Stochastic Gold Scalper — Conseiller Automatique pour un Scalping Précis

Le Stochastic Gold Scalper est un conseiller automatique professionnel conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Il combine l’analyse des modèles de chandeliers avec la filtration des signaux à l’aide de l’oscillateur Stochastique. Cette approche permet d’identifier les points d’entrée les plus précis, de minimiser les risques et d’éviter les signaux erronés. Ce conseiller est idéal pour le trading sur des cadres temporels courts, comme le M5, et peut être utilisé sur des instruments tels que l’or, les paires de devises et les indices.

Avantages Principaux

Combinaison de l’Analyse des Chandeliers et du Filtre Stochastique

Le conseiller reconnaît les modèles de chandeliers clés, tels que Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji, entre autres. Tous les signaux sont vérifiés par l’oscillateur Stochastique, ce qui permet de filtrer les entrées incorrectes et de se concentrer sur des transactions de haute qualité. Gestion Flexible des Risques

L’utilisateur peut choisir entre un volume fixe pour les transactions ou un calcul automatique du lot basé sur un pourcentage du dépôt. Des paramètres permettent également de contrôler la perte maximale et de limiter le nombre de transactions ouvertes simultanément. Gestion Efficace des Transactions

Les fonctions de trailing stop et de mise à zéro aident à minimiser les pertes et à maximiser les profits. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres pour gérer leurs positions de manière optimale. Simplicité et Confort d’Utilisation

Le conseiller dispose d’une interface simple et d’éléments visuels sur le graphique. Les points d’entrée, de sortie, ainsi que les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont affichés directement sur le graphique, facilitant ainsi le suivi et l’analyse des transactions. Polyvalence

Le Stochastic Gold Scalper est adapté au trading sur une large gamme d’instruments, notamment l’or (XAUUSD), les principales paires de devises et les indices. Il est recommandé pour le cadre temporel M5, mais peut être adapté à d’autres intervalles de temps.

Description des Modèles de Chandeliers

Bullish Engulfing (Engloutissement Haussier) :

Une bougie blanche recouvre entièrement la bougie noire précédente, indiquant une possible inversion haussière.

Bearish Engulfing (Engloutissement Baissier) :

Une bougie noire recouvre entièrement la bougie blanche précédente, signalant une inversion baissière probable.

Hammer (Marteau) :

Une bougie avec une longue mèche inférieure et un petit corps, indiquant que la pression des vendeurs diminue et qu’une inversion haussière pourrait commencer.

Inverted Hammer (Marteau Inversé) :

Similaire au marteau, mais avec une longue mèche supérieure, indiquant une possible inversion haussière après une tendance baissière.

Shooting Star (Étoile Filante) :

Une bougie avec une longue mèche supérieure et un petit corps, signalant une inversion baissière probable.

Doji :

Une bougie où les prix d’ouverture et de clôture sont presque égaux, reflétant une incertitude sur le marché.

Morning Star (Étoile du Matin) :

Un modèle de trois bougies indiquant une inversion haussière : une longue bougie noire, suivie d’une petite bougie (peut être un Doji), puis une longue bougie blanche qui clôture au-dessus du milieu de la première bougie.

Evening Star (Étoile du Soir) :

Le modèle inversé de l’étoile du matin, signalant une inversion baissière.

Harami :

Une petite bougie entièrement contenue dans le corps de la bougie précédente. Elle peut être haussière ou baissière.

Piercing Line (Ligne de Percée) :

Une bougie blanche qui s’ouvre sous la clôture d’une bougie noire, mais qui clôture au-dessus de son milieu, indiquant une inversion haussière.

Dark Cloud Cover (Couverture en Nuage Noir) :

Une bougie noire qui s’ouvre au-dessus de la clôture d’une bougie blanche, mais qui clôture en dessous de son milieu, signalant une inversion baissière.

Description Complète des Paramètres

Paramètres Généraux

TimeFrame — Le cadre temporel sur lequel fonctionne le conseiller (recommandé : M5).

MagicNumber — Un numéro unique pour identifier les transactions du conseiller.

OrderComment — Un commentaire texte ajouté à toutes les transactions.

Paramètres du Filtre Stochastique

EnableStochFilter — Activer ou désactiver le filtre Stochastique.

KPeriod — La période de calcul de la ligne rapide de l’oscillateur.

DPeriod — La période de lissage de la ligne lente.

Slowing — Paramètre de ralentissement de l’oscillateur.

StochMethod — Méthode de calcul de la moyenne mobile (par exemple, simple ou exponentielle).

OverboughtLevel et OversoldLevel — Niveaux pour déterminer les zones de surachat et de survente (par exemple, 80 et 20).

Gestion des Risques

LotMethod — Choisir la méthode de calcul du volume des transactions : lot fixe ou pourcentage du dépôt.

RiskPercentPerTrade — Pourcentage du dépôt que l’utilisateur est prêt à risquer dans une seule transaction.

MaxTradesAllowed — Nombre maximal de transactions ouvertes simultanément.

MaxDrawdownPercent — Niveau de drawdown maximal, après lequel le conseiller arrête les transactions.

Paramètres de Gestion des Transactions

EnableTrailingStop — Activer la fonction de trailing stop.

TrailingStartPoints — Gain minimum en points pour activer le trailing stop.

TrailingStopPoints — Distance en points à laquelle le trailing stop suit le prix.

EnableBreakEven — Activer la fonction de mise à zéro.

BreakEvenStartPoints — Gain minimum en points pour passer la transaction à zéro.

BreakEvenOffset — Distance en points au-dessus/en-dessous du niveau d’entrée pour placer le stop loss à zéro.

Conclusion

Le Stochastic Gold Scalper est une solution fiable pour automatiser vos transactions. La combinaison de l’analyse des modèles de chandeliers et du filtre Stochastique garantit une précision élevée des signaux, minimise les risques et améliore les performances de trading. Ce conseiller est idéal pour les traders expérimentés comme pour les débutants souhaitant automatiser leurs stratégies.



