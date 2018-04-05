Joyful

⚡ Joyful EA para MT5 - Tendencia de precisión y swing trading inteligente

Joyful EA es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para los traders que quieren una tendencia rápida y precisa , un swing trading fiable. Se adapta inteligentemente a las condiciones de tendencia, ruptura, reversión y rango.

Optimizado para:

  • Movimientos detendencia a corto y largo plazo con SL/TP ajustados y ejecución rápida.

  • Corredores con spread bajo y ejecución rápida (preferentemente ECN), pero funciona con todos los corredores.

Características:

  • Múltiples estrategias: Tendencia, Scalping, Breakout, Reversión, Rango

  • TP/SL dinámico y control de trailing stop

  • Filtros de tiempo/sesión para evitar periodos de alto riesgo

  • Control de operaciones direccionales (Compra/Venta/Ambos)

  • Funciona mejor en Forex, Spot Metal (Oro), Índices y Crypto

Perfecto para:

  • Traders que quieren una tendencia rápida y de alta probabilidad

  • Compatible con las cuentas financiadas y las reglas de la firma prop

📊 Listo para backtesting, trading en vivo y optimización personalizada.
💬 Soporte completo proporcionado - ¡mensaje para ayuda de configuración o casos de uso avanzados! Backtest utilizando el marco de tiempo 4H


Para más información sobre el producto, por favor utilice el siguiente enlace

https://www.mql5.com/en/channels/fxnaijatrendscalping


Otros productos de este autor
Goodness
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
GoodNess EA para MT4 - Scalping Inteligente. Tendencias fuertes. GoodNess EA es un Asesor Experto de nivel profesional para MetaTrader 4, diseñado para los operadores que exigen precisión, estabilidad y rendimientos consistentes . Combina de forma experta el scalping de ritmo rápido con estrategias de seguimiento de tendencias , por lo que es una herramienta versátil tanto para los mercados laterales como para los de tendencia. Ya sea que esté operando durante sesiones tranquilas o noticias de a
Delight
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
Delight EA para MT5 - La precisión se une a la versatilidad Delight EA es un robot de trading multiestrategia robusto e inteligente para MetaTrader5. Ya sea que esté operando tendencias, reversiones, rupturas o mercados que van, Delight se adapta en tiempo real con análisis técnico probado y ejecución precisa usando 4H para Tendencia, y 1H para punto de entrada, es su solución de trading automatizada todo en uno. Estrategias básicas: Seguimiento de Tendencia: Entra con el impulso cuando
ZigZag Swings
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
ZigZag Swings EA para MT5 Descubra Swing Trades de alta probabilidad con precisión. El ZigZag Swings EA es un potente asesor experto diseñado para los operadores que prefieren una estructura de mercado clara, puntos de oscilación y configuraciones limpias de riesgo-recompensa. Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos utilizando el indicador ZigZag y ejecuta operaciones en áreas de reversión clave, capitalizando las oscilaciones del mercado tanto en entornos de tendencia como d
Progressing ADX
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
EA ADX progresivo para MT5 Opere Tendencias Fuertes con Confianza Usando el Poder del ADX. El EA Progressing ADX es un asesor experto de seguimiento de tendencias que aprovecha el Índice Direccional Medio (ADX) para identificar y operar sólo tendencias fuertes, respaldadas por el impulso. Diseñado para los operadores que prefieren la calidad sobre la cantidad, este EA espera pacientemente movimientos direccionales de alta fuerza antes de ejecutar operaciones. Características principales : Filtro
Flying Turtles
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
EA Tortugas Voladoras para MT5 Poder de ruptura con el ADN de Turtle Trading. El EA Flying Turtles está inspirado en el legendario Turtle Trading System , construido para detectar rupturas de zonas de consolidación y montar tendencias con disciplina y precisión. Tanto si opera con divisas, índices o metales, este EA tiene como objetivo capturar grandes movimientos después de que el precio rompa niveles clave. Características principales : Lógica clásica de trading de tortugas : Identifica nivele
STO Swings
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
STO Swings EA para MT5 Capture entradas de swing precisas con señales impulsadas por el estocástico. El STO Swings EA es un asesor técnico experto creado para identificar oportunidades de swing de sobrecompra y sobreventa utilizando el potente oscilador estocástico . Le ayuda a operar reversiones de alta probabilidad en los puntos de inflexión clave del mercado, por lo que es ideal para los operadores que prefieren la estructura y las entradas basadas en el oscilador. Características principales
Pink Gold
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
Pink Gold EA - Opere Oro y Forex con Precisión Pink Gold EA es un Asesor Experto 100% automatizado construido para dominar el mercado del Oro (XAUUSD) mientras opera los principales pares de divisas con confianza. Potenciado por el análisis multi-marco de tiempo (1H & 4H) y la detección de sobrecompra/sobreventa , identifica entradas de alta probabilidad y gestiona el riesgo como un trader profesional. Tanto si opera con cuentas de empresas de apoyo , brokers estándar o carteras personales, Pink
