ATR Plus

ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado.
El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente:

  • quién domina el mercado: compradores o vendedores

  • cuándo comienza una tendencia

  • cuando una tendencia pierde fuerza

  • cuando el mercado entra en un rango

  • cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento

ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguimiento de tendencias, las rupturas y la volatilidad.

Cómo funciona ATR Plus

A diferencia del ATR estándar, que sólo muestra el tamaño del movimiento del precio, el ATR Plus separa la volatilidad en dos componentes:

  • ATR Up - volatilidad dentro de velas alcistas

  • ATR Down - volatilidad dentro de velas bajistas

A continuación, su relación se transforma en un oscilador direccional:

  • si predomina la volatilidad alcista -> el valor se mueve hacia 100
  • si domina la volatilidad bajista -> el valor se mueve hacia 0
  • si ambos lados están equilibrados -> la línea ronda el 50

    Esto revela la estructura de la volatilidad, no sólo su magnitud.

    Comprender la escala 0-100

    Niveles recomendados: 30 / 50 / 70

    • 0-30 - Dominio vendedor: Fuerte volatilidad bajista. Confirma una tendencia bajista o una fase de distribución.
    • 30-50 - Debilitamiento dela presión bajista : Ralentización de la tendencia, posible inversión o transición hacia la consolidación.
    • 50 - Zona neutra: Compradores y vendedores muestran una volatilidad similar. Suele indicar un rango o una fase de transición.
    • 50-70 - Creciente fuerza alcista : Aumento del dominio comprador; fase inicial de una tendencia alcista.
    • 70-100 - Dominio comprador: Fuerte impulso alcista.

    Sin embargo, la volatilidad puede recalentarse → mayor riesgo de corrección.

    Cómo utilizar el ATR Plus en el trading

    1. Filtro de dirección de la tendencia
    • Largo: ATR Plus por encima de 55-60
    • Corto: ATR Plus por debajo de 45-40
    • Rango: entre 45-55
      2. Determinación de la fuerza de la tendencia
      • Rápida ruptura desde 40 -> 70 = inicio de un impulso alcista
      • Caída desde 60 -> 30 = desarrollo de tendencia bajista
      • Larga permanencia en torno a 50 = rango/acumulación
        3. Confirmación de la ruptura

        Una ruptura es más fiable si el ATR Plus apoya la dirección.
        Si la ruptura va en contra de ATR Plus - las posibilidades de un movimiento en falso son altas.

        4. Filtro de entrada universal

        Compañero ideal para:

        • Acción del precio

        • Sistemas de impulso

        • Estrategias de seguimiento de tendencias

        • Sistemas de ruptura

        Entradas

        • PeriodoATR - periodo del ATR base

        • Smooth Period - suavizado del oscilador direccional final

        • Niveles (30/50/70) - configurados a través de la pestaña Niveles, no a través de Entradas

        El indicador es fácil de configurar y no requiere optimización.


