste Lots oder % Gleichgewichtsrisiko.

  • Prop Firm Ready - entwickelt, um Drawdown-Regeln und Risikolimits zu respektieren.

  • Einsteigerfreundlich - Plug & Play, keine komplizierte Einrichtung.

📊 Empfohlene Einstellungen:

  • Best Pair: XAUUSD (Gold), Indizes, Krypto, es wird alles gehandelt.

  • Andere Paare: Wichtige Devisen (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, usw.)

  • Zeitrahmen: 1H

  • Konten: Standard-, ECN- oder Prop-Firm-Konten

Bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe mit Pink Gold EA - einem intelligenten, leistungsstarken und anpassungsfähigen Handelssystem, das für die Volatilität von Gold und die Stabilität des Forex entwickelt wurde .


Passen Sie ATR SL und TP, ATR Trailing und Indikator schließen Handel für intelligente Ausstieg.

