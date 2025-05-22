Scalper Investor
- Asesores Expertos
- Ihor Otkydach
- Versión: 1.6
- Actualizado: 18 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Hola, traders.
Si estás buscando un asesor experto que no solo lance operaciones por actividad, sino que trabaje con una estrategia bien pensada, te presento Scalper Investor EA. Es un experto multimoneda que ya está listo para entrar en acción con una estrategia de reversión sólida, y que pronto recibirá una actualización con una estrategia de tendencia.
Estrategia de reversión – lista para usar
Al momento de la publicación, el EA está completamente optimizado para operar con una lógica de reversión. Utiliza el canal de Keltner junto con un arsenal de filtros modernos para detectar puntos de giro con inteligencia. Nada de entradas ciegas — aquí todo es lógica pura y disciplina de mercado.
La base es operar retrocesos dentro del canal, filtrando señales con parámetros como la volatilidad, la fuerza del movimiento, la dirección de la tendencia, el spread, el deslizamiento, y mucho más. Además, está protegido para no operar durante horas muertas del mercado, como los rollovers, donde solo hay ruido y riesgo innecesario.
NOTA: en el probador de estrategias, utilice por defecto M15 EURNZD
Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller
Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller
Instructions - https://www.mql5.com/en/blogs/post/762544
Lo que ofrece la estrategia de reversión:
- Soporta 11 pares de divisas: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
- Permite elegir entre dos marcos de tiempo: M15 o H1
- Cada operación está protegida con un stop loss
- No usa martingala ni promedios
- Stop loss dinámico para una protección flexible
- El riesgo máximo se puede ajustar para mantener el drawdown bajo control (por ejemplo, máximo 5%)
- Una sola operación por símbolo — sin sobreexposición
- Apto para trading en firmas de fondeo (prop firms) y cuentas personales
- Depósito mínimo recomendado para comenzar: 500 USD
- Apalancamiento mínimo recomendado: 1:30 o superior
- Tipo de cuenta recomendado: RAW, ECN, PRO, ZERO... o cualquier otro nombre que use tu bróker para cuentas con spread reducido y ejecución directa al mercado
Lo que viene: estrategia de tendencia (en desarrollo)
Actualmente estás comprando Scalper Investor EA con la estrategia de reversión. La segunda — la estrategia de tendencia — está en desarrollo y será incluida como una actualización gratuita en un plazo de 1 a 2 meses. Esta será una gran mejora: el EA podrá detectar la dirección de la tendencia y operar a favor de ella, especialmente en instrumentos dinámicos como el oro (XAUUSD) y otros activos que tanto nos gustan a los traders (JPY, BTC, etc.).
Ten en cuenta: ahora estás pagando solo por la primera estrategia (reversión). Una vez que se publique la actualización con el sistema de tendencia, el precio del EA se duplicará (basado en el precio del momento de publicación). Por eso, acceder temprano no es solo una ventaja, ¡es una oportunidad real de obtener más por menos!
Scalper Investor EA no es un bot genérico con algoritmos reciclados. Es un proyecto con visión y potencial de crecimiento. Seguirá evolucionando: más estrategias, más portafolios, más mejoras... y sí, el precio también irá subiendo paso a paso.
La pregunta es: ¿vas a subirte ahora o cuando ya sea demasiado tarde?
I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.