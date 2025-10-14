One Man Army

5

Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta. Ahora, veamos los detalles.

Para realizar la prueba, utilice el par de divisas EURCAD y el intervalo de tiempo M15 One Man Army fue desarrollado tras extensas pruebas en múltiples activos y diferentes fases del mercado. El comportamiento del sistema es estable, predecible y fácil de analizar. Está diseñado para traders que valoran el control, la seguridad y un enfoque sistemático.

LIVE SIGNAL "Double shot" - Click here

LIVE SIGNAL "М15" - Click here

Installation and setup guide – HERE


Características principales

  • Sin martingala ni promedios
  • Cada operación está protegida con un Stop Loss
  • Adecuado tanto para trading personal como para firmas Prop
  • Marco temporal de trading: M15
  • Activos: 17 pares de divisas
  • Apalancamiento recomendado: cualquiera (desde 1:30 en adelante)
  • Capital mínimo recomendado: 500 USD

Hoja de ruta de desarrollo de One Man Army

En los próximos meses tras su lanzamiento, planeo desarrollar el proyecto One Man Army en las siguientes direcciones:

  • Actualizaciones regulares de archivos de configuración cada 6 meses, asegurando que el sistema se mantenga alineado con las condiciones actuales del mercado
  • Desarrollo de un algoritmo adicional de scalping con una duración media de operación de 5 a 10 horas (como cartera adicional)
  • Creación de un algoritmo avanzado de cobertura con posiciones bloqueadas en dos direcciones (como cartera adicional)
  • Implementación de un algoritmo de múltiples posiciones (2–3 operaciones simultáneas) con salidas escalonadas basadas en Fibonacci — otra opción de cartera adicional

En resumen, tendrás un algoritmo estable y adaptable al mercado, capaz de operar bajo cuatro estrategias de trading diferentes.

Descripción detallada

  • One Man Army utiliza órdenes limitadas pendientes, entrando al mercado solo en zonas con alta probabilidad de reversión. Sin persecución de precios ni entradas aleatorias: solo posicionamiento estructurado y planificado.
  • Cada operación está protegida con su propio Stop Loss, calculado dinámicamente según la estructura del mercado. Esto significa una protección sólida del capital, tanto para depósitos pequeños desde 500 USD como para cuentas más grandes.
  • Sin martingala, sin promediar: sin trading en red, sin duplicar posiciones, sin lógica de apuestas. Solo exposición controlada y gestión de riesgos profesional.
  • 17 instrumentos, una sola cartera. Una estrategia multimoneda que distribuye el riesgo entre los principales pares, garantizando un comportamiento equilibrado y estable bajo diferentes condiciones del mercado.
  • Apto para cuentas personales y de firmas Prop, cumpliendo con los más estrictos estándares de gestión de riesgo.
  • Accesible para todos: solo se necesita 500 USD para comenzar, y no se requiere un apalancamiento alto (1:30 es suficiente).
  • Compatible con cualquier bróker MT5 en todo el mundo: probado y operativo en brókeres de Europa, Estados Unidos y Asia.
  • Operación totalmente automatizada: sin emociones, sigue las reglas y mantiene la disciplina 24/5.

Tú mantienes el control — el algoritmo hace el trabajo pesado.
Comentarios 7
SEAN
190
SEAN 2025.12.11 16:29 
 

I usually only take the time to write a review once the EAior has fully recovered its cost on a live account—and I'm pleased to say this one has done exactly that in a short period. Ihor has truly delivered an impressive EA here, operating effectively as a one-man development team. The performance has been strong, with consistent results that have exceeded my initial expectations, though there will be loss hanging there, but profitable ones fill the gap eventually. It's true that Ihor's EAs typically require opening 10+ charts to set up all pairs properly, but this is a small effort well worth making. Maybe it is the way to demonstrates respect for the developer's work, maximizes the bot's potential, and aligns perfectly with the important principle of diversification in trading. I genuinely hope this EA continues to receive the recognition and positive feedback it deserves, especially as future updates are released. Thank you, Ihor, for creating such a high-quality EA. I look forward to future improvements and continued strong performance

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.11.21 02:21 
 

What an impressively low drawdown—I'm amazed. I've used it for a month now, and this past month ended in profit. Of course, when I run long-term backtests using all pairs in the analyzer, there are months with losses. But honestly, knowing that it can go down is actually reassuring. An EA that never loses makes me fear it might one day wipe out everything, and I can't sleep at night using something like that. I'm also relying on other indicators. As always, it's truly professional work.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.11.10 16:34 
 

I bought this EA a few weeks ago and it's a very stable one. The last weeks were difficult ones and the EA kept performing very well. It will not be my last EA I buy from Ihor.

