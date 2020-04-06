🧠 Delight EA para MT5 - La precisión se une a la versatilidad

Delight EA es un robot de trading multiestrategia robusto e inteligente para MetaTrader5. Ya sea que esté operando tendencias, reversiones, rupturas o mercados que van, Delight se adapta en tiempo real con análisis técnico probado y ejecución precisa usando 4H para Tendencia, y 1H para punto de entrada, es su solución de trading automatizada todo en uno.

🔍 Estrategias básicas:

✅ Seguimiento de Tendencia: Entra con el impulso cuando se confirma un movimiento direccional claro.

🔄 Retrocesos contra tendencia: Detecta zonas de agotamiento utilizando señales de Fractales y Estocásticos.

💥 Estrategia de ruptura: Reacciona a la ruptura para entradas potentes después de la consolidación.

⚙️ Características principales:

Motor Multi-Estrategia: Maneja condiciones de tendencia, reversión y ruptura, todo en un solo EA.

Análisis Multi-Tiempo: Filtra las señales utilizando datos de gráficos 1H y 4H para una mayor precisión.

Lógica de entrada avanzada: Utiliza EMAs e indicadores estocásticos para confirmar las entradas.

Gestión dinámica del riesgo: Tamaño de lote fijo o basado en porcentajes. SL/TP personalizados con Trailing Stop opcional

Filtros de hora y sesión: Opere sólo durante sus sesiones preferidas (por ejemplo, Londres, Nueva York).

Filtro de opción de operación múltiple o única

Otras funciones que ya conoce

Protección de diferencial y deslizamiento: Evita las operaciones en condiciones de volatilidad o baja liquidez (opcional)

Simplicidad "Set & Forget": Parámetros de entrada limpios y configuración predeterminada optimizada

Uso recomendado:

Plazos: 4H y 1H

Pares: Pares de divisas, índices, criptomonedas y metales al contado (oro), etc.

Cuentas: Todos los brokers

Ejecución: Ideal con un VPS para 24/5 uptime

Rendimiento:

Delight EA ha sido probado en múltiples ciclos de mercado para garantizar su fiabilidad a largo plazo. Evita el overtrading y hace hincapié en las configuraciones de calidad.





Parámetros Descripción

Ajustes de operación

StopLoss - Stop loss fijo en pips para cada operación.

TakeProfit - Toma de ganancias fija en pips para cada operación.

EveryTickOrNewCandle - Elija si las señales se comprueban encada tick o sólo en una nueva vela.

MaxPositions - Número máximo de posiciones abiertas permitidas al mismo tiempo.

MinStepPositions - Paso de precio mínimo (en puntos) entre múltiples posiciones abiertas.

Trailing Stop

Trailing - Activar/desactivar la función de trailing stop.

TrailingActivate - Nivel de beneficio (en pips) a partir del cual empieza a funcionar el trailing stop.

TrailingStop - Distancia (en pips) entre el precio y el stop loss durante el trailing.

InpTrailingStep - Paso (en pips) para mover el stop loss a medida que el precio se mueve hacia el beneficio.

🔹 Gestión de Riesgo

RiskOrManual_Lot - Seleccione si desea utilizar un tamaño de lote fijo o un porcentaje de riesgo.

LotOrRiskValue - Tamaño del lote (si es fijo) o porcentaje del saldo/patrimonio neto de la cuenta a arriesgar (si es el modo de riesgo).

🔹 Control de Tiempo

TimeControl - Activar/desactivar el filtro de tiempo de negociación.

StartHour / StartMinute - Hora de inicio de la sesión de negociación permitida.

EndHour / EndMinute - Hora de finalización de la sesión de negociación permitida.

Gestión de beneficios

UseEquityTrailing - Activar/desactivar el trailing stop de acciones.

StartPercent - Nivel de beneficio porcentual en el que comienza el arrastre de acciones.

TrailPercent - Porcentaje de paso para bloquear el beneficio una vez que el seguimiento de la equidad está activo.

UseCloseTime - Habilita/deshabilita el cierre automático de operaciones a una hora específica.

CloseTime - Hora exacta para cerrar todas las posiciones abiertas (si está activado).

MaxDrawdownPercent - Reducción máxima permitida de la cuenta en porcentaje.

CloseTradesOnDrawdown - Si es verdadero, todas las operaciones se cierran una vez que se alcanza el límite de reducción.

PercentTP - Porcentaje objetivo del saldo/patrimonio neto de la cuenta para cerrar todas las operaciones.

CloseTradesOnPercentProfit - Si es verdadero, el EA cerrará todas las operaciones una vez que se alcance el porcentaje de ganancia objetivo.

Otras características