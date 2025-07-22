GBP Miner Pro MT5

5

GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones.

Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD.


"GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio > $ 499]

MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144

Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565


Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2320286?source=Site+Perfil

Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram

Señal MT5 :

  • Inicio de sesión : 15189220
  • Contraseña Inversor : GBPMinerpro@1
  • Servidor : Alpari-MT5


Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.


Ventajas :

  • No es unGrid o Martingale
  • SoportaSL y TP
  • Gestión inteligente de dinero y sistema de gestión de posiciones
  • Preparado para Prop Firm
  • Temporizador para trailing stop (para prop firm)
  • De 1 a 3 operaciones al día (por supuesto, habrá días en los que no habrá ninguna operación)


Especificaciones :

Par GBPUSD
Marco de tiempo Cualquiera (H1)
Depósito >= $ 200 (USD)
Configuración Por defecto
Apalancamiento >= 1:100
Tipo de cuenta Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
VPS 24 / 7


Cómo hacer Back test :

  • Ejecute la prueba retrospectiva y active GBPUSD
  • Ajuste el marco de tiempo a 1H
  • Hay ajustes por defecto, sólo tiene que establecer el saldo de la cuenta a $ 500
  • Configure los Datos y elModelo a 1Minuto OHLC O Cada Tick Basado en Ticks Reales
  • Si no se crea ninguna posición, active Order Type Run en la configuración.


Risk Disclosure - Disclaimer :

Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.

Se han tomado todas las medidas para minimizar el riesgo y nadie puede prometerle un beneficio garantizado.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Advertencias :

  • La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
  • Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.


Comentarios 2
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.11.02 21:53 
 

Very good EA. very good developer support

Jurgen Arapi
52
Jurgen Arapi 2025.09.09 16:55 
 

The best support

