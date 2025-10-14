Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta. Ahora, veamos los detalles.





Características principales

Sin martingala ni promedios

Cada operación está protegida con un Stop Loss

Adecuado tanto para trading personal como para firmas Prop

Marco temporal de trading: M15

Activos: 17 pares de divisas

Apalancamiento recomendado: cualquiera (desde 1:30 en adelante)

Capital mínimo recomendado: 500 USD

Hoja de ruta de desarrollo de One Man Army En los próximos meses tras su lanzamiento, planeo desarrollar el proyecto One Man Army en las siguientes direcciones: Actualizaciones regulares de archivos de configuración cada 6 meses, asegurando que el sistema se mantenga alineado con las condiciones actuales del mercado

Desarrollo de un algoritmo adicional de scalping con una duración media de operación de 5 a 10 horas (como cartera adicional)

Creación de un algoritmo avanzado de cobertura con posiciones bloqueadas en dos direcciones (como cartera adicional)

Implementación de un algoritmo de múltiples posiciones (2–3 operaciones simultáneas) con salidas escalonadas basadas en Fibonacci — otra opción de cartera adicional En resumen, tendrás un algoritmo estable y adaptable al mercado, capaz de operar bajo cuatro estrategias de trading diferentes.

Descripción detallada One Man Army utiliza órdenes limitadas pendientes, entrando al mercado solo en zonas con alta probabilidad de reversión. Sin persecución de precios ni entradas aleatorias: solo posicionamiento estructurado y planificado.

Cada operación está protegida con su propio Stop Loss, calculado dinámicamente según la estructura del mercado. Esto significa una protección sólida del capital, tanto para depósitos pequeños desde 500 USD como para cuentas más grandes.

Sin martingala, sin promediar: sin trading en red, sin duplicar posiciones, sin lógica de apuestas. Solo exposición controlada y gestión de riesgos profesional.

17 instrumentos, una sola cartera. Una estrategia multimoneda que distribuye el riesgo entre los principales pares, garantizando un comportamiento equilibrado y estable bajo diferentes condiciones del mercado.

Apto para cuentas personales y de firmas Prop, cumpliendo con los más estrictos estándares de gestión de riesgo.

Accesible para todos: solo se necesita 500 USD para comenzar, y no se requiere un apalancamiento alto (1:30 es suficiente).

Compatible con cualquier bróker MT5 en todo el mundo: probado y operativo en brókeres de Europa, Estados Unidos y Asia.

Operación totalmente automatizada: sin emociones, sigue las reglas y mantiene la disciplina 24/5.

Tú mantienes el control — el algoritmo hace el trabajo pesado.