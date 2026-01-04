TDI Smart Levels Ultimate
- Asesores Expertos
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Versión: 4.50
- Activaciones: 5
📌 Visión General
TDI Smart Money Ultimate (MT5) es unAsesor Experto de grado profesional diseñado para los traders que entiendenel trading basado en confluencia y la ejecución controlada de rejilla.
Este EA es unverdadero puerto MT5 (lógica 1-a-1) de la versión MT4 probada, preservandocada regla de negociación, filtro y mecanismo de riesgosin simplificación.
Combina:
-
Índice Dinámico de Traders (TDI)
-
Conceptos de Smart Money
-
Zonas de oferta y demanda
-
Prima/descuento Fibonacci
-
Filtros de tendencia (EMA + HMA interna)
-
Gestión de la parrilla multicesta
-
TP/SL dinámico de la cesta
-
Alertas e informes de Telegram
Todas las operaciones se gestionan anivel de cesta, no por orden dándoteun control profesional del riesgo.
🧠 Lógica de negociación (Cómo funciona)
1️⃣ Generación de señales (cestas independientes)
Cada señal creasu propia cesta:
-
TDI Cross
-
MBL Cross
-
TDI Sharkfin
Cada cesta
-
Tienesu propio número mágico
-
Se gestionade forma independiente
-
Puede escalarse utilizando la lógica de cuadrícula
2️⃣ Filtros Confluence (opcionales y modulares)
Puede activar o desactivar cada filtro de forma independiente:
-
Guía de niveles
-
Desactivado
-
Nivel 50
-
Zonas de compra/venta personalizadas (por ejemplo, 30/70)
-
-
Filtro de tendencia
-
Cruce rápido/lento de EMA
-
Pendiente interna HMA (no iCustom)
-
-
Zonas de oferta y demanda
-
Zonas basadas en estructura usando expansión ATR
-
-
Filtro Fibonacci
-
Detección automática de prima / descuento (5061,8%)
-
Si los filtros de Zona y Fibonacci están desactivados, el EA opera normalmente.
3️⃣ Sistema de cuadrícula multicesta (controlado)
La expansión de la rejilla esopcional y totalmente controlada:
-
Modos de rejilla:
-
Desde la última adición (tick)
-
Cierre de vela
-
Rejilla expandida (la distancia aumenta con las sumas)
-
-
Escalado del lote:
-
Lote fijo
-
Tamaño de lote basado en el riesgo
-
Multiplicador de lote por adición
-
-
Máximo de adiciones a la rejilla
⚠️ Este NO es un EA de martingala ciega
La lógica de rejilla sólo se activatras una señal válida.
4️⃣ Gestión del riesgo a nivel de cesta (Profesional)
Cada cesta soporta:
Modos Take Profit
-
Pips desde el punto de equilibrio
-
Dinero fijo
-
% del capital
-
TP dinámico ( se aprieta después de añadir la rejilla)
Modos Stop Loss
-
Dinero fijo
-
de capital
-
Pips desde el punto de equilibrio
-
SL global opcional (modo agresivo)
Todas las salidas se gestionan anivel de cesta, no de operaciones individuales.
Cuadro de mandos y supervisión
El panel de control muestra:
-
Cestas activas
-
P/L flotante
-
Rendimiento diario / semanal / mensual
-
Número de aciertos del SL de la cesta
-
Estadísticas de ganancias / pérdidas
📲 Integración con Telegram (Sin DLLs)
Notificaciones opcionales de Telegram víaWebRequest:
-
Nueva cesta abierta
-
Cesta cerrada (TP / SL)
-
Informe de rendimiento diario opcional
Funciona conreglas de mercado MQL5 ( sin DLLs, sin archivos externos).
⚙️ Resumen de características principales
✔ Auténtico Asesor Experto MT5 (no requiere indicadores)
✔ Compatible con cuentas de cobertura
✔ HMA interno (no iCustom)
✔ Arquitectura multicesta
✔ Lógica de rejilla avanzada (opcional)
✔ TP dinámico tras añadir rejilla
✔ Confirmación de tendencia EMA + HMA
✔ Filtros de oferta y demanda + Fibonacci
✔ Alertas e informes de Telegram
✔ Entradas totalmente configurables
✔ Adecuado para supervisión manual o semiautomatización
⚠️ Notas importantes (Conformidad con el mercado)
-
Este EANO garantiza beneficios
-
El trading en grid implicariesgo y requiere un capital adecuado
-
Se utiliza mejor enlas divisas principales
-
Plazos recomendados:M15 H1
-
Siempre probar endemo primero
Para quién es este EA
✔ Los comerciantes que entiendenTDI & conceptos Smart Money
✔ Los usuarios que quierenel control a nivel de cesta, no los robots de una sola operación
✔ Los comerciantes que quierenflexibilidad, no la lógica bloqueada
✔ Los que prefierenla transparencia sobre los sistemas de caja negra
📌 Nota final
TDI Smart Money Ultimate (MT5) no es un EA de juguete para configurar y olvidarse.
Es unaherramienta de trading profesional diseñada para traders que valoranla estructura, la confluencia y la ejecución controlada.