GoldCrusher V2
- Asesores Expertos
- Bob Sulaiman
- Versión: 2.47
- Activaciones: 5
🔥 ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE RENDIMIENTO SIN IGUAL
|MÉTRICO
|ÚLTIMO RESULTADO (V2.47)
|COMENTARIO
|Factor de beneficio (FP)
|3.51
|¡Excepcional! Indica una eficiencia de beneficios muy alta en relación con las pérdidas.
|Reducción máxima (DD)
|2.14%
|Alta estabilidad del capital. Mínima exposición al riesgo gracias a una gestión estricta.
|Operaciones ganadoras
|77.14%
|Alta tasa de ganancias confirmada por el sistema de Doble Filtro.
|Objetivo R:R
|1:3.4
|Relación Riesgo:Recompensa superior para un crecimiento agresivo pero controlado.
🌟 BREVE DESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DE LA ESTRATEGIA
GoldCrusher V2 es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado específicamente para capitalizar la volatilidad y los movimientos explosivos de ruptura del par XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1 (1 Hora).
A diferencia de los EAs arriesgados y de alto estrés (Martingale/Grid), GoldCrusher V2.47 prioriza la calidad de la señal y la gestión estricta del riesgo. Convertimos los agresivos movimientos del precio del Oro en oportunidades de beneficio medibles y controladas.LÓGICA DE ESTRATEGIA 🎯: ADAPTATIVA E INTELIGENTE 1. Escalado inteligente de lotes escalonados (Lote 0,04 $\\$ 0,08)
El EA ajusta automáticamente el tamaño del lote basado en la validación de la señal (no-Martingale):
-
Lote Base (0.04): Señal de ruptura estándar.
-
Lote medio (0,06): Confirmación de tendencia (Filtro EMA H4).
-
Lote máximo (0,08): Confirmación de Tendencia MÁS Confirmación de Momento Fuerte (RSI).
Utiliza Órdenes Pendientes (Buy Stop/Sell Stop) colocadas a una distancia dinámica del precio actual, calculada en base al Average True Range (ATR) actual. Esto asegura que el EA ajusta automáticamente el nivel de ruptura a la volatilidad actual del mercado.3. Sistema de Doble Filtro (Doble Confirmación)
-
Filtro de Tendencia (Multi-EMA H4): Asegura que las entradas sólo se tomen en la dirección de la tendencia mayor.
-
Filtro de Momento (RSI H1): Evita entradas en condiciones extremas de sobrecompra/sobreventa, ayudando a evitar retrocesos bruscos.
-
R:R superior de 1:3,4: Stop Loss (SL) a 2,0 veces \text{ATR}$ y Take Profit (TP) a 6,8 veces \text{ATR}$ se establecen dinámicamente utilizando múltiplos ATR, asegurando que cada operación con éxito ofrece una recompensa mucho mayor que el riesgo asumido.
-
Protección activa de beneficios (optimizada en V2.47):
-
Punto de equilibrio automático (BE): Protege el capital inmediatamente después de alcanzar un umbral de beneficios de 1,5 veces el ATR.
-
Trailing Stop Dinámico (TS): Se activa de forma agresiva a 1,8 ¤ para bloquear más beneficios con un Trailing Stop basado en ATR, maximizando las ganancias durante las fuertes subidas de los precios.
-
-
NO Martingale, NO Grid: Cada posición está protegida por un Stop Loss válido y medido.
Razón del periodo de backtest focalizado: Hemos centrado intencionadamente nuestro backtesting en los datos de mercado XAUUSD más recientes y relevantes. Esto se debe a que la volatilidad actual del oro es drásticamente diferente a la de años anteriores. Utilizar datos históricos más antiguos y de menor volatilidad sería poco realista y engañoso. Los resultados proporcionados (PF 3,51, DD 2,14%) reflejan el rendimiento del EA en las condiciones de mercado más desafiantes y relevantes de la actualidad.⚙️ ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5).
-
Marco temporal óptimo: H1 (1 Hora).
-
Símbolo óptimo: XAUUSD (ORO/USD) SOLAMENTE.
-
Tipo de cuenta: Trend.
-
Capital mínimo: Flexible (se recomienda un mínimo de 500 $ para el tamaño de lote más pequeño de 0,01).
-
VPS Obligatorio: Se requiere un Servidor Privado Virtual (VPS) para asegurar la ejecución 24/5 de la colocación de órdenes a tiempo.
