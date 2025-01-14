Golden Scorpion MT5

Golden Scorpion EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. EA encuentra puntos sensibles de precios basados en la teoría de Tiempo y Precio y ejecuta operaciones basadas en eso.

Este sistema puede trabajar con tres estrategias diferentes y cada estrategia con ajustes independientes.



Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro.