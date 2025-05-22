Hola, traders.

Si estás buscando un asesor experto que no solo lance operaciones por actividad, sino que trabaje con una estrategia bien pensada, te presento Scalper Investor EA. Es un experto multimoneda que ya está listo para entrar en acción con una estrategia de reversión sólida, y que pronto recibirá una actualización con una estrategia de tendencia.

Estrategia de reversión – lista para usar



Al momento de la publicación, el EA está completamente optimizado para operar con una lógica de reversión. Utiliza el canal de Keltner junto con un arsenal de filtros modernos para detectar puntos de giro con inteligencia. Nada de entradas ciegas — aquí todo es lógica pura y disciplina de mercado.

La base es operar retrocesos dentro del canal, filtrando señales con parámetros como la volatilidad, la fuerza del movimiento, la dirección de la tendencia, el spread, el deslizamiento, y mucho más. Además, está protegido para no operar durante horas muertas del mercado, como los rollovers, donde solo hay ruido y riesgo innecesario.

NOTA: en el probador de estrategias, utilice por defecto M15 EURNZD

Lo que ofrece la estrategia de reversión:



Soporta 11 pares de divisas: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

Permite elegir entre dos marcos de tiempo: M15 o H1

Cada operación está protegida con un stop loss

No usa martingala ni promedios

Stop loss dinámico para una protección flexible

El riesgo máximo se puede ajustar para mantener el drawdown bajo control (por ejemplo, máximo 5%)

Una sola operación por símbolo — sin sobreexposición

Apto para trading en firmas de fondeo (prop firms) y cuentas personales

Depósito mínimo recomendado para comenzar: 500 USD

Apalancamiento mínimo recomendado: 1:30 o superior

Tipo de cuenta recomendado: RAW, ECN, PRO, ZERO... o cualquier otro nombre que use tu bróker para cuentas con spread reducido y ejecución directa al mercado

Lo que viene: estrategia de tendencia (en desarrollo)



Actualmente estás comprando Scalper Investor EA con la estrategia de reversión. La segunda — la estrategia de tendencia — está en desarrollo y será incluida como una actualización gratuita en un plazo de 1 a 2 meses. Esta será una gran mejora: el EA podrá detectar la dirección de la tendencia y operar a favor de ella, especialmente en instrumentos dinámicos como el oro (XAUUSD) y otros activos que tanto nos gustan a los traders (JPY, BTC, etc.).