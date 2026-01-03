Este es un sofisticado **TrendDashboardPro* optimizado para **Deriv Índices sintéticos,cfd,crypto,metales y pares de divisas**. cómo funciona:





## **ESTRATEGIA GENERAL**

Este EA utiliza **Multiple Moving Average Crossovers** con **filtros avanzados** para negociar tendencias mediante la comprobación de todos los plazos de M1 a MN a través de la confluencia más fuerte de todos los plazos, está específicamente optimizado para índices sintéticos (índices de volatilidad) que tienen características diferentes a los pares de divisas tradicionales, también funciona con cfd, crypto, metales y pares de divisas con alta precisión.





### **. Principales características avanzadas**





#### **A. Filtros inteligentes (lo que lo hace sofisticado)**

1. **Filtro de Volatilidad (ATR)**:

- Mide la volatilidad del mercado utilizando el Average True Range

- Sólo opera cuando la volatilidad está por encima del umbral "MinVolatility

- Evita la negociación en mercados planos y de baja volatilidad





2. **Filtro RSI**:

- Utiliza el RSI para evitar condiciones de sobrecompra/sobreventa.

- Sólo opera cuando el RSI está entre "RSIOSLevel" (30) y "RSIOSBLevel" (70).

- Evita entrar en operaciones en los extremos





#### **B. Funciones de gestión del riesgo**

1. **Trailing Stop Loss**:

- Mueve el stop loss a medida que la operación se vuelve rentable

- Comienza después de `TrailStartPips` (300 pips)

- Se mueve en incrementos de `TrailStepPips` (100 pips)





2. **Tamaño de lote flexible

- Basado en el riesgo**: Calcula el tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo de la cuenta

- Lote Fijo**: Utiliza `LoteFijo` si `PorcentajeRiesgo = 0`.

- Fórmula: Lote = (Saldo × Riesgo%) / (SL en pips × Valor de Tick)`.





3. **Límites de operación**:

- Límite máximo de operaciones (`MaxTrades = 5`)

- Opción de aplicar o no a través de `UseMaxTradesLimit`.





#### **C. Gestión de posiciones

1. **Cierre de señales opuestas**: Cierra las operaciones existentes cuando aparece la señal contraria

2. **Prevención de señales duplicadas**: `UnaOrdenPorSeñal` previene múltiples operaciones en la misma señal

3. **Operaciones basadas en velas**: "OneOrderPerCandle" limita a una operación por vela.





## CÓMO PROCESA LOS TICKS





### **Optimizado para Deriv Synthetics:**

1. **Procesamiento de ticks**: `UsePerTick = true` para máxima capacidad de respuesta.

2. **ORDER_FILLING_IOC**: Tipo de orden inmediata o cancelación (recomendado para sintéticos).

3. **Lógica de reintentos**: Hasta 5 reintentos con retardos de 200ms para condiciones de mercado concurridas.

4. **Gestión de errores**: Códigos de error específicos para índices sintéticos





```





## CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DE LOS ÍNDICES SINTÉTICOS





### **1. Optimizaciones específicas para índices sintéticos**

- **Alta tolerancia al deslizamiento**: `MaxSlippage = 20 puntos` (los sintéticos suelen tener diferenciales más amplios)

- Ejecución rápida**: El tipo de ejecución IOC evita las órdenes colgadas

- Gestión de errores**: Incluye códigos de error específicos para sintéticos (4756)

- Sin restricciones de sesión**: Los sintéticos negocian 24/7





### **2. Adaptación a la volatilidad**

- Filtro ATR**: Esencial para los sintéticos que pueden tener picos repentinos de volatilidad

- **Wide Stop Losses**: SL de 500 pips por defecto (los sintéticos se mueven rápido)

- Grandes Take Profits**: Por defecto 1000 pips TP





## **PARÁMETROS DE ENTRADA CATEGORIZADOS**





### **Generación de Señales:**

- `FastMAPeriod/SlowMAPeriod`: Periodos MA (5/20)

- `Método MA`: SMA por defecto

- `ReverseMode`: Invertir señales





### **Gestión del riesgo:**

- `RiskPercent`: Riesgo por operación (0 = lote fijo)

- `StopLossPips/TakeProfitPips`: En pips (no puntos)

- UseTrailingStop`: Habilitar trailing

- `TrailStartPips/TrailStepPips`: Parámetros de arrastre





### **Filtros:**

- `UseVolatilityFilter`: Filtro basado en ATR

- `MinVolatility`: Valor mínimo de ATR

- `UseRSIFilter`: Filtro RSI

- `RSIPeriod/RSIOBLevel/RSIOSLevel`: Parámetros RSI





### **Gestión de operaciones:**

- `MaxTrades`: Máximo de operaciones abiertas

- `CloseOnOppositeSignal`: Cerrar en señales contrarias

- `OneOrderPerCandle/OneOrderPerSignal`: Control de frecuencia de operaciones





### **Ejecución:**

- `MaxRetries/RetryDelayMs`: Reintentos de ejecución de la orden

- `MaxSlippage`: Máximo deslizamiento permitido





## **VENTAJAS**





### **1. Para índices sintéticos, cfd, criptomonedas, metales y pares de divisas**.

- Ejecución rápida**: Crítico para mercados sintéticos de rápido movimiento

- Filtros de volatilidad**: Se adapta a las condiciones cambiantes de volatilidad

- **Sólida gestión de errores**: Gestiona los errores más comunes de las plataformas sintéticas

- Negociación 24 horas al día, 7 días a la semana Sin restricciones de sesión





### **2. Ventajas generales:**

- Múltiples filtros**: Reduce las señales falsas

- **Gestión avanzada del riesgo**: Trailing stops, riesgo porcentual

- Límites de negociación**: Evita el exceso de operaciones

- Lógica de señales claras**: Fácil de entender y optimizar



