Delight

🧠 Delight EA para MT5 - La precisión se une a la versatilidad

Delight EA es un robot de trading multiestrategia robusto e inteligente para MetaTrader5. Ya sea que esté operando tendencias, reversiones, rupturas o mercados que van, Delight se adapta en tiempo real con análisis técnico probado y ejecución precisa usando 4H para Tendencia, y 1H para punto de entrada, es su solución de trading automatizada todo en uno.

🔍 Estrategias básicas:

  • ✅ Seguimiento de Tendencia: Entra con el impulso cuando se confirma un movimiento direccional claro.

  • 🔄 Retrocesos contra tendencia: Detecta zonas de agotamiento utilizando señales de Fractales y Estocásticos.

  • 💥 Estrategia de ruptura: Reacciona a la ruptura para entradas potentes después de la consolidación.

⚙️ Características principales:

  • Motor Multi-Estrategia: Maneja condiciones de tendencia, reversión y ruptura, todo en un solo EA.

  • Análisis Multi-Tiempo: Filtra las señales utilizando datos de gráficos 1H y 4H para una mayor precisión.

  • Lógica de entrada avanzada: Utiliza EMAs e indicadores estocásticos para confirmar las entradas.

  • Gestión dinámica del riesgo:

    • Tamaño de lote fijo o basado en porcentajes.

    • SL/TP personalizados con Trailing Stop opcional

  • Filtros de hora y sesión: Opere sólo durante sus sesiones preferidas (por ejemplo, Londres, Nueva York).

  • Filtro de opción de operación múltiple o única

  • Otras funciones que ya conoce

  • Protección de diferencial y deslizamiento: Evita las operaciones en condiciones de volatilidad o baja liquidez (opcional)

  • Simplicidad "Set & Forget": Parámetros de entrada limpios y configuración predeterminada optimizada

Uso recomendado:

  • Plazos: 4H y 1H

  • Pares: Pares de divisas, índices, criptomonedas y metales al contado (oro), etc.

  • Cuentas: Todos los brokers

  • Ejecución: Ideal con un VPS para 24/5 uptime

Rendimiento:

Delight EA ha sido probado en múltiples ciclos de mercado para garantizar su fiabilidad a largo plazo. Evita el overtrading y hace hincapié en las configuraciones de calidad.


Para más información sobre el producto, utilice el siguiente enlace

https://www.mql5.com/en/channels/fxnaijatrendscalping


Parámetros Descripción

Ajustes de operación

  • StopLoss - Stop loss fijo en pips para cada operación.

  • TakeProfit - Toma de ganancias fija en pips para cada operación.

  • EveryTickOrNewCandle - Elija si las señales se comprueban encada tick o sólo en una nueva vela.

  • MaxPositions - Número máximo de posiciones abiertas permitidas al mismo tiempo.

  • MinStepPositions - Paso de precio mínimo (en puntos) entre múltiples posiciones abiertas.

Trailing Stop

  • Trailing - Activar/desactivar la función de trailing stop.

  • TrailingActivate - Nivel de beneficio (en pips) a partir del cual empieza a funcionar el trailing stop.

  • TrailingStop - Distancia (en pips) entre el precio y el stop loss durante el trailing.

  • InpTrailingStep - Paso (en pips) para mover el stop loss a medida que el precio se mueve hacia el beneficio.

🔹 Gestión de Riesgo

  • RiskOrManual_Lot - Seleccione si desea utilizar un tamaño de lote fijo o un porcentaje de riesgo.

  • LotOrRiskValue - Tamaño del lote (si es fijo) o porcentaje del saldo/patrimonio neto de la cuenta a arriesgar (si es el modo de riesgo).

🔹 Control de Tiempo

  • TimeControl - Activar/desactivar el filtro de tiempo de negociación.

  • StartHour / StartMinute - Hora de inicio de la sesión de negociación permitida.

  • EndHour / EndMinute - Hora de finalización de la sesión de negociación permitida.

Gestión de beneficios

  • UseEquityTrailing - Activar/desactivar el trailing stop de acciones.

  • StartPercent - Nivel de beneficio porcentual en el que comienza el arrastre de acciones.

  • TrailPercent - Porcentaje de paso para bloquear el beneficio una vez que el seguimiento de la equidad está activo.

  • UseCloseTime - Habilita/deshabilita el cierre automático de operaciones a una hora específica.

  • CloseTime - Hora exacta para cerrar todas las posiciones abiertas (si está activado).

  • MaxDrawdownPercent - Reducción máxima permitida de la cuenta en porcentaje.

  • CloseTradesOnDrawdown - Si es verdadero, todas las operaciones se cierran una vez que se alcanza el límite de reducción.

  • PercentTP - Porcentaje objetivo del saldo/patrimonio neto de la cuenta para cerrar todas las operaciones.

  • CloseTradesOnPercentProfit - Si es verdadero, el EA cerrará todas las operaciones una vez que se alcance el porcentaje de ganancia objetivo.

Otras características

  • InpOnlyBuyOrSell - Restringir EA a sólo comprar operaciones, sólo vender operaciones, o ambos.

  • InpCloseOpposite - Cierra las operaciones existentes si aparece una señal opuesta.

  • InpAllowSingleEntry - Permitir sólo una operación por señal (sin entradas repetidas).

  • InpAllowSignalCloseTrade - Permitir que la lógica de la señal cierre automáticamente las operaciones abiertas.

  • InpPrintLog - Activar/desactivar la impresión de la actividad del EA en el registro del terminal.

  • InpFreezeCoefficient - Coeficiente de nivel de congelación (utilizado para corredores con restricciones de nivel de congelación).

  • Slippage - Deslizamiento máximo permitido en puntos para la ejecución de órdenes.

  • InpMagic - Identificador único (número mágico) para las operaciones abiertas por este EA.


