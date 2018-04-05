Joyful
- Asesores Expertos
- Roland Aimua Akenuwa
- Versión: 1.500
- Actualizado: 17 enero 2026
- Activaciones: 10
⚡ Joyful EA para MT5 - Tendencia de precisión y swing trading inteligente
Joyful EA es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para los traders que quieren una tendencia rápida y precisa , un swing trading fiable. Se adapta inteligentemente a las condiciones de tendencia, ruptura, reversión y rango.
Optimizado para:
-
Movimientos detendencia a corto y largo plazo con SL/TP ajustados y ejecución rápida.
-
Corredores con spread bajo y ejecución rápida (preferentemente ECN), pero funciona con todos los corredores.
Características:
-
Múltiples estrategias: Tendencia, Scalping, Breakout, Reversión, Rango
-
TP/SL dinámico y control de trailing stop
-
Filtros de tiempo/sesión para evitar periodos de alto riesgo
-
Control de operaciones direccionales (Compra/Venta/Ambos)
-
Funciona mejor en Forex, Spot Metal (Oro), Índices y Crypto
Perfecto para:
-
Traders que quieren una tendencia rápida y de alta probabilidad
-
Compatible con las cuentas financiadas y las reglas de la firma prop
📊 Listo para backtesting, trading en vivo y optimización personalizada.
💬 Soporte completo proporcionado - ¡mensaje para ayuda de configuración o casos de uso avanzados! Backtest utilizando el marco de tiempo 4H
Para más información sobre el producto, por favor utilice el siguiente enlace
https://www.mql5.com/en/channels/fxnaijatrendscalping