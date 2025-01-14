Golden Scorpion MT5

4.5

Golden Scorpion EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. EA encuentra puntos sensibles de precios basados en la teoría de Tiempo y Precio y ejecuta operaciones basadas en eso.

Este sistema puede trabajar con tres estrategias diferentes y cada estrategia con ajustes independientes.

Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro.

MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/129679


Ventajas :

  • No es una rejilla o Martingala
  • Soporta SL y TP
  • Gestión del riesgo en dos formas volumen fijo o riesgo fijo
  • Preparado para Prop Firm
  • Temporizador para trailing stop (para prop firm)


    Estrategia :

    • MODO A >>> Alto Riesgo >> A_MODE + B_MODE + C_MODE
    • B_MODE >>>>> Combinar >>>>> Riesgo medio >> B_MODE + C_MODE
    • MODO_C >>>Riesgo Bajo >> B_MODE | C_MODE


    Cómo realizar la prueba retrospectiva :

    • Ejecute el back test y active XAUUSD o GOLD metal
    • Ajuste el marco de tiempo a 1H
    • Habilite las tres estrategias : A_MODE - B_MODE - C_MODE
    • Establezca su riesgo de dos maneras [ % ] (basado en Balance) o [fijo] (Volumen fijo)

    Brokers y Prop firms :

    • IC Market - Cuenta en efectivo(Broker)
    • Robo Forex(Broker)
    • Alpari - Cuenta ECN(Broker)
    • FXIFY(Empresa de Prop)
    • Trading funds(Prop firm)

    Puede utilizar este EA para superar el reto : https://www.mql5.com/en/market/product/119633


    Especificaciones :

    Par XAUUSD, ORO
    Marco de tiempo Cualquier
    Estrategias A_MODE - B_MODE - C_MODE
    Depósito $ 500 (USD)
    Configuración Por defecto
    Dígitos 2 - 3
    Apalancamiento > 1:100
    Tipo de cuenta Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
    VPS 24 / 7


    Risk Disclosure - Disclaimer :

    Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.

    Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.

    El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


    Advertencias :

    • La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
    • Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.





    Comentarios 10
    Tomislav Braz
    502
    Tomislav Braz 2025.11.17 20:24 
     

    I have been using this EA for over 5 months, the developer support has been helpful and excellent whenever needed.

    Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
    530
    Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.11.02 21:52 
     

    Very good EA, designed for the long term. The developer is very responsive. I recommend it.

    Chhay Por Thy
    217
    Chhay Por Thy 2025.10.08 10:13 
     

    Stay patience with this ea and it just making your free money. Author was very helpful and friend

    Productos recomendados
    GBP Miner Pro MT5
    Rahman Pavaleh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones . Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD . "GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio > $ 499] MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blo
    CRT Master Theory
    VALU VENTURES LTD
    Asesores Expertos
    CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
    Advance PROB Breakout
    VALU VENTURES LTD
    Asesores Expertos
    PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
    FVG Pattern Breakout
    VALU VENTURES LTD
    Asesores Expertos
    FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
    AI ML Engine
    VALU VENTURES LTD
    Asesores Expertos
    AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
    Pink Gold
    Roland Aimua Akenuwa
    Asesores Expertos
    Pink Gold EA - Opere Oro y Forex con Precisión Pink Gold EA es un Asesor Experto 100% automatizado construido para dominar el mercado del Oro (XAUUSD) , mientras que también opera los principales pares de divisas con confianza. Potenciado por el análisis multi-marco de tiempo (1H & 4H) y la detección de sobrecompra/sobreventa , identifica entradas de alta probabilidad y gestiona el riesgo como un trader profesional. Tanto si opera con cuentas de empresas de apoyo , brokers estándar o carteras pe
    DemsFx Super Charger EA
    Desmond Ebimobowei Dogubo
    4 (1)
    Asesores Expertos
    1. El Asesor Experto construido con una estrategia de negociación básica, simple y estable que es altamente eficaz y precisa con un sistema de entrada de francotirador con una buena gestión del dinero.... 2. El asesor experto funciona mejor a partir de 15 minutos marco de tiempo y por encima de.... 3. El trabajo asesor de expertos con todos los corredores y todos los pares de divisas y los índices sintéticos ... 4. Utilice un tamaño de lote razonable y la configuración correcta si desea obtener
    FREE
    Ultra Grid Hedge Trader
    Samuel Kehinde Sobo
    Asesores Expertos
    Ultra Grid Hedge Martingale EA - Descripción del producto El Ultra Hedge Martingale EA combina una agresiva recuperación de martingala con una protección de cobertura inteligente. Su protocolo de seguridad estructurado garantiza un funcionamiento seguro a la vez que mantiene potentes capacidades de negociación. Características clave de seguridad: Secuencia de inicio obligatoria : Pulse "START EA" para comenzar a operar Edición segura : Los campos de entrada sólo se desbloquean tras pulsar "CERRA
    Nexus Guardian AI
    Samuel Kehinde Sobo
    Asesores Expertos
    Tome el control directo de la automatización de sus operaciones. Deje de operar con robots inflexibles de "caja negra" y pase al asiento del piloto con Nexus Guardian AI. Nexus Guardian AI es un sofisticado sistema de trading híbrido diseñado para el trader táctico que exige control. No se trata de otro simple EA; es un centro de mando que vive directamente en su gráfico, lo que le permite gestionar todos los aspectos de su comercio con un solo clic, sin necesidad de abrir la ventana de configur
    Sika EA
    Frederick Mensah
    Asesores Expertos
    Sika EA trabaja en GBPUSD - 1H $1,000 a $11,700 . .. Ene 2020 - Dic 2022 (1% Riesgo. Riesgo Bajo. Cambie el porcentaje de riesgo de cero a 1 para iniciar la operación o probar). $10,000 a $5,000,000 ... Ene 2018 - Dic 2022 (2% Riesgo Operación) Gestión del RIESGO : Siempre es mejor permanecer en el juego para un crecimiento a largo plazo en lugar de una sola vez ganar operaciones. Sika EA utiliza una técnica de promediación para mitigar el riesgo. Take Profit y Stop loss están ocultos por la
    EU Savings Box EA
    Abraham Balogun
    Asesores Expertos
    EU_Savings_Box (MT5 Asesor Experto) Esto es 100% Algo Forex Trading Robot y está programado para la inversión a largo plazo con bajo riesgo. No utiliza martingala, ni rejilla, ni scalping. La estrategia combina 3 indicadores fiables y debidamente filtrados y la acción del precio para determinar los niveles seguros de entrada y salida del mercado. Esta estrategia tiene más del 70% de tasa de ganancias dentro de 18 años más. Se recomienda para aquellos que buscan EA que se puede confiar durante m
    PipPro
    Faithful Kelechukwu Onyiriuka
    Asesores Expertos
    PipPro es un robot de trading poderoso, inteligente y personalizable, diseñado para operaciones de alta precisión. Al integrar dos medias móviles de osciladores para entradas y patrones de velas, Bandas de Bollinger e indicador estocástico para salidas, garantiza un enfoque sistemático y basado en datos para el trading. Con gestión de riesgos incorporada, ejecución automática de operaciones y características personalizables, PipPro es ideal para traders que buscan mejorar el rendimiento, reducir
    Pip Titan Cable Mavrick
    Gabriel Oreoluwa James
    Asesores Expertos
    Pip Titan Cable Maverick 2.0 es un asesor experto (EA) de vanguardia diseñado específicamente para los operadores de GBP/USD que operan en el marco temporal H1. Este EA aprovecha sofisticados algoritmos y un robusto conjunto de protecciones para ofrecer experiencias de trading consistentes, eficientes y seguras. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes, Cable Maverick 2.0 permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de trading con precisión y confianza. Característica
    Bollingerpro
    Marouane Benhmidane
    Asesores Expertos
    BollingerPro - Su Solución Completa para Aprovechar las Bandas de Bollinger y el Volumen BollingerPro es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que quieren sacar provecho de las Bandas de Bollinger, el volumen y el ATR (Average True Range). Este robot es ideal para los operadores que buscan utilizar una estrategia automatizada basada en señales de reversión, incorporando indicadores técnicos probados para maximizar las ganancias potenciales mientras se controla el riesgo
    Jesversal EA
    Justine Kelechi Ekweh
    Asesores Expertos
    Aquí está la traducción al español del documento: Documentación del Asesor Experto (EA) Universal Jesversal para MT5 Resumen Jesversal es un sofisticado Asesor Experto (EA) universal para MetaTrader 5, diseñado para proporcionar una automatización avanzada de trading mediante la integración de múltiples señales y estrategias sofisticadas de gestión de riesgos. Características Clave 1. Procesamiento de Señales de Múltiples Indicadores Admite hasta tres indicadores diferentes simultáneamente Puede
    The Moving Average EA
    Israel Pelumi Abioye
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Introducción al EA de Media Móvil NOTA - Después de comprar The Moving Average EA, envíame un mensaje privado para recibir mi herramienta TradeWatch EA de forma gratuita. El EA de Media Móvil es una herramienta de trading flexible diseñada específicamente para índices sintéticos, mientras que también funciona eficazmente con forex y otras clases de activos. A diferencia de muchos EAs que dependen de configuraciones fijas de media móvil, este EA permite a los usuarios personalizar completamente s
    Quantum RSI Divergence Pro
    VALU VENTURES LTD
    Asesores Expertos
    Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
    KT COG Robot MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    Asesores Expertos
    KT COG Robot es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el Indicador KT COG . El indicador COG fue presentado originalmente por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El EA dispara una operación larga cuando la línea COG cruza por encima de la línea de señal y se dispara una operación corta cuando la línea COG cruza por debajo de la línea de señal. Filtrado adaptativo Nuestro algoritmo de filtrado adaptativo combina la
    GoldAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    GoldAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 "GoldAlgo Breaker" [$ 199 > Próximo precio > $ 225] Señal M
    FundPass Pro
    Faith Wairimu Kariuki
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Asesor Experto con calificación de 5 estrellas — FundPass Pro Presentamos FundPass Pro: el sistema de trading con IA definitivo para todos los tipos de cuentas y desafíos de empresas prop ️ Aviso importante : Para garantizar la compatibilidad con todos los tipos de cuentas (incluidas cuentas personales estándar y de empresas prop), es imprescindible activar el modo “Prop Firm Mode” en la configuración del usuario . No habilitar esta opción puede ocasionar operaciones fuera de las normas d
    Carbon 2 EA
    Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
    Asesores Expertos
    Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $. Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5 Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5 , diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente. Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias
    FREE
    HFT Ghoul
    Sabrina Hellal
    Asesores Expertos
    HFT Ghoul HFT Ghoul es un Asesor Experto para la plataforma MetaTrader 5, diseñado específicamente para entornos de negociación de alta frecuencia. Utiliza algoritmos basados en el impulso para detectar movimientos rápidos de los precios, centrándose especialmente en los picos de alta liquidez durante las sesiones de negociación volátiles. En lugar de la ejecución inmediata en el mercado, el Asesor Experto utiliza un mecanismo basado en órdenes pendientes de stop-loss. Este enfoque tiene como
    Hunting Cat Scalper MT5
    Pak Hong Poon
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Hunting Cat Scalper es un robot totalmente automatizado que opera principalmente con el USDJPY. Identifica bien los niveles potenciales de ruptura en ciertos patrones de precios y luego opera junto con las rupturas. Una copia GRATIS de Superdog Pro se regala junto con la compra de Hunting Cat Scalper. Póngase en contacto conmigo para más detalles y condiciones. Precio actual: $349 --> (Próximo precio $449) Señal en vivo: Set C (con trailing stop) : https://www.mql5.com/en/signals/2231094 Caract
    Breadwinner EMA Pro
    Isidro Jr Rosalada Dadula
    Asesores Expertos
    Trading de Forex Automatizado con Enfoque en la Gestión de Riesgos Esta es una traducción generada por IA para su idioma. Tenga en cuenta que pueden estar presentes algunos errores. (Archivos/Configuraciones Actualizadas en la Comunidad DFX MQL5, enlace abajo) Desate el Poder de los Cruces de EMA con un Enfoque Disciplinado para la Rentabilidad EMA Pro de DFX es un potente y fácil de usar Asesor Experto (EA) de Forex diseñado para automatizar sus estrategias de trading. Está basado en una estra
    SureFire Hedging System
    Fai Ngai
    1 (1)
    Asesores Expertos
    Título : Surefire Hedging Expert Advisor para MT5 Descripción : Presentamos el Surefire Hedging Expert Advisor (EA) para MetaTrader 5 , un sofisticado algoritmo diseñado para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios en el mercado Forex. Este EA es perfecto para los traders que buscan una solución fiable, robusta y fácil de usar para mejorar su experiencia de trading. Características principales : Estrategia avanzada de cobertura Surefire : El EA emplea una estrategia probada Surefire Hedg
    SP500 Mean Reversal EA MT5
    Matthew Lewis Beedle
    Asesores Expertos
    No es ningún secreto. Una de las mejores ventajas del trading es la estrategia de reversión a la media de los índices estadounidenses. ¿No me cree? Investigue un poco. Por lo tanto, tener un EA que haga esto es imprescindible en cualquier cartera. Hice esto para mí, pero también lo estoy ofreciendo a cualquier persona que lo necesite, así a un precio justo. El proceso de hacerlo fue usando RSI y usando un punto para comprar y cerrar. Luego usé aprendizaje automático para probar 100.000s de varia
    Boom and Crash Indices Killer EA
    Joseph Wonder Obasi
    Asesores Expertos
    Presentamos el EA Boom and Crash Indices Killer para MT5 Bienvenido a la próxima evolución en el trading con el Boom and Crash Indices Killer EA, diseñado específicamente para MetaTrader 5 (MT5). Este asesor experto (EA) está diseñado para operar índices Boom y Crash con una precisión sin precedentes, aprovechando estrategias avanzadas de acción de precios. He aquí una visión general de lo que hace de este EA una herramienta imprescindible para los operadores que buscan una rentabilidad constant
    MIISC PullBack
    Adebayo Bisiriyu Adewole
    Asesores Expertos
    MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
    BitRocket EA
    Abderrahmane Benali
    Asesores Expertos
    Experto comercial profesional especialmente diseñado para operar con Bitcoin en la plataforma MetaTrader 5, basándose en la fuerza del indicador de las Bandas de Bollinger para explotar la volatilidad del mercado con gran precisión. Principales ventajas: - Funciona eficazmente en un marco temporal de 15 minutos (M15). - Entrada inteligente cuando el precio penetra los límites de Bollinger. - Un panel de control que muestra el saldo actual, el P/L de la posición abierta y el P/L de las operac
    Pip Titan Euro Swinger Pro
    Gabriel Oreoluwa James
    Asesores Expertos
    Pip Titan Euro Swinger Pro 2.0 es un potente asesor experto (EA) diseñado para operadores de swing EUR/USD . Combinando algoritmos avanzados con robustas características de protección, este EA ofrece precisión, seguridad y adaptabilidad a los dinámicos mercados de divisas. Si usted es un profesional o un principiante, Euro Swinger Pro le permite tomar el control total de su viaje de comercio. Características principales : Optimizado para EUR/USD : Diseñado para capturar oportunidades de swing t
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.73 (37)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Otros productos de este autor
    HFT Passing Prop EA MT5
    Rahman Pavaleh
    4.11 (9)
    Asesores Expertos
    HFT Passing Prop EA es un robot totalmente automático. Puede ayudarle a superar los retos y evaluaciones de las empresas Prop Firm con el comercio de alta frecuencia Scalp (en cuestión de minutos ). Con una sola compra, puede utilizarlo indefinidamente. MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119512 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Descargar archivo de conjunto: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Canal público : h
    GBP Miner Pro MT5
    Rahman Pavaleh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones . Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD . "GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio > $ 499] MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blo
    BTC Miner Pro MT5
    Rahman Pavaleh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    BTC Miner Pro EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para BITCOIN o BTCUSD . MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149981 "BTC Miner Pro" [$ 299 > Próximo precio > $ 349]
    Golden Scorpion MT4
    Rahman Pavaleh
    1 (1)
    Asesores Expertos
    Golden Scorpion EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. EA encuentra puntos sensibles de precios basados en la teoría de Tiempo y Precio y ejecuta operaciones basadas en eso. Este sistema puede trabajar con tres estrategias diferentes y cada estrategia con ajustes independientes. Este sistema funciona de forma 100% automá
    GoldAlgo Breaker MT4
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    GoldAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/144973 "GoldAlgo Breaker" [$ 175 > Próximo precio > $ 199] Señal
    HFT Passing Prop EA
    Rahman Pavaleh
    5 (1)
    Asesores Expertos
    HFT Passing Prop EA es un robot totalmente automático. Puede ayudarle a superar los retos y evaluaciones de las empresas Prop Firm con el comercio de alta frecuencia Scalp (en cuestión de minutos ). Con una sola compra, puede utilizarlo indefinidamente. MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/119633 Blogs: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764335 Descargar archivo de conjunto: https: //www.mql5.com/en/market/product/119633#!tab=comments&page=1&comment=55162020 Canal público :
    GBP Miner Pro MT4
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones . Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD . "GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio $ 499] MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143 Blog
    DowAlgo Breaker MT4
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    DowAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el índice US30. MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/145606 "DowAlgo Breaker" [$ 150 > Próximo precio > $ 175] Señal M
    BTC Miner Pro MT4
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    BTC Miner Pro EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para BITCOIN o BTCUSD . MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/149982 "BTC Miner Pro" [$ 275> Precio siguiente > $ 325
    GoldAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    GoldAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 "GoldAlgo Breaker" [$ 199 > Próximo precio > $ 225] Señal M
    DowAlgo Breaker MT5
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    DowAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el índice US30. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/145607 "DowAlgo Breaker" [$ 175 > Próximo precio > $ 199] Señal M
    Assistant FVG MT5
    Rahman Pavaleh
    Asesores Expertos
    Asistente FVG EA es un sistema totalmente automatizado para los comerciantes que utilizan FVGs para su comercio. Este sistema está a su lado como un asistente profesional para proporcionar un comercio más rápido y más preciso. Simplemente ajústelo a sus necesidades y él hará el trabajo. Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Nota : Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje. Esto sólo pretende ser un asistente, no un sistema de comercio integral. Ve
    Filtro:
    Tomislav Braz
    502
    Tomislav Braz 2025.11.17 20:24 
     

    I have been using this EA for over 5 months, the developer support has been helpful and excellent whenever needed.

    Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
    530
    Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.11.02 21:52 
     

    Very good EA, designed for the long term. The developer is very responsive. I recommend it.

    Rahman Pavaleh
    2158
    Respuesta del desarrollador Rahman Pavaleh 2025.11.03 05:49
    Thank you, my friend.
    Chhay Por Thy
    217
    Chhay Por Thy 2025.10.08 10:13 
     

    Stay patience with this ea and it just making your free money. Author was very helpful and friend

    Rahman Pavaleh
    2158
    Respuesta del desarrollador Rahman Pavaleh 2025.10.08 10:16
    Thank you, my friend.
    Marcus Vinicius
    129
    Marcus Vinicius 2025.07.18 20:42 
     

    HFT e GOLDEN SCORPION sem comentarios TOP

    Rahman Pavaleh
    2158
    Respuesta del desarrollador Rahman Pavaleh 2025.07.19 05:07
    Thank you, my friend.
    Stay tuned for a great update from Golden Scorpion this week.
    jrjr111
    81
    jrjr111 2025.06.29 01:55 
     

    good

    Rahman Pavaleh
    2158
    Respuesta del desarrollador Rahman Pavaleh 2025.06.29 08:54
    Thank you for posting your honest feedback.
    ยศพงศ์ ยินดีธนกิจ
    34
    ยศพงศ์ ยินดีธนกิจ 2025.06.11 07:38 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Rahman Pavaleh
    2158
    Respuesta del desarrollador Rahman Pavaleh 2025.06.29 09:02
    Hello dear friend - Thank you for your purchase This problem is not related to us - Please contact website support as there is nothing we can do - If you have purchased the product now, please turn your MetaTrader off and on once If your problem is not solved, I will follow up, please be sure to contact me.
    kiu yong
    57
    kiu yong 2025.05.19 09:30 
     

    I advise everyone not to buy it, you won’t be so angry if you trade it yourself

    Strike1983
    561
    Strike1983 2025.05.18 19:09 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Rahman Pavaleh
    2158
    Respuesta del desarrollador Rahman Pavaleh 2025.05.19 06:03
    Hello
    Thank you for posting your honest feedback.
    Ionut Constantinescu
    37
    Ionut Constantinescu 2025.04.03 12:14 
     

    I am extremely satisfied with this MT5 trading robot. It has performed exceptionally well, executing trades with precision and efficiency. The strategy is well-optimized, and the results have been consistently profitable. I have nothing to criticize—everything works flawlessly. Stability, speed, and accuracy are top-notch. Overall, this is a highly reliable and effective tool for trading. I highly recommend it!

    Rahman Pavaleh
    2158
    Respuesta del desarrollador Rahman Pavaleh 2025.04.03 13:17
    Thanks
    tyler76
    140
    tyler76 2025.03.20 04:10 
     

    The most underrated EA on web. The EA has clear entry point that everyone can understandable, not like the order EAs ambiguous entry and exit. I have been using this EA around 1month on my funded prop firm, profitable 7~8% per month within 2~3% max DD. I really admire the authors attitude like he said " EAs it will have losing trades - or periods of losses - if you cant tolerate them then this EA is not for you" Yes exactly If you want steady income without stress, this EA just right for you.

    Rahman Pavaleh
    2158
    Respuesta del desarrollador Rahman Pavaleh 2025.03.20 08:23
    Thanks
    Respuesta al comentario