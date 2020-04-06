Nova AC Trader es una automatización moderna del Accelerator Oscillator (AC), una herramienta de impulso de Bill Williams diseñada para detectar cambios en la aceleración del mercado antes de que se formen completamente las tendencias. Este EA transforma la naturaleza de alerta temprana del indicador en un sistema de trading estructurado que reacciona sólo cuando los cambios de momentum son claros y consistentes.

En lugar de esperar a que la tendencia sea obvia, Nova AC Trader identifica cuándo la aceleración del mercado comienza a girar, ofreciendo oportunidades en la fase más temprana del desarrollo del impulso. Al filtrar el ruido y exigir confirmación, evita las salidas en falso y se centra en los cambios significativos.

Se trata de ir un paso por delante, no de perseguir el movimiento cuando ya ha pasado.

Por qué los operadores eligen Nova AC Trader

Oscilador Acelerador, Totalmente Automatizado:

Implementa la lógica AC de Bill Williams con filtros comerciales disciplinados.

Señales tempranas de impulso:

Diseñado para captar los cambios de aceleración antes de que se forme completamente una tendencia.

Gestión del riesgo incorporada:

Cada operación viene con un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Versatilidad entre mercados:

Funciona en divisas, metales, índices y criptomonedas - efectivo desde gráficos H1 a diarios.

Eficaz, claro y sencillo:

Ejecución racionalizada y lógica transparente sin complicaciones excesivas.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova AC Trader ofrece a los operadores un sistema estructurado, centrado en el impulso para reaccionar a la aceleración con disciplina.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su precio con descuento.