TDI Smart Levels Ultimate

📌 Visión General

TDI Smart Money Ultimate (MT5) es unAsesor Experto de grado profesional diseñado para los traders que entiendenel trading basado en confluencia y la ejecución controlada de rejilla.

Este EA es unverdadero puerto MT5 (lógica 1-a-1) de la versión MT4 probada, preservandocada regla de negociación, filtro y mecanismo de riesgosin simplificación.

Combina:

  • Índice Dinámico de Traders (TDI)

  • Conceptos de Smart Money

  • Zonas de oferta y demanda

  • Prima/descuento Fibonacci

  • Filtros de tendencia (EMA + HMA interna)

  • Gestión de la parrilla multicesta

  • TP/SL dinámico de la cesta

  • Alertas e informes de Telegram

Todas las operaciones se gestionan anivel de cesta, no por orden dándoteun control profesional del riesgo.

🧠 Lógica de negociación (Cómo funciona)

1️⃣ Generación de señales (cestas independientes)

Cada señal creasu propia cesta:

  • TDI Cross

  • MBL Cross

  • TDI Sharkfin

Cada cesta

  • Tienesu propio número mágico

  • Se gestionade forma independiente

  • Puede escalarse utilizando la lógica de cuadrícula

2️⃣ Filtros Confluence (opcionales y modulares)

Puede activar o desactivar cada filtro de forma independiente:

  • Guía de niveles

    • Desactivado

    • Nivel 50

    • Zonas de compra/venta personalizadas (por ejemplo, 30/70)

  • Filtro de tendencia

    • Cruce rápido/lento de EMA

    • Pendiente interna HMA (no iCustom)

  • Zonas de oferta y demanda

    • Zonas basadas en estructura usando expansión ATR

  • Filtro Fibonacci

    • Detección automática de prima / descuento (5061,8%)

Si los filtros de Zona y Fibonacci están desactivados, el EA opera normalmente.

3️⃣ Sistema de cuadrícula multicesta (controlado)

La expansión de la rejilla esopcional y totalmente controlada:

  • Modos de rejilla:

    • Desde la última adición (tick)

    • Cierre de vela

    • Rejilla expandida (la distancia aumenta con las sumas)

  • Escalado del lote:

    • Lote fijo

    • Tamaño de lote basado en el riesgo

    • Multiplicador de lote por adición

  • Máximo de adiciones a la rejilla

⚠️ Este NO es un EA de martingala ciega
La lógica de rejilla sólo se activatras una señal válida.

4️⃣ Gestión del riesgo a nivel de cesta (Profesional)

Cada cesta soporta:

Modos Take Profit

  • Pips desde el punto de equilibrio

  • Dinero fijo

  • % del capital

  • TP dinámico ( se aprieta después de añadir la rejilla)

Modos Stop Loss

  • Dinero fijo

  • de capital

  • Pips desde el punto de equilibrio

  • SL global opcional (modo agresivo)

Todas las salidas se gestionan anivel de cesta, no de operaciones individuales.

Cuadro de mandos y supervisión

El panel de control muestra:

  • Cestas activas

  • P/L flotante

  • Rendimiento diario / semanal / mensual

  • Número de aciertos del SL de la cesta

  • Estadísticas de ganancias / pérdidas

📲 Integración con Telegram (Sin DLLs)

Notificaciones opcionales de Telegram víaWebRequest:

  • Nueva cesta abierta

  • Cesta cerrada (TP / SL)

  • Informe de rendimiento diario opcional

Funciona conreglas de mercado MQL5 ( sin DLLs, sin archivos externos).

⚙️ Resumen de características principales

✔ Auténtico Asesor Experto MT5 (no requiere indicadores)
✔ Compatible con cuentas de cobertura
✔ HMA interno (no iCustom)
✔ Arquitectura multicesta
✔ Lógica de rejilla avanzada (opcional)
✔ TP dinámico tras añadir rejilla
✔ Confirmación de tendencia EMA + HMA
✔ Filtros de oferta y demanda + Fibonacci
✔ Alertas e informes de Telegram
✔ Entradas totalmente configurables
✔ Adecuado para supervisión manual o semiautomatización

⚠️ Notas importantes (Conformidad con el mercado)

  • Este EANO garantiza beneficios

  • El trading en grid implicariesgo y requiere un capital adecuado

  • Se utiliza mejor enlas divisas principales

  • Plazos recomendados:M15 H1

  • Siempre probar endemo primero

Para quién es este EA

✔ Los comerciantes que entiendenTDI & conceptos Smart Money
✔ Los usuarios que quierenel control a nivel de cesta, no los robots de una sola operación
✔ Los comerciantes que quierenflexibilidad, no la lógica bloqueada
✔ Los que prefierenla transparencia sobre los sistemas de caja negra

📌 Nota final

TDI Smart Money Ultimate (MT5) no es un EA de juguete para configurar y olvidarse.
Es unaherramienta de trading profesional diseñada para traders que valoranla estructura, la confluencia y la ejecución controlada.


Otros productos de este autor
TDI Pro Grid Basket EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
Resumen: TDI Pro Grid Basket EA es un Asesor Experto basado en la cuadrícula que combina el poder de las señales del Índice Dinámico de Traders (TDI) con la gestión inteligente del dinero de la cesta. Está diseñado para el comercio de tendencia con rejilla flexible agrega, tamaño de lote basado en el riesgo, y acumulativa a nivel de cesta de tomar ganancias. Características principales: Señales TDI: Sharkfin, cruce MBL y cruce MA (configurable, ANY/ALL). Filtro de tendencia: Filtro de confirma
LFA EA Pro
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
Visión general TDI Grid Basket v2.30a es un EA de cesta múltiple construido en torno a las señales del Índice Dinámico de Traders (TDI) . Abre una operación inicial cuando las condiciones de su TDI se alinean, y luego gestiona la posición como una cesta , añadiendo entradas en la parrilla sólo cuando el precio se mueve en contra de la última entrada por un paso de parrilla definido. El EA tiene como objetivo una toma de beneficios a nivel de cesta (desde el punto de equilibrio) e incluye un clar
LFA TDI entry
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Indicadores
Motor de señales TDI (3 tipos de señales) Aleta de tiburón (reentrada) Cruz MBL Cruz MA (cruz verde/roja) Filtro de guía de nivel Elige cómo se validan las señales alrededor del nivel medio (por defecto 50): Modo ZONA Modo CROSS50 Nivel medio y tolerancia personalizados Filtros de tendencia Filtro de tendencia EMA opcional (EMA rápida/lenta). Filtro HMA opcional (requiere el indicador HMA si está activado) Modos de entrada Modo conservador : una cesta a la vez por símbolo. Modo agresivo :
TDI Smart EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
Visión general TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 es un sistema de trading automatizado construido en torno al Índice Dinámico de Traders (TDI) y la confluencia del estilo smart-money. El EA abre operaciones sólo cuando sus condiciones de señal TDI seleccionadas se alinean con filtros opcionales como zonas de Oferta/Demanda , prima/descuento Fibonacci y filtros de tendencia . Cada señal puede crear su propia cesta independiente, lo que significa que el EA puede gestionar múltiples cestas
HMA Multi Basket Grid EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
HMA Multi-Basket Grid EA (MT4) HMA Multi-Basket Grid EA es un sistema de trading automatizado basado en reglas para MetaTrader 4 diseñado para gestionar múltiples cestas comerciales independientes utilizando un enfoque de cuadrícula estructurada. El Asesor Experto se centra en la gestión de órdenes, el control de cestas y la gestión de riesgos , por lo que es adecuado para los operadores que desean un marco de cuadrícula organizada en lugar de un sistema de una sola operación. Características
TDI Smart Level Ultimate
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Asesores Expertos
TDI Smart Money - Ultimate EA (MT4) TDI Smart Money - Ultimate EA es un sistema de trading automatizado basado en reglas para MetaTrader 4, construido en torno a la confluencia del Traders Dynamic Index (TDI) y el estilo smart-money. El Asesor Experto está diseñado para gestionar las operaciones de forma sistemática utilizando la lógica de cesta , filtros opcionales, y robustas salvaguardas de ejecución que cumplen con los requisitos de MetaTrader Market . Características principales Lógica d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario