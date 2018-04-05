STO Swings EA para MT5

Capture entradas de swing precisas con señales impulsadas por el estocástico.

El STO Swings EA es un asesor técnico experto creado para identificar oportunidades de swing de sobrecompra y sobreventa utilizando el potente oscilador estocástico. Le ayuda a operar reversiones de alta probabilidad en los puntos de inflexión clave del mercado, por lo que es ideal para los operadores que prefieren la estructura y las entradas basadas en el oscilador.

Características principales:

Lógica de entrada basada en estocásticos : Utiliza cruces de %K y %D en zonas de sobrecompra/sobreventa para detectar señales de entrada.

Algoritmo de Swing Trading : Se centra en configuraciones de swing de bajo riesgo con dirección y confirmación claras.

Filtrado Multi-Timeframe (opcional): Confirme las entradas utilizando la dirección de la tendencia de los marcos temporales superiores para una mayor precisión.

Controles de riesgo integrados : Tamaño de lote fijo o porcentual Stop Loss y Take Profit configurables Lógica opcional de punto de equilibrio y trailing stop

Control de sesión y hora: Elija exactamente cuándo se permite que el EA opere.

Concepto de estrategia:

El EA entra en operaciones de compra cuando el estocástico muestra condiciones de sobreventa con cruces al alza, y en operaciones de venta cuando muestra condiciones de sobrecompra con cruces a la baja. Combinado con la lógica de swing y la confirmación del precio, esto asegura entradas filtradas y de alta calidad.

Mejor para:

Traders de swing a los que les gustan las entradas con osciladores.

Traders que utilizan 1H

Cualquiera que busque configuraciones de swing estructuradas y basadas en reglas

Comerciantes de la firma de la proposición o ésos usando la pauta estricta del riesgo