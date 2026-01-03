TrendDashboardPro
- Asesores Expertos
- Abraham Apotierioluwa Apesinola
- Versión: 3.5
- Activaciones: 5
Este es un sofisticado **TrendDashboardPro* optimizado para **Deriv Índices sintéticos,cfd,crypto,metales y pares de divisas**. cómo funciona:
## **ESTRATEGIA GENERAL**
Este EA utiliza **Multiple Moving Average Crossovers** con **filtros avanzados** para negociar tendencias mediante la comprobación de todos los plazos de M1 a MN a través de la confluencia más fuerte de todos los plazos, está específicamente optimizado para índices sintéticos (índices de volatilidad) que tienen características diferentes a los pares de divisas tradicionales, también funciona con cfd, crypto, metales y pares de divisas con alta precisión.
### **. Principales características avanzadas**
#### **A. Filtros inteligentes (lo que lo hace sofisticado)**
1. **Filtro de Volatilidad (ATR)**:
- Mide la volatilidad del mercado utilizando el Average True Range
- Sólo opera cuando la volatilidad está por encima del umbral "MinVolatility
- Evita la negociación en mercados planos y de baja volatilidad
2. **Filtro RSI**:
- Utiliza el RSI para evitar condiciones de sobrecompra/sobreventa.
- Sólo opera cuando el RSI está entre "RSIOSLevel" (30) y "RSIOSBLevel" (70).
- Evita entrar en operaciones en los extremos
#### **B. Funciones de gestión del riesgo**
1. **Trailing Stop Loss**:
- Mueve el stop loss a medida que la operación se vuelve rentable
- Comienza después de `TrailStartPips` (300 pips)
- Se mueve en incrementos de `TrailStepPips` (100 pips)
2. **Tamaño de lote flexible
- Basado en el riesgo**: Calcula el tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo de la cuenta
- Lote Fijo**: Utiliza `LoteFijo` si `PorcentajeRiesgo = 0`.
- Fórmula: Lote = (Saldo × Riesgo%) / (SL en pips × Valor de Tick)`.
3. **Límites de operación**:
- Límite máximo de operaciones (`MaxTrades = 5`)
- Opción de aplicar o no a través de `UseMaxTradesLimit`.
#### **C. Gestión de posiciones
1. **Cierre de señales opuestas**: Cierra las operaciones existentes cuando aparece la señal contraria
2. **Prevención de señales duplicadas**: `UnaOrdenPorSeñal` previene múltiples operaciones en la misma señal
3. **Operaciones basadas en velas**: "OneOrderPerCandle" limita a una operación por vela.
## CÓMO PROCESA LOS TICKS
### **Optimizado para Deriv Synthetics:**
1. **Procesamiento de ticks**: `UsePerTick = true` para máxima capacidad de respuesta.
2. **ORDER_FILLING_IOC**: Tipo de orden inmediata o cancelación (recomendado para sintéticos).
3. **Lógica de reintentos**: Hasta 5 reintentos con retardos de 200ms para condiciones de mercado concurridas.
4. **Gestión de errores**: Códigos de error específicos para índices sintéticos
```
## CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DE LOS ÍNDICES SINTÉTICOS
### **1. Optimizaciones específicas para índices sintéticos**
- **Alta tolerancia al deslizamiento**: `MaxSlippage = 20 puntos` (los sintéticos suelen tener diferenciales más amplios)
- Ejecución rápida**: El tipo de ejecución IOC evita las órdenes colgadas
- Gestión de errores**: Incluye códigos de error específicos para sintéticos (4756)
- Sin restricciones de sesión**: Los sintéticos negocian 24/7
### **2. Adaptación a la volatilidad**
- Filtro ATR**: Esencial para los sintéticos que pueden tener picos repentinos de volatilidad
- **Wide Stop Losses**: SL de 500 pips por defecto (los sintéticos se mueven rápido)
- Grandes Take Profits**: Por defecto 1000 pips TP
## **PARÁMETROS DE ENTRADA CATEGORIZADOS**
### **Generación de Señales:**
- `FastMAPeriod/SlowMAPeriod`: Periodos MA (5/20)
- `Método MA`: SMA por defecto
- `ReverseMode`: Invertir señales
### **Gestión del riesgo:**
- `RiskPercent`: Riesgo por operación (0 = lote fijo)
- `StopLossPips/TakeProfitPips`: En pips (no puntos)
- UseTrailingStop`: Habilitar trailing
- `TrailStartPips/TrailStepPips`: Parámetros de arrastre
### **Filtros:**
- `UseVolatilityFilter`: Filtro basado en ATR
- `MinVolatility`: Valor mínimo de ATR
- `UseRSIFilter`: Filtro RSI
- `RSIPeriod/RSIOBLevel/RSIOSLevel`: Parámetros RSI
### **Gestión de operaciones:**
- `MaxTrades`: Máximo de operaciones abiertas
- `CloseOnOppositeSignal`: Cerrar en señales contrarias
- `OneOrderPerCandle/OneOrderPerSignal`: Control de frecuencia de operaciones
### **Ejecución:**
- `MaxRetries/RetryDelayMs`: Reintentos de ejecución de la orden
- `MaxSlippage`: Máximo deslizamiento permitido
## **VENTAJAS**
### **1. Para índices sintéticos, cfd, criptomonedas, metales y pares de divisas**.
- Ejecución rápida**: Crítico para mercados sintéticos de rápido movimiento
- Filtros de volatilidad**: Se adapta a las condiciones cambiantes de volatilidad
- **Sólida gestión de errores**: Gestiona los errores más comunes de las plataformas sintéticas
- Negociación 24 horas al día, 7 días a la semana Sin restricciones de sesión
### **2. Ventajas generales:**
- Múltiples filtros**: Reduce las señales falsas
- **Gestión avanzada del riesgo**: Trailing stops, riesgo porcentual
- Límites de negociación**: Evita el exceso de operaciones
- Lógica de señales claras**: Fácil de entender y optimizar