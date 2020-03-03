🚀 GoldCrusher V2 : Asesor experto para el dominio de ruptura XAUUSD

🔥 ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE RENDIMIENTO SIN IGUAL

MÉTRICO ÚLTIMO RESULTADO (V2.47) COMENTARIO Factor de beneficio (FP) 3.51 ¡Excepcional! Indica una eficiencia de beneficios muy alta en relación con las pérdidas. Reducción máxima (DD) 2.14% Alta estabilidad del capital. Mínima exposición al riesgo gracias a una gestión estricta. Operaciones ganadoras 77.14% Alta tasa de ganancias confirmada por el sistema de Doble Filtro. Objetivo R:R 1:3.4 Relación Riesgo:Recompensa superior para un crecimiento agresivo pero controlado.

🌟 BREVE DESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DE LA ESTRATEGIA

GoldCrusher V2 es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado específicamente para capitalizar la volatilidad y los movimientos explosivos de ruptura del par XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1 (1 Hora).

A diferencia de los EAs arriesgados y de alto estrés (Martingale/Grid), GoldCrusher V2.47 prioriza la calidad de la señal y la gestión estricta del riesgo. Convertimos los agresivos movimientos del precio del Oro en oportunidades de beneficio medibles y controladas.

LÓGICA DE ESTRATEGIA 🎯: ADAPTATIVA E INTELIGENTE

1. Escalado inteligente de lotes escalonados (Lote 0,04 $\\$ 0,08)

El EA ajusta automáticamente el tamaño del lote basado en la validación de la señal (no-Martingale):

Lote Base (0.04): Señal de ruptura estándar.

Lote medio (0,06): Confirmación de tendencia (Filtro EMA H4).

Lote máximo (0,08): Confirmación de Tendencia MÁS Confirmación de Momento Fuerte (RSI).

2. Núcleo ATR Dynamic Breakout

Utiliza Órdenes Pendientes (Buy Stop/Sell Stop) colocadas a una distancia dinámica del precio actual, calculada en base al Average True Range (ATR) actual. Esto asegura que el EA ajusta automáticamente el nivel de ruptura a la volatilidad actual del mercado.

3. Sistema de Doble Filtro (Doble Confirmación)

Filtro de Tendencia (Multi-EMA H4): Asegura que las entradas sólo se tomen en la dirección de la tendencia mayor.

Filtro de Momento (RSI H1): Evita entradas en condiciones extremas de sobrecompra/sobreventa, ayudando a evitar retrocesos bruscos.

🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS DE NIVEL PROFESIONAL

R:R superior de 1:3,4: Stop Loss (SL) a 2,0 veces \text{ATR}$ y Take Profit (TP) a 6,8 veces \text{ATR}$ se establecen dinámicamente utilizando múltiplos ATR, asegurando que cada operación con éxito ofrece una recompensa mucho mayor que el riesgo asumido.

Protección activa de beneficios (optimizada en V2.47): Punto de equilibrio automático (BE): Protege el capital inmediatamente después de alcanzar un umbral de beneficios de 1,5 veces el ATR. Trailing Stop Dinámico (TS): Se activa de forma agresiva a 1,8 ¤ para bloquear más beneficios con un Trailing Stop basado en ATR, maximizando las ganancias durante las fuertes subidas de los precios.

NO Martingale, NO Grid: Cada posición está protegida por un Stop Loss válido y medido.

📢 NOTA IMPORTANTE SOBRE EL PERIODO DE BACKTEST

Razón del periodo de backtest focalizado: Hemos centrado intencionadamente nuestro backtesting en los datos de mercado XAUUSD más recientes y relevantes. Esto se debe a que la volatilidad actual del oro es drásticamente diferente a la de años anteriores. Utilizar datos históricos más antiguos y de menor volatilidad sería poco realista y engañoso. Los resultados proporcionados (PF 3,51, DD 2,14%) reflejan el rendimiento del EA en las condiciones de mercado más desafiantes y relevantes de la actualidad.

⚙️ ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5).

Marco temporal óptimo: H1 (1 Hora).

Símbolo óptimo: XAUUSD (ORO/USD) SOLAMENTE.

Tipo de cuenta: Trend.

Capital mínimo: Flexible (se recomienda un mínimo de 500 $ para el tamaño de lote más pequeño de 0,01).

VPS Obligatorio: Se requiere un Servidor Privado Virtual (VPS) para asegurar la ejecución 24/5 de la colocación de órdenes a tiempo.

Compruebe usted mismo la estabilidad y rentabilidad de GoldCrusher V2. ¡Obtenga su versión hoy mismo!