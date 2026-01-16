Pink Gold EA ist ein 100% automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Goldmarkt (XAUUSD) zu dominieren und gleichzeitig die wichtigsten Devisenpaare mit Vertrauen zu handeln. Angetrieben durch Multi-Timeframe-Analyse (1H & 4H) und Überkauft/Überverkauft-Erkennung, identifiziert es hochwahrscheinliche Einträge und verwaltet das Risiko wie ein professioneller Händler.

Egal, ob Sie mit Prop-Firm-Konten, Standard-Brokern oder persönlichen Portfolios handeln, Pink Gold EA bietet eine ausgewogene Mischung aus Leistung, Sicherheit und Konsistenz.

🚀 Warum Pink Gold EA wählen?

✅ Spezialisiert auf Gold (XAUUSD) - optimiert für die Volatilität von Gold.

✅ Handelt auch mit den wichtigsten Devisenpaaren - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, und mehr.

✅ Multi-Timeframe-Intelligenz - kombiniert 1H & 4H Signale für eine zuverlässige Bestätigung.

✅ Überkaufte & überverkaufte Strategie - fängt Umkehrungen und Pullbacks mit Präzision ab.

✅ 100% automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich.

✅ Eingebautes Risikomanagement - SL, TP, Trailing Stop und Breakeven-Schutz.

✅ Flexible Lot-Größe - feste Lots oder % Gleichgewichtsrisiko.

✅ Prop Firm Ready - entwickelt, um Drawdown-Regeln und Risikolimits zu respektieren.

✅ Einsteigerfreundlich - Plug & Play, keine komplizierte Einrichtung.

📊 Empfohlene Einstellungen:

Best Pair: XAUUSD (Gold), Indizes, Krypto, es wird alles gehandelt.

Andere Paare: Wichtige Devisen (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, usw.)

Zeitrahmen: 1H

Konten: Standard-, ECN- oder Prop-Firm-Konten

Bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe mit Pink Gold EA - einem intelligenten, leistungsstarken und anpassungsfähigen Handelssystem, das für die Volatilität von Gold und die Stabilität des Forex entwickelt wurde .





Passen Sie ATR SL und TP, ATR Trailing und Indikator schließen Handel für intelligente Ausstieg.