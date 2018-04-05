⚡ Joyful EA para MT5 - Tendencia de precisión y swing trading inteligente

Joyful EA es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para los traders que quieren una tendencia rápida y precisa , un swing trading fiable. Se adapta inteligentemente a las condiciones de tendencia, ruptura, reversión y rango.

Optimizado para:

Movimientos de tendencia a corto y largo plazo con SL/TP ajustados y ejecución rápida.

Corredores con spread bajo y ejecución rápida (preferentemente ECN), pero funciona con todos los corredores.

Características:

Múltiples estrategias: Tendencia, Scalping, Breakout, Reversión, Rango

TP/SL dinámico y control de trailing stop

Filtros de tiempo/sesión para evitar periodos de alto riesgo

Control de operaciones direccionales (Compra/Venta/Ambos)

Funciona mejor en Forex, Spot Metal (Oro), Índices y Crypto

Perfecto para:

Traders que quieren una tendencia rápida y de alta probabilidad

Compatible con las cuentas financiadas y las reglas de la firma prop

📊 Listo para backtesting, trading en vivo y optimización personalizada.

💬 Soporte completo proporcionado - ¡mensaje para ayuda de configuración o casos de uso avanzados! Backtest utilizando el marco de tiempo 4H





