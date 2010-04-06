WPR with 2 Moving Averages MT5 r

Indicador Crypto_Forex "WPR con 2 Medias Móviles" para MT5, sin repintado.





- WPR es uno de los mejores osciladores para scalping.

- El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR.

- El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación.

- Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal.

- Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes.

- Con alertas de PC y móviles en WPR MAs cross.

Ejemplo de condiciones de señal de compra:

(1) - Si la media móvil rápida cruza la media móvil lenta hacia arriba y el valor de WPR es inferior a -50: abrir una operación de compra.

(2) - Una vez que el valor de WPR se encuentra en la zona de sobrecompra por encima de -20: salir de la operación de compra.





Ejemplo de condiciones de señal de venta:

(1) - Si la media móvil rápida cruza la media móvil lenta hacia abajo y el valor de WPR es superior a -50: abrir una operación de venta.

(2) - Una vez que el valor de WPR se encuentre en la zona de sobreventa por debajo de -80: cierre la operación de venta.





