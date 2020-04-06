Delight
- Asesores Expertos
- Roland Aimua Akenuwa
- Versión: 1.700
- Actualizado: 19 agosto 2025
- Activaciones: 10
🧠 Delight EA para MT5 - La precisión se une a la versatilidad
Delight EA es un robot de trading multiestrategia robusto e inteligente para MetaTrader5. Ya sea que esté operando tendencias, reversiones, rupturas o mercados que van, Delight se adapta en tiempo real con análisis técnico probado y ejecución precisa usando 4H para Tendencia, y 1H para punto de entrada, es su solución de trading automatizada todo en uno.
🔍 Estrategias básicas:
-
✅ Seguimiento de Tendencia: Entra con el impulso cuando se confirma un movimiento direccional claro.
-
🔄 Retrocesos contra tendencia: Detecta zonas de agotamiento utilizando señales de Fractales y Estocásticos.
-
💥 Estrategia de ruptura: Reacciona a la ruptura para entradas potentes después de la consolidación.
⚙️ Características principales:
-
Motor Multi-Estrategia: Maneja condiciones de tendencia, reversión y ruptura, todo en un solo EA.
-
Análisis Multi-Tiempo: Filtra las señales utilizando datos de gráficos 1H y 4H para una mayor precisión.
-
Lógica de entrada avanzada: Utiliza EMAs e indicadores estocásticos para confirmar las entradas.
-
Gestión dinámica del riesgo:
-
Tamaño de lote fijo o basado en porcentajes.
-
SL/TP personalizados con Trailing Stop opcional
-
-
Filtros de hora y sesión: Opere sólo durante sus sesiones preferidas (por ejemplo, Londres, Nueva York).
-
Filtro de opción de operación múltiple o única
-
Otras funciones que ya conoce
-
Protección de diferencial y deslizamiento: Evita las operaciones en condiciones de volatilidad o baja liquidez (opcional)
-
Simplicidad "Set & Forget": Parámetros de entrada limpios y configuración predeterminada optimizada
Uso recomendado:
-
Plazos: 4H y 1H
-
Pares: Pares de divisas, índices, criptomonedas y metales al contado (oro), etc.
-
Cuentas: Todos los brokers
-
Ejecución: Ideal con un VPS para 24/5 uptime
Rendimiento:
Delight EA ha sido probado en múltiples ciclos de mercado para garantizar su fiabilidad a largo plazo. Evita el overtrading y hace hincapié en las configuraciones de calidad.
Para más información sobre el producto, utilice el siguiente enlace
https://www.mql5.com/en/channels/fxnaijatrendscalping
Parámetros Descripción
Ajustes de operación
-
StopLoss - Stop loss fijo en pips para cada operación.
-
TakeProfit - Toma de ganancias fija en pips para cada operación.
-
EveryTickOrNewCandle - Elija si las señales se comprueban encada tick o sólo en una nueva vela.
-
MaxPositions - Número máximo de posiciones abiertas permitidas al mismo tiempo.
-
MinStepPositions - Paso de precio mínimo (en puntos) entre múltiples posiciones abiertas.
Trailing Stop
-
Trailing - Activar/desactivar la función de trailing stop.
-
TrailingActivate - Nivel de beneficio (en pips) a partir del cual empieza a funcionar el trailing stop.
-
TrailingStop - Distancia (en pips) entre el precio y el stop loss durante el trailing.
-
InpTrailingStep - Paso (en pips) para mover el stop loss a medida que el precio se mueve hacia el beneficio.
🔹 Gestión de Riesgo
-
RiskOrManual_Lot - Seleccione si desea utilizar un tamaño de lote fijo o un porcentaje de riesgo.
-
LotOrRiskValue - Tamaño del lote (si es fijo) o porcentaje del saldo/patrimonio neto de la cuenta a arriesgar (si es el modo de riesgo).
🔹 Control de Tiempo
-
TimeControl - Activar/desactivar el filtro de tiempo de negociación.
-
StartHour / StartMinute - Hora de inicio de la sesión de negociación permitida.
-
EndHour / EndMinute - Hora de finalización de la sesión de negociación permitida.
Gestión de beneficios
-
UseEquityTrailing - Activar/desactivar el trailing stop de acciones.
-
StartPercent - Nivel de beneficio porcentual en el que comienza el arrastre de acciones.
-
TrailPercent - Porcentaje de paso para bloquear el beneficio una vez que el seguimiento de la equidad está activo.
-
UseCloseTime - Habilita/deshabilita el cierre automático de operaciones a una hora específica.
-
CloseTime - Hora exacta para cerrar todas las posiciones abiertas (si está activado).
-
MaxDrawdownPercent - Reducción máxima permitida de la cuenta en porcentaje.
-
CloseTradesOnDrawdown - Si es verdadero, todas las operaciones se cierran una vez que se alcanza el límite de reducción.
-
PercentTP - Porcentaje objetivo del saldo/patrimonio neto de la cuenta para cerrar todas las operaciones.
-
CloseTradesOnPercentProfit - Si es verdadero, el EA cerrará todas las operaciones una vez que se alcance el porcentaje de ganancia objetivo.
Otras características
-
InpOnlyBuyOrSell - Restringir EA a sólo comprar operaciones, sólo vender operaciones, o ambos.
-
InpCloseOpposite - Cierra las operaciones existentes si aparece una señal opuesta.
-
InpAllowSingleEntry - Permitir sólo una operación por señal (sin entradas repetidas).
-
InpAllowSignalCloseTrade - Permitir que la lógica de la señal cierre automáticamente las operaciones abiertas.
-
InpPrintLog - Activar/desactivar la impresión de la actividad del EA en el registro del terminal.
-
InpFreezeCoefficient - Coeficiente de nivel de congelación (utilizado para corredores con restricciones de nivel de congelación).
-
Slippage - Deslizamiento máximo permitido en puntos para la ejecución de órdenes.
-
InpMagic - Identificador único (número mágico) para las operaciones abiertas por este EA.