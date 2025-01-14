Golden Scorpion MT5
- Rahman Pavaleh
- Versión: 1.8
- Actualizado: 21 julio 2025
Golden Scorpion EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá ninguna diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene la estabilidad a largo plazo y el rendimiento. EA encuentra puntos sensibles de precios basados en la teoría de Tiempo y Precio y ejecuta operaciones basadas en eso.
Este sistema puede trabajar con tres estrategias diferentes y cada estrategia con ajustes independientes.
Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro.
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/129679
Ventajas :
- No es una rejilla o Martingala
- Soporta SL y TP
- Gestión del riesgo en dos formas volumen fijo o riesgo fijo
- Preparado para Prop Firm
- Temporizador para trailing stop (para prop firm)
Estrategia :
- MODO A >>> Alto Riesgo >> A_MODE + B_MODE + C_MODE
- B_MODE >>>>> Combinar >>>>> Riesgo medio >> B_MODE + C_MODE
- MODO_C >>>Riesgo Bajo >> B_MODE | C_MODE
Cómo realizar la prueba retrospectiva :
- Ejecute el back test y active XAUUSD o GOLD metal
- Ajuste el marco de tiempo a 1H
- Habilite las tres estrategias : A_MODE - B_MODE - C_MODE
- Establezca su riesgo de dos maneras [ % ] (basado en Balance) o [fijo] (Volumen fijo)
Brokers y Prop firms :
- IC Market - Cuenta en efectivo(Broker)
- Robo Forex(Broker)
- Alpari - Cuenta ECN(Broker)
- FXIFY(Empresa de Prop)
- Trading funds(Prop firm)
Puede utilizar este EA para superar el reto : https://www.mql5.com/en/market/product/119633
Especificaciones :
|Par
|XAUUSD, ORO
|Marco de tiempo
|Cualquier
|Estrategias
|A_MODE - B_MODE - C_MODE
|Depósito
|$ 500 (USD)
|Configuración
|Por defecto
|Dígitos
|2 - 3
|Apalancamiento
|> 1:100
|Tipo de cuenta
|Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
|VPS
|24 / 7
Risk Disclosure - Disclaimer :
Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.
Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Advertencias :
- La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
- Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.
I have been using this EA for over 5 months, the developer support has been helpful and excellent whenever needed.