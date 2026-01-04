TDI Smart Levels Ultimate

📌 Visión General

TDI Smart Money Ultimate (MT5) es unAsesor Experto de grado profesional diseñado para los traders que entiendenel trading basado en confluencia y la ejecución controlada de rejilla.

Este EA es unverdadero puerto MT5 (lógica 1-a-1) de la versión MT4 probada, preservandocada regla de negociación, filtro y mecanismo de riesgosin simplificación.

Combina:

Índice Dinámico de Traders (TDI)

Conceptos de Smart Money

Zonas de oferta y demanda

Prima/descuento Fibonacci

Filtros de tendencia (EMA + HMA interna)

Gestión de la parrilla multicesta

TP/SL dinámico de la cesta

Alertas e informes de Telegram

Todas las operaciones se gestionan anivel de cesta, no por orden dándoteun control profesional del riesgo.

🧠 Lógica de negociación (Cómo funciona)

1️⃣ Generación de señales (cestas independientes)

Cada señal creasu propia cesta:

TDI Cross

MBL Cross

TDI Sharkfin

Cada cesta

Tiene su propio número mágico

Se gestiona de forma independiente

Puede escalarse utilizando la lógica de cuadrícula

2️⃣ Filtros Confluence (opcionales y modulares)

Puede activar o desactivar cada filtro de forma independiente:

Guía de niveles Desactivado Nivel 50 Zonas de compra/venta personalizadas (por ejemplo, 30/70)

Filtro de tendencia Cruce rápido/lento de EMA Pendiente interna HMA (no iCustom)

Zonas de oferta y demanda Zonas basadas en estructura usando expansión ATR

Filtro Fibonacci Detección automática de prima / descuento (5061,8%)



Si los filtros de Zona y Fibonacci están desactivados, el EA opera normalmente.

3️⃣ Sistema de cuadrícula multicesta (controlado)

La expansión de la rejilla esopcional y totalmente controlada:

Modos de rejilla: Desde la última adición (tick) Cierre de vela Rejilla expandida (la distancia aumenta con las sumas)

Escalado del lote: Lote fijo Tamaño de lote basado en el riesgo Multiplicador de lote por adición

Máximo de adiciones a la rejilla

⚠️ Este NO es un EA de martingala ciega

La lógica de rejilla sólo se activatras una señal válida.

4️⃣ Gestión del riesgo a nivel de cesta (Profesional)

Cada cesta soporta:

Modos Take Profit

Pips desde el punto de equilibrio

Dinero fijo

% del capital

TP dinámico ( se aprieta después de añadir la rejilla)

Modos Stop Loss

Dinero fijo

de capital

Pips desde el punto de equilibrio

SL global opcional (modo agresivo)

Todas las salidas se gestionan anivel de cesta, no de operaciones individuales.

Cuadro de mandos y supervisión

El panel de control muestra:

Cestas activas

P/L flotante

Rendimiento diario / semanal / mensual

Número de aciertos del SL de la cesta

Estadísticas de ganancias / pérdidas

📲 Integración con Telegram (Sin DLLs)

Notificaciones opcionales de Telegram víaWebRequest:

Nueva cesta abierta

Cesta cerrada (TP / SL)

Informe de rendimiento diario opcional

Funciona conreglas de mercado MQL5 ( sin DLLs, sin archivos externos).

⚙️ Resumen de características principales

✔ Auténtico Asesor Experto MT5 (no requiere indicadores)

✔ Compatible con cuentas de cobertura

✔ HMA interno (no iCustom)

✔ Arquitectura multicesta

✔ Lógica de rejilla avanzada (opcional)

✔ TP dinámico tras añadir rejilla

✔ Confirmación de tendencia EMA + HMA

✔ Filtros de oferta y demanda + Fibonacci

✔ Alertas e informes de Telegram

✔ Entradas totalmente configurables

✔ Adecuado para supervisión manual o semiautomatización

⚠️ Notas importantes (Conformidad con el mercado)

Este EA NO garantiza beneficios

El trading en grid implica riesgo y requiere un capital adecuado

Se utiliza mejor en las divisas principales

Plazos recomendados: M15 H1

Siempre probar endemo primero

Para quién es este EA

✔ Los comerciantes que entiendenTDI & conceptos Smart Money

✔ Los usuarios que quierenel control a nivel de cesta, no los robots de una sola operación

✔ Los comerciantes que quierenflexibilidad, no la lógica bloqueada

✔ Los que prefierenla transparencia sobre los sistemas de caja negra

📌 Nota final

TDI Smart Money Ultimate (MT5) no es un EA de juguete para configurar y olvidarse.

Es unaherramienta de trading profesional diseñada para traders que valoranla estructura, la confluencia y la ejecución controlada.